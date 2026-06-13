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పాపికొండలు బోటులో సాంకేతిక లోపం - 'జలశ్రీ' ద్వారా పర్యటకులు తరలింపు

పాపికొండలకు వెళ్తున్న బోటులో సాంకేతిక లోపం - దేవీపట్నం వద్ద నిలిచిన బోటు - పర్యాటకులను మరో బోటులో ఎక్కించి గమ్యానికి తరలింపు

Boat Stuck In between Papikondalu River
Boat Stuck In between Papikondalu River (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 1:27 PM IST

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Boat Stuck In between Papikondalu River : మీరు ప్రవహించే నది మధ్యలోనో, లేదా కాలువలోనో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా అకస్మాత్తుగా పడవ ఆగిపోతే ఎలా ఉంటుందో ఊహించారా? ఒకవైపు చుట్టూ అగాధమైన నీరు, మరోవైపు ఎటూ వెళ్లలేని పరిస్థితి. గుండెల్లో కాస్త రైళ్లు పరిగెత్తడం ఖాయం కదా! సరిగ్గా ఇలాంటి ఉత్కంఠభరితమైన అనుభవమే గోదావరి నది నడిబొడ్డున కొందరు పర్యాటకులకు ఎదురైంది. పాపికొండల అందాలను చూసి మురిసిపోదామని బయలుదేరిన ప్రయాణికులకు ఊహించని విధంగా నది మధ్యలో బోటు నిలిచిపోవడంతో కాసేపు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

సందడితో మొదలైన ప్రయాణం : పోలవరం పరిధిలోని ప్రపంచ ప్రసిద్ధ పాపికొండల విహారయాత్ర అంటే పర్యాటకులకు ఎంతో ఇష్టం. శుక్రవారం ఉదయం దేవీపట్నం మండలం గండిపోశమ్మ అమ్మవారి ఆలయ ఘాట్ నుంచి దాదాపు 89 మంది పర్యాటకులు ఒక బోటులో ఎంతో ఉత్సాహంగా, సందడిగా పాపికొండల వైపు ప్రయాణమయ్యారు. ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తూ, సెల్ఫీలు దిగుతూ ప్రయాణం సాగుతోంది.

నది మధ్యలో ఊహించని బ్రేక్ : బోటు దేవీపట్నం పాత పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతానికి చేరుకునే సరికి, హఠాత్తుగా బోటు ఇంజిన్‌లో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. ఇంజిన్ నుంచి శబ్దం మారిపోవడం, బోటు ముందుకు కదలకపోవడాన్ని గమనించిన సరంగు (డ్రైవర్) అప్రమత్తమయ్యాడు. ప్రమాద తీవ్రతను ముందే ఊహించి, వెంటనే నది మధ్యలోనే బోటును సురక్షితంగా నిలిపివేశాడు. చుట్టూ గోదావరి నీరు మధ్యలో బోటు ఆగిపోవడంతో పర్యాటకులు కాసేపు ఆందోళనకు గురయ్యారు.

అధికారుల మెరుపు వేగం - ఊపిరి పీల్చుకున్న పర్యాటకులు : సరంగు వెంటనే ఈ సమాచారాన్ని కంట్రోల్ రూమ్ అధికారులకు చేరవేశాడు. జలవనరుల శాఖ అధికారులు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా యుద్ధప్రతిపాదికన స్పందించారు.

  • బోటు పాయింట్ నుంచి తక్షణమే 'జలశ్రీ' అనే మరో ప్రత్యామ్నాయ బోటును సంఘటనా స్థలానికి పంపించారు.
  • నదిలోనే పర్యాటకులందరినీ సురక్షితంగా జలశ్రీ బోటులోకి ఎక్కించారు.
  • దీంతో పర్యాటకులు ఊపిరి పీల్చుకోవడమే కాకుండా, వారి విహారయాత్రను ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా ఆనందంగా కొనసాగించారు.

అసలు ఏం జరిగింది : ఈ సాంకేతిక సమస్యపై జలవనరుల శాఖ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ (AE) భాస్కర్ వివరణ ఇస్తూ బోటు ఇంజిన్‌కు సంబంధించిన 'సాఫ్ట్ బేరింగ్' ఒక్కసారిగా బిగుతుగా (Tight) అయిపోవడం వల్లే బోటు నిలిచిపోయిందని తెలిపారు. అయితే ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా పర్యాటకులకు వెంటనే ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేశామని, శుక్రవారం పాపికొండలకు వెళ్లిన రెండు పర్యాటక బోట్లు సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు తిరిగి వచ్చాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. యాంత్రిక లోపం కాస్త భయపెట్టినా, అధికారుల సకాలం స్పందన వల్ల పర్యాటకులకు ఇదొక మర్చిపోలేని సాహసోపేతమైన ప్రయాణ అనుభవంగా మిగిలిపోయింది.

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పాపికొండల మధ్య ఆగిన బోట్​
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