భారత పురాణాలు, ఇతివృత్తాలు తెలిపేలా బొమ్మల కొలువు - హైదరాబాద్కు చెందిన మనీషా స్టోరీ ఇదే!
Bommala Koluvu By Manisha From Hyderabad - 1991లో చిన్న చిన్న కథలతో ఆమె బొమ్మల కొలువును మొదలుపెట్టారు. అది ఇప్పుడు పురాణ గాథల వరకు విస్తరించింది.
Published : October 18, 2026 at 11:06 AM IST
Bommala Koluvu By Manisha From Hyderabad : మన పురాణాలు, సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మనకు ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమే. అయితే వాటి గురించి అందరికీ తెలుసా? మరీ ముఖ్యంగా నేటి యువతకు ఈ అంశాల పట్ల అవగాహన ఉందా? అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. దీనికి సమాధానంగా చాలా తక్కువ మందికే వీటిపై అవగాహన ఉన్నట్లు చెప్పొచ్చు. ఈ నేపథ్యంలోనే హైదరాబాద్కు చెందిన మనీషా బొమ్మల రూపంలో మన సంస్కృతిని కళ్లకు కట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మనీషా ఏర్పాటు చేసిన బొమ్మల కొలువు ప్రస్థానం ఇదే!
మనీషా చిన్నారుల కోసమని 1991లో చిన్న చిన్న కథలతో ఆమె బొమ్మల కొలువును మొదలుపెట్టారు. అది ఇప్పుడు పురాణ గాథల వరకు విస్తరించింది. ఈ ఏడాది 14 లోకాల ఇతివృత్తంతో పాటు జయవిజయుల కథను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు. నేటి యువతతో పాటు పిల్లలకు మన పురాణాలను పరిచయం చేయడమే లక్ష్యంగా మనీషా బొమ్మల కొలువు సాగుతోంది.
ప్రతి దసరా నుంచి దీపావళి వరకు
సాధారణంగా సంక్రాంతి సమయంలో ఇళ్లలో బొమ్మల కొలువులు ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. అయితే హైదరాబాద్కు చెందిన మనీషా మాత్రం ప్రతి ఏడాది దసరా ముందు నుంచి దీపావళి దాకా ప్రతి ఏడాది ఓ ప్రత్యేక ఇతివృత్తాన్ని ఎంచుకుని బొమ్మల కొలువును ఏర్పాటు చేస్తారు. ఏ కథలను అయితే ఎంచుకుంటారో ఆ కథలకు అనుగుణంగా బొమ్మలను అలంకరిస్తున్నారు. కేవలం పురాణాలే కాదు మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే పండుగలు, ఆచారాలు తెలిపేలా బొమ్మల కొలువును ఏర్పాటు చేశారు.
35 ఏళ్లుగా బొమ్మల కొలువు
హైదరాబాద్కు చెందిన మనీషా వయసు ఆరుపదుల పైనే ఉంటుంది. దాదాపుగా 35 ఏళ్లుగా ఈ బొమ్మల కొలువును పెడుతున్నారు. గణితం, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన మనీషా ఉపాధ్యాయురాలిగా, లెక్చరర్గా పనిచేయడంతో పాటు సాఫ్ట్వేర్ రంగంలోనూ దాదాపు పాతికేళ్లు సేవలందించారు. ఉద్యోగ బాధ్యతల మధ్య కూడా తనకెంతో ఇష్టమైన బొమ్మల కొలువును మాత్రం కొనసాగించారు. ప్రస్తుతం సంస్కృతంలో ఎంఏ చదువుతూ వేదాలు, శాస్త్రాలు, శ్లోకాల అర్థాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే ఈమె పురాణ గాథలకే పరిమితం కాకుండా మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు కూడా ఈ బొమ్మల కొలువులో ప్రత్యేక స్థానం కల్పిస్తున్నారు.
"నేను తీసుకున్న అంశం ఏంటంటే 14 లోకాలు చూపించడం. ఈ 14 లోకాల్లో ఏం ఉంటుందని దాని గురించి పూర్తిగా వివరించటం. సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో నేను దాదాపు 25 ఏళ్లు పని చేశాను. ఆ తర్వాత ఇండిపెండెంట్ కన్సలెంట్గానూ చేశాను. ఈ ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా బొమ్మలు ఎప్పుడూ మానలేదు. ఇది నాకు చాలా ఇష్టం. అందుకే ఎంత బిజిగా ఉన్నా బొమ్మల కొలువు చేస్తుంటాను. ఏ పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లిన అక్కడ ఏ బొమ్మలు ఉంటే వాటిని తీసుకుని వస్తాను" - మనీషా, బొమ్మల కొలువు నిర్వాహకురాలు
ప్రతి ఏడాది సుమారు 250 మంది
తెలంగాణకు చెందిన బతుకమ్మ, బోనాల పండుగలతో పాటు వివిధ రాష్ట్రాల నృత్యాలు, వస్త్రధారణ, సంప్రదాయాలను బొమ్మల రూపంలో ప్రదర్శిస్తున్నారు. పూజా గదిలో నవదుర్గలు, పుణ్యక్షేత్రాలకు సంబంధించిన బొమ్మలను అలంకరించారు. పక్కనే భారతీయ సంస్కృతీ వైభవాన్ని ప్రతిబింబించేలా మరో ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బొమ్మల కొలువును చూసేందుకు ప్రతి ఏడాది సుమారు 250 మంది వస్తుంటారని గత పదిహేనేళ్లుగా పాఠశాల విద్యార్థులు కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారని ఆమె అంటున్నారు. ప్రతి ఏడాది కొత్త ఇతివృత్తంతో బొమ్మల కొలువు ఏర్పాటు చేస్తూ పురాణాలు, సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను భావితరాలకు చేరవేస్తున్నారు మనీషా.