ప్రతి ఒక్కరూ కావాలి ఫుడ్ డిటెక్టివ్స్! - బుక్లెట్ విడుదల చేసిన ఎన్ఐఎన్
ప్యాకెజ్డ్ ఫుడ్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న ఎన్ఐఎన్ - ఆహార పదార్థాల తయారీకి ఏమేమి వాడుతున్నారని తెలుసుకోవాలని హెచ్చరిక - ప్రతి ఒక్కరూ స్మార్ట్ ఫుడ్ షాపర్స్గా ఉండాలని సూచన
Published : April 6, 2026 at 1:37 PM IST
Updated : April 6, 2026 at 2:11 PM IST
National Institute of Nutrition on Food Detectives Club Booklet : ప్రస్తుతమున్న మార్కెట్లో ఓ ఫుడ్ ప్యాకెట్ తీసుకుంటే, దానిపై మనం సాధారణంగా ఏం చూస్తాం, ముఖ్యంగా ధర? ఎక్స్పైరీ డేట్? మహా అయితే తయారయ్యే చిరునామా, కస్టమర్ కేర్ నంబర్లు మాత్రమే. నిజానికి అంతకన్నా ముఖ్యమైన సమాచారం ఆ ప్యాకెట్లపై ముద్రించి ఉంటుంది. దాన్ని చదువుతున్నారా? మరి. ఆరోగ్యం కావాలంటే మాత్రం వాటిని తప్పక చదవాల్సిందేనని స్పష్టం చేస్తోంది జాతీయ పోషకాహార సంస్థ (ఎన్ఐఎన్).
బిస్కెట్స్ అయినా, చిప్స్ అయినా మనం తినే ఏ ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ అయినా సరే, వాటిలో ఏం కలిసి ఉన్నాయన్నది తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం. డయాబెటిస్, రక్తపోటు, ఊబకాయం వేగంగా పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో ఆహార పదార్థాల తయారీకి ఏమేమి వాడుతున్నారు? వాటిని మనం తీసుకుంటే ఎన్ని క్యాలరీలు ఉత్పత్తి అవుతాయి వంటివి కూడా తెలుసుకోవడం ముఖ్యమని జాతీయ పోషకాహార సంస్థ (ఎన్ఐఎన్) సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు. లేబుల్పై ఉన్న వివరాలు తప్పనిసరిగా చదవాలని, ప్రతి ఒక్కరూ స్మార్ట్ ఫుడ్ షాపర్స్గా ఉండాలని చెబుతున్నారు. దీనికోసం ఎన్ఐఎన్ ప్రత్యేకంగా ఫుడ్ డిటెక్టివ్స్ క్లబ్ పేరుతో బుక్లెట్ తీసుకొచ్చింది.
పదార్థాల జాబితాలో ఇవి చాలా ముఖ్యం :
- మనం కొనే ఆహార పదార్థంలో ఏవి ఎంత మొత్తంలో ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఇన్గ్రీడియంట్స్ జాబితా తప్పక చూడాలి.
- లేబుల్పై మొదటి వరసలో ఉన్న పదార్థం ఆ ఆహారంలో అత్యధికంగా ఉందని ముద్రిస్తారు.
- షుగర్, ఫ్యాట్, ఉప్పు, మైదా వంటివి మొదటి వరసలో ఉంటే అలాంటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండటం చాలా మంచిది.
- ఒక శీతల పానీయం 100 శాతం రియల్ జ్యూస్ అని చెప్పినా, అందులో కేవలం 11.2 శాతం మాత్రమే పండ్ల గుజ్జు ఉండటంతో పాటు, మిగిలింది షుగర్, నీరు ఉండవచ్చు. ఇవన్నీ క్షుణ్నంగా గమనించాలి.
- ఒక వ్యక్తి రోజుకు తీసుకోవాల్సిన పోషకాల పరిమాణాన్ని జాతీయ పోషకాహార సంస్థ కచ్చితంగా సిఫారసు చేస్తుంది. ఈ పదార్థాన్ని ఆ జాబితాతో తప్పకుండా పోల్చి చూడాలి.
- సర్వింగ్ సైజ్ తప్పనిసరిగా చూసుకోవాలి. ఉదాహరణకు ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్పై ఉన్న న్యూట్రిషన్ విలువలు మొత్తం ప్యాకెట్కా లేక ఒక్కొక్క బిస్కెట్కా అనేది కీలకంగా మారుతుంది.
గుర్తుంచుకోండి :
- ఆహార భద్రత, నాణ్యతను తెలిపే సింబల్స్ ప్యాకెట్లపై ఉంటాయి. ఈ గుర్తులను తప్పక తెలుసుకోవాలి.
- అన్ని రకాల ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ ఐటెమ్స్, పానీయాలపై ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ సింబల్స్ ఉంటాయి.
- ఇది తయారీదారుకు ప్రభుత్వం నుంచి లైసెన్స్ ఉందని చెబుతుంది.
- ప్యాక్ చేసిన తాగునీటి సీసాలపై ఐఎస్ఐ గుర్తును కచ్చితంగా ముద్రించి ఉండాలి.
- ప్యాకెట్పై ఆకు పచ్చ వృత్తం ఉంటే అది శాకాహారమని, ఎరుపు రంగు త్రికోణం ఉంటే మాంసాహారమని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
- పాలు, వాటితో తయారైన పదార్థాల కోసం స్పెషల్గా సింబల్ ఉంటుంది.
ఇవి ఐచ్ఛికం :
- అగ్మార్క్ : మసాలాలు, నెయ్యి, ఇతర వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల క్వాలిటీని సూచిస్తాయి.
- జైవిక్ భారత్ : సేంద్రీయ(ఆర్గానిక్) పద్ధతిలో పండించిన ఉత్పత్తుల నాణ్యతను ఇది అనుమతిస్తుంది.
- వీగన్ : పాలు, గుడ్ల వంటి జంతు సంబంధిత పదార్థాలు ఏవీ లేని పూర్తి వీగన్ ఫుడ్ను ఇది సూచిస్తుంది.
- ఆహారంలో విటమిన్లు, ఖనిజాలను అదనంగా చేరుస్తున్నారు. అయోడిన్ ఉప్పు, విటమిన్-డి కలిపిన పాలు, ఐరన్ కలిపిన గోధుమపిండి, బియ్యం దుకాణాల్లో విరివిగా దొరుకుతున్నాయి.
- వీటి ప్యాకింగ్పై +ఎఫ్ గుర్తు ఉందంటే ఫోర్టిఫికేషన్ చేసినట్లు గుర్తుంచుకోవాలి.
అలర్జీ కారకాలు :
- కొన్ని పదార్థాలు కొందరికి అలర్జీని కలిగిస్తాయి. ఏదైనా అలర్జీ ఉన్నవారు ప్యాకెట్పై ఉండే సింబల్స్ను తప్పక గమనించాలి.
- గోధుమలు, గ్లూటెన్ ఉన్న పదార్థాలకు కంటెయిన్స్ గ్లూటెన్ అనే చిహ్నం ఉంటుంది.
- సోయాబీన్ ఉత్పత్తులు ఉంటే సోయా కలిగి ఉందని చెబుతారు.
- వేరుశనగలు, వాటికి సంబంధించిన పదార్థాలకు కంటెయిన్స్ పీనట్ అని ముద్రించి ఉంటుంది.
