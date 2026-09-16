బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ నిందితుడికి అస్వస్థత - ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలింపు
మద్రాస్ రెజిమెంట్లో ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రిని దొంగిలించిన కేసులో నిందితుడైన మాజీ హవల్దార్ ఉప్పుతోళ్ల మల్లేశ్ అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. చంచల్గూడ జైల్లో నిందితుడికి నిర్వహించిన రక్త పరీక్షల్లోక్రియాటినిన్, బిలిరుబిన్ అసాధారణంగా ఉన్నట్లు తేలింది.
Published : September 16, 2026 at 1:08 PM IST
Acused Falls Ill In Bollaram Arms Theft Case : బొల్లారంలోని ఆర్మీ మద్రాస్ రెజిమెంట్లో ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మద్రాస్ రెజిమెంట్ 20వ బెటాలియన్ నుంచి ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రిని దొంగిలించిన కేసులో నిందితుడైన మాజీ హవిల్దార్ ఉప్పుతోళ్ల మల్లేశ్ అలియాస్ రాజు(37) అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. గత నెల 30వ తేదీ రాత్రి ఈ దొంగతనానికి పాల్పడిన మల్లేశ్ను పోలీసులు ఈ నెల 11న అరెస్టు చేశారు. న్యాయస్థానం ఆదేశాల మేరకు జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ నిమిత్తం 12వ తేదీన నిందితుణ్ని చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు.
నిబంధనల ప్రకారం మల్లేశ్కు నిర్వహించిన రక్త పరీక్షల్లో క్రియాటినిన్, బిలిరుబిన్ స్థాయిలు అసాధారణ స్థాయిలో ఉన్నట్లు తేలిందని సమాచారం. దీంతో పాటు కాళ్లలో వాపు రావడంతో చికిత్స నిమిత్తం సోమవారం అతణ్ని ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ప్రస్తుతం మల్లేశ్ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్లు, ఒకటి రెండు రోజుల్లో అతణ్ని డిశ్చార్జ్ చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
ఏం జరిగిందంటే
బొల్లారంలోని మద్రాస్ రెజిమెంట్లో ఆగస్టు 30 సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి ఆగస్టు 31 ఉదయం 7 గంటల మధ్య ఆయుధాల చోరీ జరిగింది. లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ మయాంక్ గోవిటీర్కార్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు బొల్లారం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనలో మొత్తం 12 తుపాకులు, 21 మ్యాగజైన్లు, ఒక నైట్ విజన్ బైనాక్యులర్ సహా 1,912 రౌండ్ల మందుగుండు సామగ్రి చోరీకి గురయ్యాయి. ఘటన తీవ్రత దృష్ట్యా దిల్లీలోని ఉన్నతాధికారులు రంగంలోకి దిగారు. మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్, ఎన్ఐఏ, మల్కాజ్గిరి పోలీసులు సంయుక్తంగా దర్యాప్తు చేపట్టారు.
పది రోజుల పాటు కేసుకు సంబంధించి క్షణ్ణంగా దర్యాప్తు చేపట్టిన తర్వాత మాజీ హవల్దార్ మల్లేశ్ను పోలీసులు నిందితుడిగా గుర్తించారు. ఈనెల 11న అతణ్ని అదుపులోకి తీసుకుని నిందితుడు తమ సొంతూరుకు తీసుకెళ్లి భూమిలో పాతిపెట్టిన ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇదంతా ఒక్కడే చేశాడా? ఇతనికి మరెవరైనా సహకరించారా? గతంలో పని చేసిన ఈశాన్య, ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లోని అసాంఘిక శక్తులతో మల్లేశ్కు ఏమైనా లింకులు ఉన్నాయా? అన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ కేసులో అసలు నిజాలు తెలుసుకునేందుకు పోలీసులు కస్టడీలోకి తీసుకోవడానికి కోరగా ఆగస్టు 15 నుంచి 7 రోజుల పాటు విచారణకు కోర్టు అనుమతించింది.
హాలివుడ్ సినిమాలంటే ఇష్టంతోనే అలా చేశా
విధుల్లో నిర్లక్ష్యం కారణంగా హవల్దార్ హోదాలో ఉన్న మల్లేశ్ను జూన్లో ఉన్నతాధికారులు ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారని విచారణలో తేలింది. వారిపై ఉన్న పగతోనే అతను ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడని ప్రాథమిక విచారణలో పోలీసులు గుర్తించారు. మరింత లోతుగా విచారించేందుకు నిందితుణ్ని ప్రశ్నించగా తనకు హాలీవుడ్ సినిమాలంటే ఇష్టమని, ఆ సినిమాల తరహాలోనే ఆయుధాలను సమకూర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ దొంగతనానికి పాల్పడ్డానని మల్లేశ్ చెప్పినట్లు సమాచారం.
కాల్డేటా, వాట్సాప్ చాట్ డిలీట్తో అనుమానం
తనను ఉద్యోగం నుంచి పై అధికారులు ఉద్దేశపూర్వకంగానే తొలగించారని, ఆ కోపంతోనే ఇలా చేశానని మల్లేశ్ బదులిచ్చాడు. విచారణ పూర్తయిన తర్వాత కేసుకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే మల్లేశ్ ఇలా సమాధానాలు చెబుతుండటం సహా ఫోన్లోని కాల్డేటా, వాట్సప్ చాటింగ్ డిలీట్ చేసినట్లు తెలియడంతో పోలీసులకు మరిన్ని అనుమానాలు రేకెత్తించాయి. ఆ డేటాను తిరిగి పొందడం ద్వారా అసలు వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తాయని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నిందితుడు చికిత్స పొందుతుండగా తదుపరి చర్యలపై పోలీసులు దృష్టి సారిస్తున్నారు.
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