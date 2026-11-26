హైదరాబాద్కు లష్కరే తోయిబా బెదిరింపులు - కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో ముమ్మర తనిఖీలు
Bomb Squad Searches in Hyderabad : మోస్ట్ వాంటెడ్ ఉగ్రవాది లతీఫ్ భట్ హత్య నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ పోలీసులకు బెదిరింపు ఈ-మెయిల్ వచ్చింది. కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్, టూరిస్ట్ ప్లాజాలో బాంబ్స్క్వాడ్ తనిఖీలు నిర్వహించింది.
Published : November 26, 2026 at 12:42 PM IST
హైదరాబాద్ మహా నగరంలో పలుచోట్ల 26/11 ముంబయి దాడుల తరహాలో బాంబులు పేలుతాయంటూ పోలీసులకు లష్కరే తోయిబా పేరుతో ఇటీవల బెదిరింపు ఈ-మెయిల్ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్, టూరిస్ట్ ప్లాజాలో బాంబ్ స్క్వాడ్తో ఆకస్మికంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు.
పలు రైల్వే స్టేషన్లు, రష్గా ఉన్న హోటళ్లు, రద్దీ ప్రాంతాల్లో నిఘాను మరింత పెంచారు. అనుమానాస్పద వస్తువులు కనిపిస్తే వెంటనే 112కు సమాచారం ఇవ్వాలని ప్రజలకు సూచించారు. ప్రజలు ఎటువంటి భయాందోళనలకు గురికావొద్దని, వదంతులు వ్యాప్తి చేయొద్దని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
ప్రతీకారంగా దాడులు చేస్తామంటూ మెయిల్
జమ్మూకశ్మీర్లో లష్కరే తోయిబా టాప్ కమాండర్, మోస్ట్ వాంటెడ్ ఉగ్రవాది లతీఫ్ భట్ను భారత బలగాలు గత కొద్ది రోజుల క్రితం హత మార్చాయి. ఆ హత్యకు ప్రతీకారంగా దాడులు చేస్తామని నవంబర్ 21న హైదరాబాద్ పోలీసులకు బెదిరింపు ఈ-మెయిల్ వచ్చింది. దీంతో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులను స్పెషల్ బ్రాంచ్ పోలీసులు అలర్ట్ చేశారు. లష్కరే తోయిబా పేరుతో ఈ-మెయిల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే కోణంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు.
హోటళ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్టాండ్లు, రద్దీ ప్రాంతాల్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతను పెంచాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు, వాహనాలు, వదిలి వెళ్లిన వస్తువులపై ప్రత్యేకమైన నిఘా ఉంచాలని పోలీసులకు ఉన్నతాధికారులు సూచించారు. అన్ని భద్రతా విభాగాలతో కో-ఆర్డినేట్ చేసుకోవాలని ఆదేశాల్లో పేర్కొన్నారు.
మెయిల్ బూటకమని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించిన పోలీసులు
లష్కరే తోయిబా పేరుతో పోలీసులకు వచ్చిన ఈ-మెయిల్లో కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్, హోటల్ టూరిస్ట్ ప్లాజా లక్ష్యంగా చేసుకుని 300 మందిని హతమారుస్తామంటూ బెదిరింపు సందేశం వచ్చింది. ఉగ్రవాది లతీఫ్ భట్ ఎన్కౌంటర్కు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని అందులో ఉంది. నార్వే నుంచి మెయిల్ వచ్చినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. తాత్కాలిక డిస్పోజబుల్ ఈ-మెయిల్ ఐడీతో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి పంపినట్లు గుర్తించారు. అయితే ఆ బెదిరింపు మెయిల్ బూటకమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. వీపీఎన్ నెట్వర్క్, ఐపీ అడ్రస్పై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు సుమోటో కేసు నమోదు చేసి ఐటీ యాక్ట్ 66-డీ, బీఎన్ఎస్ సెక్షన్లను జోడించారు.
జాగిలాల బృందంతో తనిఖీలు
ఈ నేపథ్యంలో కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్, టూరిస్ట్ ప్లాజాలో పోలీసులు, బాంబ్ స్క్వాడ్ అలర్ట్గా వ్యవహరిస్తోంది. జాగిలాల బృందంతో పాటు పోలీసులు రైల్వే స్టేషన్లో నేడు ముమ్మర తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులను పోలీసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. తనిఖీల్లో ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు లభించలేదని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల కాచిగూడ పోలీస్ స్టేషన్ను హైదరాబాద్ సీపీ మహేశ్ భగవత్ సైతం పరిశీలించారు. ప్రజలు భయాందోళనలకు గురికావద్దని, వదంతులు వ్యాప్తి చేయవద్దని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
హైదరాబాద్కు బాంబు బెదిరింపులు - '300 మందిని హతమారుస్తాం'
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