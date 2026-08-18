విశాఖలో తీవ్ర కలకలం - మట్టి కుప్పలో మూడు మృతదేహాలు
విశాఖ షీలానగర్లో దారుణ ఘటన - పోర్టు రోడ్డు నిర్మాణానికి డంపర్లతో మట్టి తరలింపు - మట్టి కుప్పలో కుళ్లిపోయిన రెండు మృతదేహాలు, పుర్రెలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 2:01 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 2:44 PM IST
Dead Bodies Found in Visakhapatnam : రోడ్డు నిర్మాణ పనుల కోసం వేసిన మట్టి కుప్పలో మృతదేహాలు బయటపడటం విశాఖలో తీవ్ర కలకలం రేపింది. కుళ్లిపోయిన మృతదేహాలు, పుర్రెలు, అస్థిపంజరాలు దర్శనమివ్వడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. విశాఖపట్నంలోని షీలానగర్ - సబ్బవరం పోర్టు కనెక్టివిటీ రోడ్డు పనుల వద్ద ఈ ఘటన వెలుగుచూసింది. లారీ డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యంతో శ్మశానవాటికలోని మట్టిని తవ్వి పోయడమే ఇందుకు కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
రోడ్డు పనుల కోసం మట్టి తరలింపు : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, విశాఖలోని షీలానగర్ జంక్షన్ నుంచి గాజువాక వెళ్లే మార్గంలో పోర్టు కనెక్టివిటీ రోడ్డు పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఈ పనుల కోసం నిన్న అర్ధరాత్రి, ఈరోజు తెల్లవారుజామున డంపర్ లారీల్లో మట్టిని తీసుకొచ్చారు. ఆ మట్టిని రోడ్డు నిర్మాణ ప్రాంతంలో డంప్ చేశారు. ఉదయం పనులు ప్రారంభించిన రోడ్డు నిర్మాణ కార్మికులు అక్కడ వేసిన మట్టి కుప్పను గమనించారు. అందులో కుళ్లిపోయిన స్థితిలో ఉన్న మృతదేహాలు కనిపించడంతో వారు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు.
మట్టిలో పుర్రెలు, తలగడలు, బొంతలు : మట్టి కుప్పలో పూర్తిగా డీకంపోజ్ అయిన రెండు మృతదేహాలు బయటపడ్డాయి. వాటితో పాటు కొన్ని పుర్రెలు, శరీర భాగాలు కూడా చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి. మృతదేహాల వద్ద పాత తలగడలు, బొంతలు, పూల దండలు, దుప్పట్లను కార్మికులు గుర్తించారు. వెంటనే తేరుకున్న వారు స్థానికులతో కలిసి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
శ్మశానం నుంచి మట్టి తవ్వకాలు? : మృతదేహాలు ఉన్న మట్టి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే దానిపై పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారు. ప్రాథమిక విచారణలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. రోడ్డు కోసం మట్టి తీసుకొచ్చిన ప్రాంతానికి సమీపంలోనే ఓ శ్మశానవాటిక ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. నిర్మాణ వ్యర్థాలు (డెబ్రిస్), మట్టిని అక్కడి నుంచే తవ్వి ఇక్కడికి తరలించినట్లు నిర్ధారించారు. శ్మశానంలో యంత్రాలతో తవ్వకాలు జరపడం వల్లే, గతంలో పూడ్చిపెట్టిన మృతదేహాలు బయటకు వచ్చి ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
కేసు నమోదు : ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మట్టి తరలించిన డంపర్ లారీ డ్రైవర్లను ఇప్పటికే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని విచారిస్తున్నారు. రహదారి నిర్మాణం కోసం శ్మశానం నుంచి ఇంకా ఎన్ని డంపర్ల మట్టిని తరలించారు? ఎంత లోతు తవ్వారు? తదితర వివరాలను రాబడుతున్నారు. ఈ ఘటనతో స్థానిక ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది.
"షీలానగర్ పోర్టు రోడ్డు పనుల వద్ద డంప్ చేసిన మట్టి కుప్పలో రెండు మృతదేహాలు, కొన్ని పుర్రెలు, శరీర భాగాలు లభ్యమయ్యాయి. మృతదేహాల వద్ద పూల దండలు, తలదిండ్లు, దుప్పట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించాం. ప్రాథమిక విచారణలో సమీపంలోని శ్మశానవాటిక నుంచి ఈ మట్టిని తవ్వి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినట్లు నిర్ధారించాం. డంపర్ లారీ డ్రైవర్లను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నాం. కేసు నమోదు చేసి పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు జరుపుతున్నాం." -పోలీసులు
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