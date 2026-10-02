తనకు జరిగిన నష్టం పూడ్చుకునేందుకే చోరీ! - ఆర్మీ ఆయుధాల కేసులో వెలుగులోకి విస్మయకర విషయాలు
బొల్లారంలోని ఆర్మీ ఆయుధాలను చోరీ చేసిన నిందితుడు మల్లేశ్ పోలీస్ కస్టడీ ముగిసింది. సర్వీస్ ఉండగానే ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారన్న కోపంతో, ఆయుధాలని అమ్మి నష్టాన్ని పూడ్చుకోవాలని భావించినట్లు పోలీసుల విచారణలో మల్లేశ్ తెలిపాడు.
Published : October 2, 2026 at 7:36 AM IST
Army Weapons Theft Accused Motive : బొల్లారం ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసులో విస్మయకర విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. నిందితుడు మల్లేశ్ మద్రాస్ రెజిమెంట్లో దొంగిలించిన ఆయుధాలను విక్రయించి తనకు జరిగిన నష్టాన్ని పూడ్చుకోవాలని భావించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. 10 రోజుల కస్టడీ అనంతరం నిందితుడిని చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు. అయితే చోరీకి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు రాబట్టేందుకు మల్లేశ్ను మరోసారి కస్టడీకి తీసుకోవాలని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
బైక్పై ఆయుధాల తరలింపు
సికింద్రాబాద్ ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మూడేళ్ల సర్వీస్ ఉండగానే ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారనే కోపంతో మద్రాస్ రెజిమెంట్లోని ఆర్మీ ఆయుధాలను చోరీ చేసిన నిందితుడు మల్లేశ్ 10 రోజుల కస్టడీ ముగిసింది. చోరీకి సంబంధించి విచారణలో మల్లేశ్ చెప్పిన మాటలకు పోలీసులు సైతం విస్తుపోయారు. ఆగస్టు 30న చోరీ చేసిన ఆయుధాలు, బుల్లెట్ల బస్తాలను ద్విచక్ర వాహనంపై నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట సాయినగర్ కాలనీలో ఉంటున్న తన తండ్రి ఇంటికి తరలించాడు. ఆయుధాలను సొంతూరులో దాచుకొని అదను చూసి విక్రయించాలని మల్లేశ్ ప్రయత్నించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఆయుధాలను విక్రయించి తనకు జరిగిన నష్టాన్ని పూడ్చుకోవాలని మల్లేశ్ భావించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
ఆయుధాల రిజిస్టర్ కూడా చోరీ
ఆయుధాల కొనుగోలుదారులను సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా శోధించి వారికి నమూనాగా చూపించేందుకు ఒక పిస్టల్, పది బుల్లెట్లను మల్లేశ్ తన వద్దే ఉంచుకున్నట్లు విచారణలో వెల్లడించాడు. ఆగస్టు 10న యాప్రాల్లోని తన ఇంటికి వచ్చి ఆయుధాలు కొనాలనుకున్న వారికి నమూనాగా తన వద్ద ఉన్న పిస్టల్ను చూపించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా ఆయుధాలు చోరీ చేసిన విషయం ఇతరులకు తెలియకుండా ఉండేందుకు రెజిమెంట్లోని ఆయుధాల రిజిస్టర్ను సైతం తనతో పాటు తీసుకెళ్లినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
మరోసారి కస్టడీలోకి తీసుకునే ఆలోచన
నిందితుడు మల్లేశ్ను గత నెల 11న అరెస్టు చేసిన పోలీసులు కోర్టు అనుమతితో 10 రోజుల కస్టడీకి తీసుకున్నారు. ఈ కస్టడీ గురువారంతో ముగిసింది. నిందితుడికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు. అయితే ఆయుధాల చోరీ వెనక మరిన్ని వివరాలు రాబట్టేందుకు మల్లేశ్ను మరోసారి కస్టడీకి తీసుకోవాలని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసు - నిందితుడి వద్ద మరో 810 బుల్లెట్లు
ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసు - నిందితుడిని కస్టడీకి తీసుకున్న పోలీసులు