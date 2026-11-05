కొత్తపట్నం తీరానికి కొట్టుకొచ్చిన బోటు - నాలుగు మృతదేహాలు లభ్యం
Boat Tragedy at Kothapatnam Beach: ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం బీచ్కు బోటు కొట్టుకొచ్చింది. అందులో నాలుగు మృతదేహాలు ఉన్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 4:24 PM IST
తీరంలో తుపాను బీభత్సం సృష్టించిన వేళ, ఉపాధి కోసం సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారుల జీవితాల్లో ఊహించని విషాదం చోటు చేసుకుంది. తమిళనాడు రాజధాని చెన్నై నుంచి వేటకు బయలుదేరిన ఒక మత్స్యకార బోటు సముద్రంలో బోల్తా పడిన ఘటనలో నలుగురు మత్స్యకారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వారి మృతదేహాలు ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం తీరానికి కొట్టుకొచ్చాయి. తీరానికి కొట్టుకొచ్చిన బోటులో సుమారు 15 మంది మత్స్యకారులు ఉన్నట్లు స్థానికులకు సమాచారం అందింది. బోటు చెన్నైకి చెందినదిగా తెలుస్తోంది.
ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం బీచ్కు కొట్టుకొచ్చిన మృతదేహాలు తమిళనాడుకు చెందిన మత్స్యకారులవని కలెక్టర్ రాజాబాబు నిర్దారించారు. తమిళనాడు మత్స్యకారులు మురసు తుపాను వేళ ఎవ్వరికి సమాచారం ఇవ్వకుండా రామాయపట్నంకు చేరుకునేందుకు బయల్దేరటంతో బోటు బోల్తా పడినట్టు నిర్దారించామన్నారు. బోటులో మెుత్తం 9 మంది ప్రయాణింంచినట్టు తమిళనాడు నుంచి సమాచారం వచ్చిందన్నారు.
ఐదుగురి కోసం ముమ్మర గాలింపు: "ప్రమాద సమయంలో బోటులో మొత్తం 9 మంది మత్స్యకారులు ఉన్నట్లు తమిళనాడు మత్స్యశాఖ ప్రాథమికంగా ధ్రువీకరించింది. వీరిలో నలుగురి మృతదేహాలు కొత్తపట్నం బీచ్కు బోటులో కొట్టుకొచ్చాయి. మిగిలిన ఐదుగురి ఆచూకీ ఇంకా లభ్యం కాలేదు. గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నాం. తమిళనాడు మత్స్యశాఖ అధికారులతో నిరంతరం సమన్వయం చేసుకుంటూ, సమగ్ర విచారణ జరుపుతున్నాం. సముద్రంలో మునిగిపోయిన బోటును బయటకు తీసేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టుతున్నాం" అని కలెక్టర్ రాజాబాబు తెలిపారు.
"తమిళనాడు మత్స్యశాఖ అధికారుల నుంచి అందిన సమాచారం ప్రకారం చెన్నై నుంచి మొత్తం నాలుగు బృందాలు వేర్వేరు బోట్లలో చేపల వేటకు బయలుదేరాయి. సముద్రంలో తుపాను తీవ్రత పెరగడంతో, రక్షణ కోసం మూడు బృందాలు నెల్లూరు జిల్లా రామాయపట్నం తీరంలో సురక్షితంగా బోట్లను నిలిపివేశాయి. అయితే, ప్రమాదానికి గురైన నాలుగో బృందం మాత్రం బాపట్ల జిల్లా నిజాంపట్నం తీరంలో ఆశ్రయం పొందింది. తమిళనాడు మత్స్యకారులు మురసు తుపాను వేళ ఎవ్వరికి సమాచారం ఇవ్వకుండా రామాయపట్నంకు చేరుకునేందుకు బయల్దేరటంతో బోటు బోల్తా పడినట్టు నిర్దారించాం. ప్రమాద సమయంలో బోటులో మొత్తం 9 మంది మత్స్యకారులు ఉన్నట్లు తమిళనాడు మత్స్యశాఖ ప్రాథమికంగా ధ్రువీకరించింది. వీరిలో నలుగురి మృతదేహాలు కొత్తపట్నం బీచ్కు బోటులో కొట్టుకొచ్చాయి. మిగిలిన ఐదుగురి ఆచూకీ ఇంకా లభ్యం కాలేదు" - రాజాబాబు, కలెక్టర్
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