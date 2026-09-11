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బొల్లారం రెజిమెంట్​ కేసులో కీలక పరిణామం - చోరీకి గురైన ఆర్మీ ఆయుధాలు స్వాధీనం

బొల్లారం మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. చోరీకి గురైన ఆయుధాలను (మ్యాగజైన్స్‌, బుల్లెట్స్, బైనార్కులర్) ఓ విశ్రాంత ఆర్మీ అధికారి ఇంట్లో పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ARMY WEAPONS THEFT CASE
ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 10:34 AM IST

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Updated : September 11, 2026 at 11:32 AM IST

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Army Weapons Theft Case Update : బొల్లారం మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. చోరీకి గురైన ఆయుధాలను (మ్యాగజైన్స్‌, బుల్లెట్స్, బైనార్కులర్) పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఓ అధికారితో పాటు మరో ఇద్దరిని పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. మహబూబ్‌నగర్‌లోని ఓ విశ్రాంత ఆర్మీ అధికారి ఇంట్లో ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బెల్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ ఇన్‌ఛార్జ్‌, బుల్లెట్స్ ఇచ్చే ఆమ్నిషన్ సెక్షన్ ఇన్‌ఛార్జ్‌ సహకారంతో చోరీ జరిగినట్లు తెలిసింది.

ఇద్దరు ఇన్​ఛార్జ్​ల సహకారంతోనే చోరీ

మద్రాస్‌ రెజిమెంట్‌లో ఆయుధాలు భద్రపరిచే గది వద్ద ఇన్‌ఛార్జితో పాటు వెపన్స్‌ జారీ చేసే డిపార్ట్​మెంట్​కు మరో ఇన్‌ఛార్జి ఉంటారు. వీరిద్దరి సహకారంతోనే రిటైర్డ్​ ఆర్మీ అధికారి చోరీకి పాల్పడి ఉంటారని అనుమానిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి పోలీసులు మాత్రం ఎలాంటి వివరాలను వెల్లడించడం లేదు. మల్కాజిగిరి పోలీస్ కమిషనర్ ఆర్మీ అధికారులతో కలిసి ఇవాళ సాయంత్రం లేదా రేపు విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి వివరాలు వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. ఆయుధాల చోరీ కేసులో బొల్లారం, మల్కాజిగిరి పోలీసులు, ఎన్‌ఐఏ, ఆర్మీ ఇంటెలిజెన్స్‌ అధికారులు అనేక రకాలుగా గత కొన్ని రోజులుగా దర్యాప్తు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

కలకలం రేపిన ఆయుధాల చోరీ

ఆగస్టు 30వ తేదీన సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 31వ తేదీ ఉదయం 7 గంటల మధ్య బొల్లారంలోని మద్రాస్ రెజిమెంట్‌లో జరిగిన ఆయుధాల చోరీ తీవ్ర కలకలం రేపింది. మద్రాస్ రెజిమెంట్​లోని లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ మయాంక్ గోవిటీర్కార్ ఫిర్యాదుతో బొల్లారం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. మొత్తం 12 తుపాకులు, 21 మ్యాగజైన్లు, నైట్‌ విజన్ బైనాక్యులర్‌తో పాటు 1,912 బుల్లెట్లు చోరీకి గురవడంతో విచారణ సంస్థలు రంగంలోకి దిగాయి. 10 రోజుల తర్వాత ఎట్టకేలకు చోరీ అయిన ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు, ఓ అధికారితో పాటు మరో ఇద్దరిని విచారిస్తున్నారు. వీరి విచారణ పూర్తైతే మరిన్ని విషయాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది.

బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక మలుపు - పోలీసుల అదుపులో ఆర్మీ అధికారి!

బొల్లారం ఆర్మీ క్యాంపులో ఆయుధాల చోరీ - ఫైరింగ్‌ రేంజ్‌ గోడ సమీపంలో డిటోనేటర్లు

Last Updated : September 11, 2026 at 11:32 AM IST

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ARMY WEAPONS THEFT CASE UPDATE
ARMY WEAPONS THEFT CASE UPDATE

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