'తిరుపతి కలెక్టరేట్‌ను బాంబులతో పేల్చేస్తాం' - 15 రోజులుగా మెయిల్స్‌

తిరుపతికి మరోసారి బాంబు బెదిరింపు - కలెక్టరేట్‌లో బాంబు పెట్టినట్లు మెయిల్‌ పంపిన దుండగులు - తనిఖీలు చేపట్టిన బాంబ్ స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్

threat_to_tirupati_Collectorate
threat_to_tirupati_Collectorate (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 7:40 PM IST

Bomb Threatening Mail to Tirupati Collectorate: తిరుపతి నగరాన్ని ఉలిక్కిపడేలా మరోసారి బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. తిరుపతి కలెక్టరేట్‌ను బాంబులతో పేల్చేస్తామంటూ గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి బెదిరింపు మెయిల్ వచ్చింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన బాంబ్ స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్ బృందం కలెక్టరేట్‌లోని వివిధ విభాగాలు, పరిసర ప్రాంతాలను పరిశీలించింది. కలెక్టర్ ఛాంబర్‌తో పాటు కార్యాలయంలోని వివిధ శాఖలకు చెందిన గదులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత ఎలాంటి పేలుడు పదార్ధాలు లేవని నిర్ధరించారు. తిరుపతి కలెక్టర్ కార్యాలయ అధికారిక మెయిల్‌కు తమిళనాడు నుంచి బెదిరింపు మెయిల్ వచ్చినట్టు గుర్తించారు. గడచిన 15 రోజులుగా బాంబు బెదిరింపుల మెయిల్స్‌ వరుసగా రావడం కలకలం రేపుతోంది.

కొద్ది రోజుల క్రితమే తిరుపతి ఎస్వీ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి ఈమెయిల్‌ ద్వారా బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది. ఈమెయిల్‌లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన కోసం ఏర్పాటు చేసిన హెలిప్యాడ్‌ వద్ద 5 ఆర్‌డీఎక్స్‌ ఐఈడీలు పెట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. దీనికి ముందు ఈ నెల 3వ తేదీన ఈమెయిల్స్‌లో తిరుపతిలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆర్డీఎక్స్ పేలుడు పదార్థాలను పేల్చబోతున్నట్లు హెచ్చరికలు వచ్చాయి. ఐఎస్ఐ, మాజీ ఎల్​టీటీఈ మిలిటెంట్లు కలిసి కుట్ర పన్నుతున్నట్లు 2 అనుమానాస్పద ఈ-మెయిల్స్‌ వచ్చాయి. ఈ అనుమానాస్పద మెయిల్స్‌లో ఉగ్రవాదులు తిరుపతిలో 4 ప్రాంతాల్లో బాంబు పేలుస్తామని పేర్కొన్నారు.

దీంతో ఆర్టీసీ బస్టాండ్, శ్రీనివాసం, విష్ణు నివాసం, కపిల తీర్థం ఆలయం, గోవిందరాజుల స్వామి ఆలయం పరిసర ప్రాంతాల్లో పోలీసులు, బాంబు నిర్వీర్య బృందాలు విస్తృతంగా తనిఖీలు చేశారు. అలానే నగరంలోని న్యాయమూర్తుల నివాస సముదాయం, కోర్టు ప్రాంగణం ప్రాంతాల్లోనూ పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత కల్పించారు. బీడీ టీమ్స్, స్నిపర్ డాగ్స్ సాయంతో ప్రతి మూలనూ పరిశీలించారు.

ఐఎస్ఐ, ఎల్టీటీఈ మిలిటెంట్ల కుట్ర?: ఈమెయిల్ బెదిరింపుల్లో తమిళనాడు తిరువళ్లూర్ కేంద్రంగా ఐఎస్ఐ నెట్వర్క్‌, మాజీ ఎల్టీటీఈ మిలిటెంట్లు కుట్ర పన్నుతున్నట్లు సమాచారం ఉంది. దీన్ని సీరియస్‌గా తీసుకున్న పోలీసులు, ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం, సైబర్ సెక్యూరిటీ విభాగాలు కలిసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బాంబు బెదిరింపుల నేపథ్యంలో తిరుపతిలో పోలీసులు గస్తీ పెంచారు. ఇప్పుడు తాజాగా మళ్లీ మరోసారి బాంబు బెదిరింపు రావడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.

