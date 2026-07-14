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వియత్నం బోటు ప్రమాదం - హైదరాబాద్​కు చేరుకున్న మృతదేహాలు

శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టుకు చేరుకుని ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షిస్తున్న మంత్రి కొండపల్లి - మృతదేహాలను స్వస్థలాలకు తరలించేందుకు ప్రత్యేక అంబులెన్స్‌లు సిద్ధం

Vietnam Boat Accident Updates
Vietnam Boat Accident Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 10:44 AM IST

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Vietnam Boat Accident Updates : వియత్నాంలో బోటు ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారి మృతదేహాలు హైదరాబాద్‌కు చేరుకున్నాయి. మృతదేహాలను స్వస్థలాలకు తరలించేందుకు ఏపీఎన్నార్టీ అధికారులు ప్రత్యేక అంబులెన్స్‌లు ఏర్పాటు చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్​ భారత ఎంబసీతో పాటు వియత్నాం ఎంబసీతో మాట్లాడి మృతదేహాలు త్వరగా ఇండియాకు వచ్చేలా చర్యలు చేపట్టారు.

వియత్నం బోటు ప్రమాదం - హైదరాబాద్​కు చేరుకున్న మృతదేహాలు (ETV Bharat)

ఇక ఏపీఎన్నార్టీ అధికారులు మృతుల కుటుంబాలకు అండగా సాయం అందిస్తున్నారు. వియత్నాం బోటు ప్రమాదంలో రాష్ట్రానికి చెందిన ముగ్గురు పర్యాటకులు మృతి చెందారు. మచిలీపట్నం సర్కిల్ పేటకు చెందిన గెల్లి జయశ్రీ, కడపకు చెందిన శ్రీధర్, సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురం నల్లపేటకు చెందిన రవితేజ ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో వియత్నాం మృతుల కుటుంబ సభ్యులను మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ పరామర్శించారు. మృతదేహాలను కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించి అంబులెన్స్​లో స్వగ్రామాలకు పంపే ఏర్పాట్లు చేశారు.

వియత్నాం బోటు ప్రమాదం అత్యంత బాధాకరం: వియత్నంలో తెలుగు వాళ్లు మృతి చెందడం బాధాకరమని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. బాధితుల కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని ధైర్యం చెప్పారు.

"వియత్నాం బోటు ప్రమాదంలో తెలుగు వాళ్లు మృతి చెందడం నన్ను తీవ్రంగా కలచివేసింది. మృతుల కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. బాధితులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి లోకేశ్ వియత్నాం ప్రభుత్వంతో, అధికారులతో సంప్రదింపులు జరిపి సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. బోటులో ఉన్న 30 మంది తెలుగు వారిలో 15 మంది మరణించినట్లు తెలిసింది. మిగిలిన వారిని సురక్షితంగా తీసుకువచ్చేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం." - కొండపల్లి శ్రీనివాస్, మంత్రి

వియత్నంలో ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు, మంత్రి నారా లోకేశ్​ వియత్నం ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేస్తూ, సంబంధిత అధికారులతో సంప్రదింపులు జరిపారని మంత్రి అన్నారు. అలాగే సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేశారని స్పష్టం చేశారు. దురదృష్టవశాత్తూ ప్రమాదానికి గురైన బోటులో దాదాపు 30 మంది తెలుగువారు ఉండగా, వారిలో 15 మంది మరణించినట్లు సమాచారం అందిందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే? : వియత్నాంలో అతిపెద్ద దీవి ఫూ క్వాక్‌ పర్యాటక ఆకర్షణల్లో ఒకటి. ఇచ్చిన లక్ష్యాలను చేరుకోవడంతో తమ డిస్ట్రిబ్యూటర్లను లావా మొబైల్‌ సంస్థ వియత్నాం పర్యటనకు తీసుకెళ్లింది. 36 మందితో ఉన్న స్పీడ్‌బోటులో నలుగురు సిబ్బంది కాగా, 32 మంది భారతీయ పర్యాటకులు ఉన్నారు. సంతోషంగా సాగిపోతున్న వారి ప్రయాణంలో రాకాసి అలల రూపంలో మృత్యువు కబళించింది. తిరిగి వస్తుండగా తీరానికి 400 మీటర్ల దూరంలో బోటు ఒక్కసారిగా తిరగబడింది. ఈ దుర్ఘటనలో 15 మంది భారతీయులు జలసమాధి అయ్యారు. మృతుల్లో 13 మంది పురుషులు, ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నారు.

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VICTIMS ARRIVE IN HYDERABAD
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VIETNAM BOAT ACCIDENT UPDATES
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