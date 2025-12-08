విజయవాడ P.B. సిద్ధార్థ కళాశాల వేదికగా 'కథ-2024 సంకలనం' ఆవిష్కరణ
హాజరైన ప్రముఖ రచయితలు - సోషల్ మీడియా చక్కటి ప్లాట్ఫామ్ -ఏటా 3వేల కథల నుంచి 17 వరకు ముద్రణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 2:00 PM IST
Book Launch Program Of 'Katha-2024 Collection': జీవిత అనుభవాలు, ఆలోచనల్లో నుంచి జాలువారేవే కథలు. కాలంతో పాటే కొత్త కథలు పుట్టుకొస్తుంటాయి. సామాజిక రీతులను ప్రతిబింబిస్తూ విభిన్న కోణాలను ఆవిష్కరిస్తుంటాయి. సామాజిక మాధ్యమాల జోరు పెరిగినా, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం విస్తృతమైనా కథల విస్తృతి పెరుగుతుందే తప్ప తగ్గలేదనేది రచయితల అభిప్రాయం. విజయవాడ P.B. సిద్ధార్థ కళాశాలలో నిర్వహించిన 'కథ-2024 సంకలనం' పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం రచయితల సృజనాత్మకతకు అద్దం పట్టింది. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో రచయితలు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. యువతరం మరింత చురుగ్గా రచనా వ్యాసంగం వైపు ముందుకు రావాలని సీనియర్ రచయితలు పిలుపునిచ్చారు.
సినియర్ నుంచి కొత్తతరం వరకు: ఏటా 3వేల కథల నుంచి 17 కథలను ఎంపిక చేసి సంకలనాన్ని ముద్రిస్తుంటారు. సీనియర్ రచయితల నుంచి కొత్త తరం రచయితల వరకు భాగస్వామ్యులయ్యారు. 'కథ-2024' సంకలనంలో ఆరుగురు కొత్త కథా రచయితలు వెలుగులోకి వచ్చారు. మానసిక విశ్లేషణలు, మనుషుల మనస్తత్వాలు, సమాజ పోకడలు ఈ కథల్లో ప్రతిబింబిస్తాయని సీనియర్ రచయితలు అభిప్రాయపడ్డారు.
కొత్తతరం మరింత నూతనంగా: ప్రస్తుత కథలన్నీ సమాజం నుంచి పుట్టుకొచ్చినవే అని అంతేకాకుండా వీటి ద్వారా సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చని కథలకున్న ప్రాముఖ్యతను తెలియజేశారు.
'ఈ 35 ఏళ్ల నుంచి మేము దాదాపు 410 కథలు ప్రచురించాము. ఈ కథలన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టుకుని చదివితే ఇన్నేళ్లలో వచ్చిన మార్పులన్నీ స్పష్టంగా కనపడతాయి. అలాగే మారుతున్న కాలనికి నూతనంగా కథలను రాసే కొత్తతరం రచయితలు ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నారు. వీళ్లంతా రాబోయే ఐదు, పదేళ్లు సరికొత్త కథలతో ముందుకు వస్తారన్న నమ్మకం నాకు ఉంది.'
- వాసిరెడ్డి నవీన్, కథా సాహితీ సంపాదకుడు
సామాజిక మాధ్యమాలు: ఇటీవల వస్తున్న కథల్లో వైవిధ్యం కన్పిస్తోందని రచన, వస్తువు, పాత్ర పోషణలో రచయితలు కొత్తదనం కోసం తాపత్రయపడుతున్నారని సీనియర్ రచయితలు అభిప్రాయాలను వెలిబుచ్చారు. సామాజిక మాధ్యమాల వల్ల కొత్తతరం రచయితలకు తమ ప్రతిభను బయటకు చూపడానికి మంచి మార్గం ఏర్పడిందన్నారు. స్త్రీవాదం, దళితవాదం, ప్రాంతీయవాదం కాకుండా మనుషుల మధ్య ఏర్పడుతున్న కొత్త సంబంధాలనూ ఈతరం రచయితలు తమ రచనల్లో ప్రతిబింబిస్తున్నారని సీనియర్ రచయితలు విశ్లేషిస్తున్నారు.
'అప్పట్లో కేవలం పలుకుబడి ఉన్నవారి కథలు మాత్రమే ప్రచురణ అయ్యేవి ఎందుకంటే ఎక్కువ ముద్రించేవారు కాదు. కానీ ప్రస్తుతం అలా కాదు సామాజిక మాధ్యమాల వల్ల ఎవరైనా వారి కథను ప్రచురించుకోవచ్చు. సోషల్ మీడియా అనేది ఒక ప్రజస్వామ్యం అయిపోయింది. ఎందుకంటే టాలెంట్ ఉంటే ఈ వేదికలో నిన్ను ఎవరు ఆపలేరు.'- - డా. ఏవీ. గురవారెడ్డి, ఆర్ధోపెడిక్ వైద్యుడు, రచయిత
భాష ఎప్పుడూ చనిపోదు: సంకలనం ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో కథలు రాసిన రచయితలతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. వారు రాసిన కథా నేపథ్యాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. భాష ఎప్పుడూ చనిపోదని, కుబుసం విడిచి కొత్త కొత్త నుడికారాలతో కొత్త రూపాలు సంతరించుకుంటుందని సీనియర్ రచయితలు వ్యాఖ్యానించారు. యువతరం మరింత చురుగ్గా రచనా వ్యాసంగం వైపు రావాలని పిలుపునిచ్చారు.
పాఠశాల స్థాయిలోనే నైతిక విలువలు పెంపు - విద్యార్థులకు 'విలువల విద్య' పుస్తకాలు
ఈ తరానికి సామంత అపురూప కానుక- ఇంట్లోనే మినీ మ్యూజియం- ఏమేం ఉన్నాయో తెలుసా?