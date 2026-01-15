బరువు తగ్గాలనుకుని జిమ్కు - నిరంతర సాధనతో 'మిస్టర్ ఆంధ్రా' టైటిల్
25వ ఏటా 100 కిలోల బరువు - పట్టుదల, నిరంతర సాధన, క్రమశిక్షణతో ఐదేళ్లలోనే 65 కిలోల విభాగంలో మిస్టర్ ఆంధ్రా టైటిల్ - బరువునే తన విజయానికి బాటలుగా మలుచుకున్న యువకుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 5:09 PM IST
Body Builder Prashanth In Krishna District : ప్రస్తుతం యువతలో శారీరక శ్రమ తగ్గిపోతుంది. చదువు, ఉద్యోగాలతో తీరిక లేని సమయం గడుపుతున్నారు. దాంతో అధిక బరువుతో చాలా మంది ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ఈ యువకుడు కూడా ఉబకాయంతో అనేక శారీకర సమస్యల్ని ఎదుర్కొన్నాడు. కానీ ఆ అధిక బరువునే తన విజయానికి బాటలుగా మలుచుకున్నాడు. కఠోర శ్రమ చేసి ఉబకాయం నుంచి బయట పడటమే కాకుండా, బాడీ బిల్డింగ్లో రాణిస్తూ అనేక పతకాలు సాధిస్తున్నాడు. ఎవరా యువకుడు? ఈ కథలో తెలుసుకుందాం.
65 కిలోల విభాగంలో మిస్టర్ ఆంధ్రా టైటిల్ : తన 25వ ఏటా 100 కిలోల బరువు ఉన్నాడు. పోలీసు ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా తీవ్రంగా కష్టపడ్డాడు. 4 సార్లు ప్రయత్నించినా ముందంజ వేయలేకపోయాడు. ఐనా నిరాశ చెందలేదు. తొలుత బరువు తగ్గాలనుకొని జిమ్కు వెళ్లడం ప్రారంభించాడు. కొన్నిరోజులకే అది అభిరుచిగా మారి బాడీబిల్డింగ్ వైపు ఆసక్తి కలిగింది. బాడీ బిల్డింగ్ అంత తేలికేం కాదు. తీరైన రూపం రావాలంటే ఏళ్లకొద్దీ కఠోరంగా శ్రమించాల్సిందే. ప్రోటీన్లు, సప్లిమెంట్లు ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడమే కాదు. శిక్షణ కోసం భారీగా వెచ్చించాలి కూడా. పట్టుదల, నిరంతర సాధన, క్రమశిక్షణతో ఐదేళ్లలోనే 65 కిలోల విభాగంలో మిస్టర్ ఆంధ్రా టైటిల్ సాధించాడీ యువకుడు.
దేహధారుడ్య పరీక్షల్లో విఫలం : ఇక్కడ కనిపిస్తోన్న ఈ యువకుడు బీరం ప్రశాంత్. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం స్వస్థలం. తండ్రి నాగేశ్వరరావు అగ్నిమాపకశాఖ విశ్రాంత ఉద్యోగి. తల్లి పుణ్యవతి గృహిణి. మూడో కుమారుడైన ప్రశాంత్.. పీజీ వరకు చదివాడు. కొన్నేళ్లు ఎస్సై పోస్టులకు సన్నద్ధమయ్యాడు. పోలీస్ శాఖ నిర్వహించే దేహధారుడ్య పరీక్షల్లో విఫలమయ్యాడు. ఐనా నిరాశ చెందకుండా తాను ఎందుకు వైఫల్యం చెందుతున్నాననే ఆలోచన చేశాడు. అధిక బరువు తనను వేధిస్తుందని అందుకే ముందుకు వెళ్లలేకపోతున్నానని గ్రహించాడు. తొలుత బరువు తగ్గాలనుకొని జిమ్కు వెళ్లడం ప్రారంభించాడు.
బాడీ బిల్డింగ్ వైపు మనస్సు : బరువు తగ్గాలని నిర్ణయించుకున్నాక కఠిన నిబంధనలు విధించుకున్నాడు ప్రశాంత్. ఐదేళ్లపాటు జిమ్లో రోజుకు ఐదు గంటలు కసరత్తులు చేశాడు. ఉదయం, సాయంత్రం పరుగులు తీసేవాడు. జంక్ఫుడ్, బిర్యానీలు, స్వీట్లు పూర్తిగా మానేశాడు. ప్రొటీన్లు, కార్బొహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే డైట్ తీసుకునేవాడు. ఎట్టకేలకు 75 కిలోలకు తగ్గాడు. బరువు తగ్గుతున్న సమయంలో ప్రశాంత్కు బాడీ బిల్డింగ్ వైపు మెల్లగా మనస్సు మళ్లింది.
ఛాంపియన్షిప్ పోటీల్లో నాలుగో స్థానం : ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు 28న విజయనగరంలో నిర్వహించిన 96వ బాడీబిల్డింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీల్లో పాల్గొని నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు ప్రశాంత్. అక్కడితో ఆగిపోకుండా నవంబరు 2న న్యూ నవ్యాంధ్ర ఫిట్నెస్ అండ్ బాడీబిల్డింగ్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో గుంటూరులో నిర్వహించిన ఓపెన్ బాడీబిల్డింగ్ ఛాంపియన్ షిప్-2025 పోటీల్లో 65 కిలోల విభాగంలో తలపడ్డాడు. 80 మంది పోటీదారులను దాటుకొని మిస్టర్ ఆంధ్రా టైటిల్ ఎగరేసుకుపోయారు. అన్నయ్య చేసిన సాయంతో తాను ఈ స్థాయికి చేరానని అంటున్నాడీ యువకుడు. త్వరలో చెన్నైలో జరిగే పోటీల్లో తలపడి బంగారు పతకం సాధించడమే లక్ష్యమంటున్నాడు. అధిక బరువుతో అనేక అవమానాలను ఎదురుక్కొన్నాడు. అయినా పట్టువదలకుండా శ్రమించి బాడీ బిల్డింగ్లో పథకాలు సాధిస్తూ ఎంతో మందికి ప్రశాంత్ ప్రేరణగా నిలుస్తున్నాడు ప్రశాంత్.
"నా వయస్సు 25 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు 100 కిలోల బరువు ఉండేవాడిని. పోలీసు ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా తీవ్రంగా కష్టపడ్డాను. 4 సార్లు ప్రయత్నించినా ముందంజ వేయలేకపోయాను. అప్పటికి కూడా నిరాశ పడలేదు. తొలుత బరువు తగ్గాలనుకొని జిమ్కు వెళ్లడం ప్రారంభించాను. కొన్నిరోజులకే అది అభిరుచిగా మారి బాడీబిల్డింగ్ వైపు ఆసక్తి కలిగింది. ఐదేళ్లలోనే 65 కిలోల విభాగంలో మిస్టర్ ఆంధ్రా టైటిల్ సాధించాను. అన్నయ్య చేసిన సాయంతో నేను ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాను. త్వరలో చెన్నైలో జరిగే పోటీల్లో తలపడి బంగారు పతకం సాధించడమే నా లక్ష్యం " - ప్రశాంత్, బాడీబిల్డర్
ప్రతి కుటుంబానికి నెలకు రూ.40వేల ఆదాయమే లక్ష్యం: సీఎం చంద్రబాబు
గతేడాది కన్నా మెరుగ్గా - తొలి మూడు త్రైమాసికాలకు పెరిగిన రాష్ట్ర రాబడి