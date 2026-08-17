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సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన జాలర్ల పడవ గల్లంతు - కుటుంబ సభ్యుల ఆందోళన

ఈనెల 3న అల్లవరం మండలం ఓడలరేవు నుంచి వేటకు వెళ్లిన 8 మంది జాలర్లు - వేటకు వెళ్లిన గంట నుంచి పడవ ఆచూకీ గల్లంతు - గాలిస్తున్న మెరైన్ పోలీసులు, నేవీ సిబ్బంది

Konaseema Fisherman Boat Missing
Konaseema Fisherman Boat Missing (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 4:24 PM IST

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Konaseema Fisherman Boat Missing: డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలో మత్స్యకారుల బోటు గల్లంతైంది. అల్లవరం మండలం ఓడలరేవు గ్రామానికి చెందిన 8 మంది మత్స్యకారులు ఈ నెల 3న ఓడలరేవు తీరం నుంచి సముద్రంలో వేటకు వెళ్లారు. వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు గంట తర్వాత నుంచి స్థానికులకు అందుబాటులోకి రాలేదు. వేట ముగించుకుని పది రోజుల్లో రావాల్సిన వారు ఇప్పటికీ తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబసభ్యులు మెరైన్‌ పోలీసులు, మత్స్యశాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. గల్లంతైన మత్స్యకారుల కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది. బాధితులు మెరైన్ పోలీసులు, మత్స్యశాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

పడవలో వెళ్లిన అల్లవరం మండలానికి చెందిన జాలర్లు ఐదుగురు, కాట్రేనికోన మండలం బొలుసుతిప్ప, ఐ.పోలవరం మండలం పశువుల్లంకకు చెందిన ఇద్దరు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. విశాఖ తీరం వైపు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లినట్లు గుర్తించి మెరైన్​ పోలీసులు, నేవీ సిబ్బంది జాలర్ల ఆచూకీ వెతికే పనిలో ఉన్నారు.

బోటులో 15 రోజులకు సరిపడా రేషన్‌: చేపల వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారుల బోటు తిరిగి రాకపోవడంతో అంబేద్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. అల్లవరం మండలం వోడలరేవు ఫిష్‌ ల్యాండింగ్‌ సెంటర్‌కు చెందిన IND-AP-E8-MO-135 బోటు ఈ నెల 3న చేపల వేటకు వెళ్లింది. ఈ నెల 13న తిరిగి రావాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటివరకు వోడలరేవుకు చేరుకోలేదు. బోటులో 8 మంది మత్స్యకారులు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. బోటులో 15 రోజులకు సరిపడా రేషన్‌, సుమారు వెయ్యి లీటర్ల డీజిల్‌ నిల్వలు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. బోటు విశాఖపట్నం, పారాదీప్‌ తీర ప్రాంతాల వైపు వెళ్లినట్లు ప్రాథమికంగా సమాచారం అందింది. మత్స్యకారులను ఫోన్‌లో సంప్రదించేందుకు అధికారులు ప్రయత్నించినప్పటికీ స్పందన లేకపోవడంతో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

ఘటనపై జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆర్‌. మహేష్‌కుమార్‌ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మత్స్యకారుల ఆచూకీ కోసం ఇండియన్‌ కోస్ట్‌గార్డ్‌కు వెంటనే సమాచారం అందించి గాలింపు, రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్‌ మీనాతో సమన్వయం చేసుకుని గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని సూచించారు.బోటు యజమాని, మత్స్యకారుల కుటుంబ సభ్యుల నుంచి బోటుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు సేకరించి కోస్ట్‌గార్డ్‌ అధికారులకు అందించాలని కలెక్టర్‌ ఆదేశించారు. మత్స్యకారుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని, వారి ఆచూకీ లభించే వరకు గాలింపు చర్యలను నిరంతరం కొనసాగించాలని స్పష్టం చేశారు.

గల్లంతైన మత్స్యకారుల వివరాలు

1. కోపనాతి రామకృష్ణ (కొమరగిరిపట్నం)

2. సంఘాని తాతారావు (కాట్రేనికోన మండలం బలుసుతిప్ప)

3. పాలెపు శాంతారావు (ఓడలరేవు)

4. ఏసుదాస్ (అడగట్లపాలెం)

5. కొల్లాటి శ్రీనివాస్ (ఓడలరేవు)

6. కాటాడి సతీశ్‌ (పశువులంక)

7. కర్రి రాముడు (నక్క రామేశ్వరం)

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మత్స్యకారుల గల్లంతు - కుటుంబసభ్యుల విజ్ఞప్తి మేరకు అర్ధరాత్రి వరకు గాలింపు

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వేటకు వెళ్లిన జాలర్ల పడవ గల్లంతు
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