తిరుపతిలో మరోసారి బాంబు బెదిరింపులు - రెండు హోటళ్లకు మెయిల్స్

బాంబ్ స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్‌లతో తనిఖీలు - రెండు హోటళ్లలో అనుమానిత వ్యక్తులను ప్రశ్నిస్తున్న పోలీసులు

BOMB THREAT TO TIRUPATI
BOMB THREAT TO TIRUPATI (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 3:28 PM IST

BOMB THREAT TO TIRUPATI : తిరుపతిలో మరోసారి బాంబు బెదిరింపులు కలకలం రేపాయి. కపిలతీర్థం వద్ద రెండు హోటళ్లకు బెదిరింపు మెయిల్స్ వచ్చాయి. దీంతో బాంబ్ స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్‌లతో తనిఖీలు నిర్వహించారు. రెండు హోటళ్లలో అనుమానిత వ్యక్తులను పోలీసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

అయితే ఇదేవిధంగానే గత నెల నవంబర్​లో తిరుపతిలో నాలుగు చోట్ల బాంబుపేలుళ్లు జరుగుతాయని బెదిరింపు మెయిల్స్ రావడం తీవ్ర కలకలం రేగిన విషయం తెలిసిందే. డీజీపీ కార్యాలయానికి పేలుళ్లపై ఈ-మెయిల్స్‌ రావడంతో తిరుపతి పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. సీఎం చంద్రబాబు 6, 7 తేదీల్లో స్వగ్రామమైన నారావారిపల్లెలో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు బాంబు, డాగ్‌స్క్వాడ్‌ బృందాలతో తిరుపతి బస్‌స్టాండ్, రైల్వేస్టేషన్‌ సహా కీలక ప్రాంతాలు, తిరుమల, శ్రీకాళహస్తి, తిరుచానూరులో ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టారు. నారావారిపల్లెలోని సీఎం నివాస పరిసరాలు, వ్యవసాయ కళాశాలలో హెలిప్యాడ్‌ వద్ద కూడా సిబ్బంది తనిఖీలు చేశారు. అయితే ఎక్కడా పేలుడు పదార్థాలు లభించలేదు. తాజాగా మరోసారి తిరుపతిలో మరోసారి బాంబు బెదిరింపులు రావటం విశేషం.

