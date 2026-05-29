నకిలీ పత్రాలతో రూ. 1500 కోట్ల భూమి కబ్జాకు వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా యత్నం: డీసీపీ

హైదరాబాద్​లో అక్రమ భూ దందాకు పాల్పడ్డ వైఎస్సార్సీపీ నేత - నకిలీ పత్రాలతో రూ.1500 కోట్ల విలువైన భూమి కబ్జా - బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు సహా కొందరు యత్నించారని శేరిలింగంపల్లి డీసీపీ శ్రీనివాస్‌ వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 10:10 PM IST

YSRCP EX MLA Bolla Brahma Naidu Attempted Land Grab in Hyderabad: నకిలీ పత్రాలతో హైదరాబాద్​లోని గండిపేటలో రూ.1500 కోట్ల విలువైన భూమి కబ్జాకు వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు సహా కొందరు యత్నించారని శేరిలింగంపల్లి డీసీపీ శ్రీనివాస్‌ తెలిపారు. గండిపేట తహసీల్దార్‌ ఫిర్యాదుతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చిందన్నారు. డీసీపీ మీడియా సమావేశం నిర్వహించి వివరాలను వెల్లడించారు.

నకిలీ పత్రాలతో భూకబ్జాకు యత్నం: గండిపేట సర్వే నంబర్‌ 18లో భూమి కబ్జాకు నకిలీ జీవోలు సృష్టించినట్లు గుర్తించామని డీసీపీ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. నకిలీ పత్రాలు తయారు చేసిన నిమ్మల రాజేశ్‌ గౌడ్‌, వేణుగోపాల్‌, సాయికిరణ్‌లను అరెస్ట్‌ చేశామన్నారు. ఈ కేసులో మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు, బొల్లా రమేశ్‌ పరారీలో ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం భూమి క్రమబద్ధీకరించిందంటూ ఫేక్‌ జీవోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి. తహసీల్దార్‌ ఫిర్యాదుతో విచారణ చేపట్టామన్నారు. చట్టబద్ధ హక్కులు లేకుండానే భూమి అమ్మకానికి కుట్ర చేశారని వివరించారు.

నార్సింగి పీఎస్​లో కేసు నమోదు: ఎకరానికి రూ.3.5 కోట్లకు విక్రయించేందుకు ఒప్పందాలు చేసుకున్నారన్నారు. కోర్టు ఆదేశాలతో నిందితుల ఇళ్లలో సోదాలు చేశామని వివరించారు. బ్యాంక్‌ పాసు పుస్తకాలు, మొబైళ్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలియజేశారు. ఈ అక్రమ భూ డీల్‌లో రూ.4 కోట్లు చేతులు మారినట్లు గుర్తించామన్నారు. బొల్లా బ్రహ్మనాయుడి ఖాతా నుంచి రెండు విడతల్లో డబ్బు బదిలీ జరిగిందన్నారు. ఆయన ఖాతా నుంచి రూ.1.25 కోట్లు ట్రాన్స్‌ఫర్‌ అయినట్లు గుర్తించామన్నారు. బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిపై నార్సింగి పోలీసు స్టేషన్​లో కేసు నమోదు చేశామని డీసీపీ శ్రీనివాస్‌ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.

