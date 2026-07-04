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కృష్ణలంక పోలీస్‌స్టేషన్‌ టెర్రస్‌పై ఎముకలు, బూడిద - డీఎన్‌ఏ పరీక్షల కోసం సేకరణ

ఇంకా మొదలవని సీఐ నాగరాజు విచారణ - భయపెట్టి, కేసులో ఇరికించాలని చూస్తున్నారు: సీఐ నాగరాజు

Rowdy Sheeter Sai Krishana Case Updates
Rowdy Sheeter Sai Krishana Case Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 8:19 AM IST

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Rowdy Sheeter Sai Krishana Case Updates : సంచలనం సృష్టించిన గాదె సాయికృష్ణ అనుమానాస్పద మృతి కేసు దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి. కృష్ణలంక పోలీస్‌స్టేషన్‌ టెర్రస్‌పై అనుమానాస్పద మరకలున్న లాఠీతోపాటు ఎముకలు, బూడిద, స్టీల్‌ బ్రేస్‌లెట్, ఇతర వస్తువులను ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్‌) స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ వస్తువులను న్యాయాధికారి సమక్షంలో సీజ్‌ చేసి, ఫోరెన్సిక్‌ పరీక్షల కోసం ప్రయోగశాలకు పంపించారు. ప్రాథమికంగా ఇవి పోలీసు కస్టడీలో మరణించినట్లు అనుమానిస్తున్న సాయికృష్ణకు చెందినవిగా సిట్‌ అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ అంశాలను సీఐ నాగరాజు కస్టడీ పిటిషన్‌లో కూడా సిట్‌ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లింది.

ఫోరెన్సిక్‌, క్లూస్‌ బృందాలు పోలీస్‌స్టేషన్‌ను పూర్తిస్థాయిలో పరిశీలించి లాకప్‌ గదులు, గోడలు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి అనుమానాస్పద మరకల నమూనాలను సేకరించాయి. శవాన్ని బయటకు తరలించి దహనం చేశారనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో, ఎముకలు, బూడిద మళ్లీ పోలీస్‌స్టేషన్‌కు ఎలా వచ్చాయి? ఒకవేళ తీసుకొచ్చి ఉంటే వాటిని టెర్రస్‌పైనే ఎందుకు ఉంచారు? లాఠీపై ఉన్న మరకలు ఏమిటి? వంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉంది. సాయికృష్ణ కస్టడీలో తీవ్రంగా కొట్టడం వల్లే మరణించాడని ఇప్పటికే నిందితుల రిమాండ్‌ రిపోర్టుల్లో సిట్‌ పేర్కొంది. అయితే శవం ఆచూకీపై స్పష్టత లేని పరిస్థితిలో తాజాగా లభించిన ఆధారాలు కేసు దిశను మార్చే అవకాశముందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

డీఎన్‌ఏ పరీక్షలతో నిజానిజాల వెలికితీత : టెర్రస్‌పై స్వాధీనం చేసుకున్న ఎముకలు, బూడిద నిజంగా సాయికృష్ణవేనా అన్నది నిర్ధారించేందుకు డీఎన్‌ఏ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకోసం కోర్టు అనుమతితో సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి నుంచి డీఎన్‌ఏ నమూనాలు సేకరించి, లభించిన అవశేషాలతో పోల్చి పరిశీలించనున్నారు. ఈ పరీక్షల ఫలితాలు వెలువడితే సాయికృష్ణ మరణానికి సంబంధించిన కీలక ప్రశ్నలకు సమాధానాలు లభించే అవకాశం ఉందని దర్యాప్తు అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారంలో జ్యుడీషియల్‌ రిమాండ్‌లో ఉన్న సీఐ నాగరాజును విచారించేందుకు సిట్‌ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేసినప్పటికీ తొలి రోజు విచారణ ప్రారంభం కాలేదు. విచారణను విజయవాడలో నిర్వహించేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ సిట్‌ హైకోర్టును ఆశ్రయించడంతో అధికారులు జైలుకు వెళ్లలేదు.

మరోవైపు సీఐ నాగరాజు తనపై వచ్చిన ఆరోపణలను ఖండిస్తూ కోర్టుకు వినతిపత్రం పంపించారు. ఈ కేసులో తాను నిర్దోషినని, సిట్‌ అధికారులు తనను అన్యాయంగా ఇరికించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. అరెస్టు సమయంలో జరిగిన విచారణలో ఇప్పటికే అన్ని వివరాలు వెల్లడించానని, మళ్లీ కస్టడీలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ఒకవేళ విచారణ చేయాల్సి వస్తే సిట్‌ కార్యాలయంలో కాకుండా తటస్థ ప్రదేశంలో, తన న్యాయవాదుల సమక్షంలోనే విచారించాలని, అలాగే తనపై ఎలాంటి చిత్రహింసలు జరగకుండా కోర్టు రక్షణ కల్పించాలని కోరుతూ జైలు అధికారుల నుంచి ఈ-మెయిల్‌ ద్వారా కోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

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పోలీస్‌స్టేషన్‌ టెర్రస్‌పై ఎముకలు
SAI KRISHANA CASE UPDATES

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