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ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసు - నిందితుడిని కస్టడీకి తీసుకున్న పోలీసులు

మాజీ హవల్దార్ మల్లేశ్​ను పోలీసులు చంచల్‌గూడ జైలు నుంచి కస్టడీకి తీసుకున్నారు. గాంధీ ఆస్పత్రిలో వైద్య పరీక్షల అనంతరం పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించనున్నారు. నేటి నుంచి 10 రోజుల పాటు మల్లేశ్​ విచారణ కొనసాగనుంది.

ARMY WEAPONS THEFT CASE
ఆయుధాల చోరీ కేసు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 12:45 PM IST

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Army Weapons Theft Case accused Custodial Interrogation : హైదరాబాద్​ బొల్లారం మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో అరెస్టైన మాజీ హవల్దార్ మల్లేశ్​ను పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకున్నారు. చంచల్‌గూడ జైలు నుంచి నిందితుడిని కస్టడీలోకి తీసుకున్న అనంతరం గాంధీ ఆస్పత్రిలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి విచారణ ప్రారంభించనున్నారు. నేటి నుంచి 10 రోజుల పాటు మల్లేశ్​ విచారణ కొనసాగనుంది.

అసలు ఆయుధాల చోరీ వెనుక ఉద్దేశం ఏంటి? మల్లేశ్​ ఒక్కడే ఈ చోరీ చేశాడా? ఇంకెవరైనా సహకరించారా? అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాబట్టడమే లక్ష్యంగా విచారణ జరగనున్నట్టు తెలుస్తోంది. చోరీకి ముందు అతని కదలికలు, ఆయుధాగారంలోకి ఎలా ప్రవేశించాడు? అనే అంశాల్లో కుదిరితే సీన్ రీ-కన్​స్ట్రక్షన్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది.

TAGGED:

CUSTODIAL INTERROGATION
SECUNDERABAD COURT
BOLARUM MILITARY ARMOURY
AMMUNITION STOLEN CASE
ARMY WEAPONS THEFT CASE

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