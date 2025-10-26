కుటుంబ సభ్యులకు 18 మృతదేహాలు అప్పగింత - ఆ ఒక్క మృతదేహం ఎవరిది?
కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో మరణించినవారి మృతదేహాలు అప్పగింత - 18 మృతదేహాలను కుటుంబసభ్యులకు అందజేసిన అధికారులు - డీఎన్ఏ నివేదిక ఆధారంగా బంధువులకు మృతదేహాలు అప్పగింత
Published : October 26, 2025 at 5:30 PM IST
Kurnool Bus Accident Dead Bodies : కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో మరణించిన వారిలో 18 మంది మృతదేహాలను డీఎన్ఏ రిపోర్టు ఆధారంగా కుటుంబ సభ్యులకు అధికారులు అప్పగించారు. మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాలను కూడా వారికి అందజేశారు. ఈ ప్రక్రియను కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ ఎ.సిరి పర్యవేక్షించారు. మృతదేహాలను స్వస్థలాలకు చేర్చేందుకు అంబులెన్స్లను ఏర్పాటు చేశారు.
చిత్తూరు నుంచి ఒకరు వచ్చారు : కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో 19 మంది సజీవ దహనమైన విషయం తెలిసిందే. 18 మృతదేహాలను తమ కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. ఈ నేపథ్యంలో మరో గుర్తు తెలియని మృతదేహానికి సంబంధించి చిత్తూరు నుంచి ఒకరు వచ్చారని కర్నూలు ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ చెప్పారు. తమ తండ్రి కనిపించడం లేదని ఆ వ్యక్తి చెప్పినట్లు తెలిపారు. డీఎన్ఏ నివేదిక ఆధారంగా ఆ మృతదేహం ఎవరిదనే స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని అన్నారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సు డ్రైవర్ మద్యం తాగలేదని నివేదికలో తేలినట్లు ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ చెప్పారు.
శివశంకర్ ఘటనాస్థలిలోనే మృతి : కర్నూలు ప్రమాద ఘటనలో మరణించిన బైకర్ శివశంకర్పై అతని స్నేహితుడు ఎర్రిస్వామి ఉలిందకొండ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో పోలీసులు పలు సెక్షన్ల ప్రకారం కేసు నమోదు చేశారు. శివశంకర్ నిర్లక్ష్యం వల్లే బైక్ డివైడర్ను ఢీ కొట్టినట్లు ఫిర్యాదులో ఎర్రిస్వామి పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది. బైక్ డివైడర్ను ఢీ కొట్టడంతో ఇద్దరం పడిపోయామని, శివశంకర్ ఘటనాస్థలిలోనే మృతి చెందినట్లు ఎర్రిస్వామి చెప్పారు. మృతదేహాన్ని పక్కకు తీసేందుకు యత్నించే లోపే తమ బైక్ను ఓ వాహనం ఢీ కొట్టగా రోడ్డు మధ్యలోకి వచ్చినట్లు పేర్కొన్నాడు. అనంతరం వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు బైక్ను రోడ్డు మీద 200 మీటర్ల వరకు లాక్కెళ్లింది. దీంతో బస్సులో మంటలు చెలరేగి ప్రమాదం జరిగిందని వివరించాడు.
శివశంకర్ మద్యం తాగినట్లు నిర్ధరణ : కర్నూలు బస్సు ప్రమాదానికి సంబంధించిన విశ్లేషణ నివేదికను కర్నూలు రీజనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లాబొరేటరీ (RFSL) సమర్పించింది. దీని ప్రకారం బైకర్, మృతుడు శివశంకర్ నుంచి సేకరించిన నమూనాల్లో మద్యం ఆనవాళ్లు ఉన్నట్లు వారు నిర్ధారించారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో శివశంకర్ మద్యం తాగి వాహనం నడిపినట్లు పేర్కొన్నారు.
కర్నూలు బస్సు దుర్ఘటనలో మెదక్ జిల్లాకు చెందిన తల్లీ కుమార్తెలు ఇద్దరూ ప్రాణాలు వదిలారు. మెదక్ మండలం శివ్వాయిపల్లికి చెందిన తల్లి మంగ సంధ్యారాణి(43), కుమార్తె మంగ చందన(23). శివ్వాయిపల్లికి చెందిన మంగ ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్ 2007 నుంచి ఒమన్ దేశంలోని మస్కట్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజీనీర్గా ఉద్యోగం చేస్తూ భార్య సంధ్యారాణితో కలిసి అక్కడే నివాసం ఉంటున్నారు. ఈ మధ్య తమ బంధువుల వివాహం కోసం హైదరాబాద్కు వచ్చారు.
వివాహ వేడుక పూర్తయిన అనంతరం ఆనంద్ మస్కట్ వెళ్లిపోయారు. తన భార్య సంధ్యారాణి కూడా ఆయనతో వెళ్లాల్సి ఉంది. కానీ ఆమెకు జ్వరం రావడంతో ఆగిపోయింది. కమార్తె చందన బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తుంది. ఆమెను అక్కడ దించి మస్కట్ వెళ్లాలని సంధ్యారాణి అనుకున్నారు. అదే తరహాలో వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సులో వెళ్తుండగా ప్రమాదం సంభవించి మృత్యవాతపడ్డారు.
