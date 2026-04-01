"ఆడవాళ్లూ మీకు జోహార్లు" - జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన బొక్కసంపాళెం
స్వయం ఉపాధి-ఆర్థిక స్వావలంబనతో జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన తిరుపతి జిల్లా బొక్కసంపాళెం గ్రామం - గ్రామాభివృద్ధిలో స్ఫూర్తిదాయకంగా మహిళల పాత్ర - జాతీయ అవార్డుతో పాటు, గ్రామాభివృద్ధికి కోటి రూపాయల నజరానా
Published : April 1, 2026 at 1:45 PM IST
Special Story on Bokkasampalem Village : ఆ గ్రామం స్వయం ఉపాధి-ఆర్థిక స్వావలంబనకు ప్రతిరూపం. డ్వాక్రా సంఘాల సమన్వయం, మహిళల సహకారానికి నిదర్శనం. అందుకే ఇప్పుడా పల్లె పేరు గల్లీ లెవల్ నుంచి దిల్లీ లెవల్కు వెళ్లింది. జాతీయ స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరు నిలబెట్టింది. కోటి రూపాయల నజరానా గెలుచుకుని మరిన్ని గ్రామాలకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.
అతివలు తలుచుకుంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదని ఆ ఊరి మహిళలు నిరూపించారు. కేవలం ఇంటికే పరిమితం కాకుండా స్వయం ఉపాధితో ఆర్థికంగా ఎదగడమే కాక, తమ గ్రామాభివృద్ధిలోనూ కీలక పాత్ర పోషించారు. వారి స్నేహపూర్వక కృషి ఆ ఊరికి జాతీయ స్థాయిలో ఏకంగా మొదటి స్థానాన్ని, కోటి రూపాయల నజరానాను తెచ్చిపెట్టింది. దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచిన తిరుపతి జిల్లా బొక్కసంపాళెం గ్రామ విశేషాలపై ప్రత్యేక కథనం.
ప్రతి మహిళా ఏదో ఒక రంగంలో ఉపాధి : సమన్వయం, సహకారం ఈ రెండు పదాలకు నిలువెత్తు నిదర్శనం. గ్రామాభివృద్ధి కోసం ఆ ఊరి మహిళలు వేసిన అడుగులు ఈ రోజు ఆ ఊరికి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపును తీసుకువచ్చాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రకటించిన దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ పంచాయతీ సతత్ వికాస్ పురస్కారం (DDUPSVP) తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి మండలం బొక్కసంపాళెం గ్రామాన్ని వరించింది. జాతీయ స్థాయిలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచి అందరి మన్ననలు పొందుతోంది. ఊరిలో ఉన్నవి సుమారు 260 కుటుంబాలు అందులో ప్రతి ఇంట్లోని మహిళా ఏదో ఒక రంగంలో స్వయం ఉపాధి పొందుతూ ఆర్ధికస్వావలంబన దిశగా ముందుకు సాగుతున్నారు.
పాడి పరిశ్రమలో మహిళల సత్తా : గ్రామంలో ప్రధానంగా రైతు కుటుంబాలే ఉన్నప్పటికీ, పాడి పరిశ్రమను ప్రత్యామ్నాయంగా ఎంచుకున్నారు. పాల విక్రయాలతో పాటు, పాల ఉత్పత్తుల తయారీలోనూ సత్తా చాటుతున్నారు. ఇక రెండేళ్ల క్రితం స్వయం సహాయక (డ్వాక్రా) సంఘాలతో గ్రామ మహిళలంతా ఏకమై రుణ సాయంతో డిష్వాష్ లిక్విడ్ తయారీకి శ్రీకారం చుట్టారు. వీటిని స్థానికంగానే కాకుండా చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో విక్రయిస్తూ లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు. టైలరింగ్, కలంకారీ, సబ్బుల తయారీ ఇలా ఎవరికి కుదిరిన దాంట్లో వారు ఉపాధి పొందుతూ కుటుంబ పోషణలో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
గ్రామాభివృద్ధికి కోటి రూపాయలు మంజూరు : కేవలం ఆర్థిక ఎదుగుదలే కాదు గ్రామాభివృద్ధిలోనూ ఈ మహిళల పాత్ర స్ఫూర్తిదాయకమే. మౌలిక వసతుల కల్పన, సుపరిపాలనలో వీరి భాగస్వామ్యాన్ని అధికారులు ఓ డాక్యుమెంటరీ రూపంలో కేంద్రానికి పంపారు. దీని ఆధారంగా 20 రోజుల క్రితం జాతీయ స్థాయి కమిటీ ఇక్కడ పర్యటించి, మహిళలతో ముఖాముఖి నిర్వహించి వారి ఉత్సాహాన్ని చూసి ముక్తులయ్యారు. ఫలితంగా జాతీయ అవార్డుతో పాటు, గ్రామాభివృద్ధికి ఏకంగా కోటి రూపాయల నిధులు మంజూరయ్యాయి. జాతీయ స్ధాయిలో తమ గ్రామానికి గుర్తింపు రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని మహిళలు తెలిపారు. ఆడవాళ్లు వంటింటికే పరిమితం కాకుండా, ఒకరికొకరు తోడుగా నిలిస్తే అద్భుత ప్రగతి చూడొచ్చని నిరూపిస్తోంది బొక్కసంపాలెం.
"మా గ్రామంలో 17 సంఘాలు ఉన్నాయి. ఈ సంఘాలన్నీ బ్యాంక్ లింకేజితో స్త్రీనిధి లోన్లు తీసుకుని ఆదాయ అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాం. ఆవులను తీసుకుని పాల విక్రయాలతో పాటు, పాల ఉత్పత్తుల తయారు చేస్తున్నాం. ఆడవాళ్లు ఎందులోనూ తక్కువ కాదని నిరుపించుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగా జాతీయ స్థాయిలో మా గ్రామానికి దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ పంచాయతీ సతత్ వికాస్ మొదటి పురస్కారం రావటం ఆనందంగా ఉంది." - బొక్కసంపాళెం మహిళలు
మహిళలకు 'స్వయం ఉపాధి' - ఇక్కడ జాయిన్ అయితే ఉద్యోగం పక్కా!
పెరగనున్న లోక్సభ, అసెంబ్లీ స్థానాలు- 2029 ఎన్నికల నుంచి అమల్లోకి- తెలంగాణ, ఏపీకి ఎన్నంటే?