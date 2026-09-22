ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసు - నిందితుడిని కస్టడీకి తీసుకున్న పోలీసులు
మాజీ హవల్దార్ మల్లేశ్ను పోలీసులు చంచల్గూడ జైలు నుంచి కస్టడీకి తీసుకున్నారు. గాంధీ ఆస్పత్రిలో వైద్య పరీక్షల అనంతరం పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించనున్నారు. నేటి నుంచి 10 రోజుల పాటు మల్లేశ్ విచారణ కొనసాగనుంది.
Published : September 22, 2026 at 12:45 PM IST
Army Weapons Theft Case accused Custodial Interrogation : హైదరాబాద్ బొల్లారం మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో అరెస్టైన మాజీ హవల్దార్ మల్లేశ్ను పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకున్నారు. చంచల్గూడ జైలు నుంచి నిందితుడిని కస్టడీలోకి తీసుకున్న అనంతరం గాంధీ ఆస్పత్రిలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి విచారణ ప్రారంభించనున్నారు. నేటి నుంచి 10 రోజుల పాటు మల్లేశ్ విచారణ కొనసాగనుంది.
అసలు ఆయుధాల చోరీ వెనుక ఉద్దేశం ఏంటి? మల్లేశ్ ఒక్కడే ఈ చోరీ చేశాడా? ఇంకెవరైనా సహకరించారా? అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాబట్టడమే లక్ష్యంగా విచారణ జరగనున్నట్టు తెలుస్తోంది. చోరీకి ముందు అతని కదలికలు, ఆయుధాగారంలోకి ఎలా ప్రవేశించాడు? అనే అంశాల్లో కుదిరితే సీన్ రీ-కన్స్ట్రక్షన్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది.