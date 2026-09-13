మల్లేశ్కు లోపలి వ్యక్తి సహకారం! - ఆయుధాల చోరీ కేసులో వెలుగులోకి కీలక విషయాలు!
బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసు దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు వెల్లడవుతున్నాయి. నిందితుడు ఒక్కడే కిలోల బరువున్న ఆయుధ సామగ్రిని ఎలా తరలించాడని పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. లోపలి వ్యక్తి మల్లేశ్కు సహకరించినట్లు గుర్తించారు.
Published : September 13, 2026 at 7:36 AM IST
Bollarum Arms Theft Case Latest Updates : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆయుధాల చోరీ కేసు విచారణను పోలీసులు వేగవంతం చేశారు. ఈ వ్యవహారం వెనక ఇంకా పెద్ద ముఠా ఏమైనా ఉందా? లేక ఎవరైనా కీలక పాత్ర పోషించారా? అనే అనుమానం బలపడుతోంది. చోరీ జరిగిన తీరు, ఆయుధాల భద్రతను దాటుకొని ప్రవేశించిన తీరు చూస్తుంటే ఇదంతా ఒక్కడితో జరిగే పని కాదనే కోణంలో దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణను తీవ్రతరం చేశాయి.
ఒక్కడికే ఎలా సాధ్యమైంది?
సికింద్రాబాద్ బొల్లారంలోని మద్రాస్ రెజిమెంట్ 20వ బెటాలియన్ పరిధిలోని ఆయుధాల చోరీ కేసును పోలీసులు భిన్న కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కేసులో ప్రధాన నిందితుడు మాజీ హవల్దార్ మల్లేశ్ను అరెస్ట్ చేసి ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నా, దర్యాప్తు చేస్తున్న కొద్దీ అనేక విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కిలోల కొద్దీ బరువుండే ఏకే-47, పిస్తోళ్లు, మందుగుండు సామగ్రిని ఒక్కడే ఎలా ఎత్తుకెళ్లాడు? ఆ కుట్ర వెనక ఇంకెవరైనా సూత్రధారులు ఉన్నారా? అనే కోణంలో పోలీసులు లోతుగా ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు.
లోపలి వ్యక్తి సహకారంతోనే చోరీ!
ఆయుధాలు ఎత్తుకెళ్లేందుకు స్థానికంగా ఆర్మీలో పని చేస్తున్న ఒక ఉద్యోగి సహకారం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఇద్దరి మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం గత నెల 28, 29న మల్లేశ్ మద్రాస్ రెజిమెంట్ బెటాలియన్ పరిసరాల్లో రెక్కీ నిర్వహించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. లోపల పని చేసే ఆ ఉద్యోగి ముందే ఆయుధాలున్న గది తాళాలు తీసి ఉంచినట్లు దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
విషయం బయటకు రాకుండా ఉండేందుకు తాళం కప్పను బలమైన వస్తువుతో కొట్టి పగులగొట్టినట్లు కవరింగ్ ఇచ్చారని గుర్తించారు. తాళం కప్పపై లభించిన సాంకేతిక ఆధారాలను పరిశీలించిన పోలీసులు లోపలి వ్యక్తి సాయంతో ఆడిన నాటకమని తేల్చారు. ఇందుకు సంబంధించి ఇద్దరి మధ్య ఏమైనా లావాదేవీలు జరిగాయా? అనే కోణంలో పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.
వాట్సప్, కాల్డేటా డిలీట్ చేయడం పట్ల అనుమానం
చోరీ చేసిన ఆయుధాలను కారులో నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్ మండలంలోని తన సొంతూరు జంగంరెడ్డిపల్లికి తీసుకెళ్లిన మల్లేశ్, అక్కడ గుంత తీసి దాచిపెట్టాడు. ఆ తర్వాత వాటిని స్థానిక మిత్రుడి ఇంటికి, మళ్లీ అక్కడి నుంచి తన ఇంటికి మార్చాడు. చోరీ చేసిన ఆయుధాలను వెంటవెంటనే రెండు మూడు చోట్లకు ఎందుకు మార్చాడనే అంశంపై పోలీసులు తీవ్రంగా శోధిస్తున్నారు. నిందితుడు విచారణలో పొంతన లేని సమాధానాలు చెబుతుండటం సహా ఫోన్లోని కాల్డేటా, వాట్సప్ చాటింగ్ డిలీట్ చేసినట్లు తెలియడంతో పోలీసులకు మరిన్ని అనుమానాలు వస్తున్నాయి. ఆ సమాచారాన్ని రిట్రీవ్ చేయడం ద్వారా అసలు నిజాలు బయటకు వస్తాయని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
పోలీస్ కస్టడీ విచారణ కోసం కోర్టులో పిటిషన్
నిందితుడు సికింద్రాబాద్ జింఖానా మైదానంలో కలిసిన వ్యక్తి ఎవరు? గతంలో మల్లేశ్ పని చేసిన ఉత్తరాది, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని అసాంఘిక శక్తులతో ఏమైనా సంబంధాలు ఉన్నాయా? ఆయుధాలను విక్రయించి సొమ్ము చేసుకోవడమే అతడి లక్ష్యమా? అనే కోణంలో పోలీసులు, ఆర్మీ ఉన్నతాధికారులు లోతుగా ఆరా తీస్తున్నారు. చోరీ వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు, దాగిన కుట్రను పూర్తిస్థాయిలో బయటకు తీసేందుకు మల్లేశ్ను పోలీస్ కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరుతూ మంగళవారం కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయనున్నారు. కస్టడీకి తీసుకొని విచారిస్తే ఆ ఘరానా చోరీ వెనక ఉన్న మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దేశ భద్రతతో ముడిపడిన అత్యంత సున్నితమైన అంశం కావడంతో దర్యాప్తు సంస్థలు కేసును చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నాయి.
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