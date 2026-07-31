ఘనంగా లాల్దర్వాజా మహంకాళి అమ్మవారి బోనాల వేడుకలు
లాల్దర్వాజా శ్రీ సింహవాహిని మహంకాళి దేవాలయంలో ఆషాఢ మాస బోనాల ఉత్సవాలు - ఘనంగా శిఖర పూజ, ధ్వజారోహణ నిర్వహణ - కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్
Published : July 31, 2026 at 5:01 PM IST
Shikhara Puja at Lal Darwaza Mahankali Temple : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యంత వైభవంగా, ప్రతిష్టాత్మకంగా జరుపుకునే ఆషాఢ మాసం బోనాల ఉత్సవాలు హైదరాబాద్ పాతబస్తీ లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని శ్రీ మహంకాళి అమ్మవారి 118వ వార్షికోత్సవాలు నేటి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి.
ఆలయంలో జరిగిన ప్రత్యేక పూజలకు నగర పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్, జీహెచ్ఎంసీ జోనల్ కమిషనర్ సత్యనారాయణ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఆలయానికి శిఖర పూజ, ధ్వజారోహణ చేసిన అనంతరం అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. తర్వాత నవరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రారంభించారు. ప్రతి ఏటా బోనాల సందర్భంగా హైదరాబాద్ సీపీని ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
తదితర శాఖలతో సమన్వయం : నగర సీపీ సజ్జనార్ మాట్లాడుతూ లాల్దర్వాజా ఆలయ ఘనమైన చరిత్రను గుర్తు చేస్తూ గత 120 సంవత్సరాలుగా ఆషాఢ మాసంలో బోనాల పండుగను భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోవడం సంప్రదాయంగా వస్తోందని వివరించారు. ఇప్పటికే గోల్కొండ, బల్కంపేట బోనాల ఉత్సవాలు ప్రశాంత వాతావరణంలో పూర్తయ్యాయని ఆయన తెలిపారు. లాల్దర్వాజా బోనాలను కూడా అదే రీతిలో విజయవంతం చేసేందుకు జీహెచ్ఎంసీ, వాటర్ వర్క్స్, విద్యుత్, ఆర్అండ్బీ తదితర శాఖలతో ఇప్పటికే సమన్వయ సమావేశాలు నిర్వహించామన్నారు. సౌత్ జోన్ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో అదనపు బలగాలతో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశామన్నారు.
24 గంటలూ ప్రత్యేక నిఘా : అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని స్పష్టం చేశారు. 2 వేల మంది సిబ్బందితో బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఈవ్టీజింగ్, చైన్ స్నాచింగ్లు, జేబు దొంగతనాలు జరగకుండా క్రైమ్ విభాగం, 'షీ టీమ్స్' ద్వారా 24 గంటలూ ప్రత్యేక నిఘా ఉంచుతున్నామని వివరించారు. బోనాల ఉత్సవాలు ప్రశాంతంగా, సంతోషకరమైన వాతావరణంలో జరిగేలా భక్తులు, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు పోలీసు శాఖకు సంపూర్ణ సహకారం అందించాలని కోరారు.
ఈ కార్యక్రమాల్లో అదనపు సీపీ సౌత్ రేంజ్ తఫ్షిర్ ఇక్బాల్, చార్మినార్ జోన్ డీసీపీ ఖరే కిరణ్ ప్రభాకర్, జీహెచ్ఎంసీ జోనల్ కమిషనర్ సత్యనారాయణ, ఎండో మెంట్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్, ఫెస్టివల్ చీఫ్ ఆఫీసర్ ఈ.శ్రీనివాస రావు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
"గత 120 సంవత్సరాలుగా ఆషాఢ మాసంలో బోనాల పండుగను భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోవడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. ఇప్పటికే గోల్కొండ, బల్కంపేట బోనాల ఉత్సవాలు ప్రశాంత వాతావరణంలో పూర్తయ్యాయి. లాల్దర్వాజా బోనాలను కూడా అదే రీతిలో విజయవంతం చేసేందుకు జీహెచ్ఎంసీ, వాటర్ వర్క్స్, విద్యుత్, ఆర్అండ్బీ తదితర శాఖలతో ఇప్పటికే సమన్వయ సమావేశాలు నిర్వహించాం. సౌత్ జోన్ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో అదనపు బలగాలతో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశాం. 2 వేల మంది సిబ్బందితో బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నాం" - సీపీ వీసీ సజ్జనార్
అమ్మవారికి బంగారు బోనం : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యంత వైభవంగా ప్రతిష్టాత్మకంగా జరుపుకునే ఆషాడ మాసం బోనాల ఉత్సవాలను పురస్కరించుకొని హైదరాబాద్ పాతబస్తీలోని ఆలయాల వద్ద విద్యుత్ దీపాలతో, రంగులతో అందంగా అలంకరించారు. మాజీ ఛైర్మన్ మాణిక్ ప్రభు గౌడ్ అమ్మవారికి బంగారు బోనం, వెండి బోనం సమర్పించారు. కోరిన కోర్కెలు తీర్చే అమ్మవారికి ఆగస్టు తొమ్మిది, పది తేదీలలో బోనాలు సమర్పణ, రంగం అమ్మవారి శోభ యాత్రతో ఈ వేడుకలు ముగుస్తాయని చెప్పారు.
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