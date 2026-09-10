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బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక మలుపు - పోలీసుల అదుపులో ఆర్మీ అధికారి!

బొల్లారం మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక మలుపు - ఒకట్రెండు రోజుల్లో తెరపడే అవకాశాలు - కేసు విచారణ విషయాలను అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతున్న పోలీసులు

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బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2026 at 7:21 AM IST

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Madras Regiment Weapons Theft Case Update : బొల్లారంలోని మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆయుధాల చోరీ కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. 10 రోజుల దర్యాప్తు తర్వాత ఓ ఆర్మీ అధికారి చుట్టూ అనుమానాలు బలపడినట్లు సమాచారం. 7 రోజులుగా పోలీస్, ఎన్ఐఏ, ఆర్మీ అధికారులు ఆయనను విడతల వారీగా ప్రశ్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో సంచలనం రేపిన ఆయుధాల చోరీ మిస్టరీకి ఒకట్రెండు రోజుల్లో తెరపడే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

రంగంలోకి దిల్లీ నుంచి మిలటరీ అధికారులు : ఆగస్టు 30వ తేదీన సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 31వ తేదీ ఉదయం 7 గంటల మధ్య బొల్లారంలోని మద్రాస్ రెజిమెంట్‌లో ఆయుధాల చోరీ జరిగింది. లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ మయాంక్ గోవిటీర్కార్ ఫిర్యాదుతో బొల్లారం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. మొత్తం 12 తుపాకులు, 21 మ్యాగజైన్లు, నైట్‌ విజన్ బైనాక్యులర్‌తో పాటు 1,912 బుల్లెట్లు చోరీకి గురయ్యాయి. ఘటన తీవ్రతతో దిల్లీ నుంచి మిలటరీ ఉన్నతాధికారులు రంగంలోకి దిగారు. మిలటరీ ఇంటెలిజెన్స్, ఎన్​ఐఏ, మల్కాజిగిరి పోలీసులు సంయుక్తంగా దర్యాప్తును చేపట్టారు.

భద్రపరిచే కోట్ వద్ద విధుల్లో : మద్రాస్ రెజిమెంట్‌తో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లోని వందలాది సీసీ కెమెరాలను పోలీసులు పరిశీలించారు. అయితే ఇప్పటి వరకు ఒక మ్యాగజైన్ మాత్రమే లభించగా, చోరీకి పాల్పడిన వారి ఆచూకీ మాత్రం తెలియలేదు. ఆయుధాలు భద్రపరిచే కోట్ వద్ద విధుల్లో ఉన్న సిబ్బంది, అక్కడికి ప్రవేశించే అధికారం ఉన్నవారిని గుర్తించి మొత్తం 42 మందితో జాబితా సిద్ధం చేశారు. ఒక్కొక్కరినీ విచారణ చేయగా, కొందరికి చోరీతో సంబంధం లేదని నిర్ధారించి దర్యాప్తు నుంచి మినహాయించారు. మిగిలిన వారిని ప్రశ్నిస్తున్న క్రమంలో ఓ ఆర్మీ అధికారి ప్రవర్తనపై బలంగా అనుమానాలు వ్యక్తమైనట్లు సమాచారం.

అత్యంత గోప్యంగా విచారణ అంశం : ఈ నెల 3 నుంచి ప్రతిరోజూ సదరు అధికారిని పోలీసులు, ఎన్​ఐఏ, ఆర్మీ అధికారులు విడతల వారీగా విచారిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సహచర సిబ్బంది చెప్పిన విషయాలు, వివిధ కోణాల్లో సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా ప్రశ్నలు వేస్తున్నట్లు సమాచారం. మొత్తం వ్యవహారాన్ని మల్కాజిగిరి పోలీసులు అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతుండటం గమనార్హం. మల్కాజిగిరి డీసీపీ శ్రీధర్ ప్రతి రోజూ బొల్లారం పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి దర్యాప్తు పురోగతిని ప్రత్యక్షంగా సమీక్షిస్తున్నారు. ఒకట్రెండు రోజుల్లో కేసులో కీలక పరిణామం వెలుగు చూసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

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