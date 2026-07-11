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వియత్నాం విహారయాత్రలో విషాదం - బోటు మునిగి ముగ్గురు ఏపీ వాసులు మృతి

బోటు ప్రమాదంలో కడప వాసి ముడియం శ్రీధర్, మచిలీపట్నానికి చెందిన గెల్లి జయశ్రీ, హిందూపురం వాసి రవి మృతి - బందరు వాసి గెల్లి కిశోర్‌కు తీవ్ర అస్వస్థత, పరిస్థితి విషమం

Kadapa Person Died In Vietnam Boat Sinking Incident
Kadapa Person Died In Vietnam Boat Sinking Incident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 3:59 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 4:08 PM IST

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Kadapa Person Died In Vietnam Boat Sinking Incident : వియత్నాం పర్యటనకు వెళ్లిన భారతీయులకు ఊహించని విషాదం ఎదురైంది. ఫూ క్వాక్‌ ద్వీపం సమీపంలో వీరు ప్రయాణిస్తున్న స్పీడ్‌ బోటు బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనలో 15 మంది భారత టూరిస్టులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల వాసులున్నారు. కడప జిల్లాకు చెందిన డిస్ట్రిబ్యూటర్‌ శ్రీధర్‌, మచిలీపట్నంకు చెందిన జయశ్రీ, హిందూపురం వాసి రవి మరణించారు. కడపకు చెందిన మరో డిస్ట్రిబ్యూటర్‌ నయీం ఒడ్డున ఉండటంతో ప్రాణాలు దక్కించుకున్నారు. మరొకరు బందరు వాసి గెల్లి కిశోర్‌కు తీవ్ర అస్వస్థతకుగురై పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

ఓ మొబైల్‌ కంపెనీ భారత్‌ నుంచి తమ డిస్ట్రిబ్యూటర్లను కుటుంబాలను వియత్నాం ట్రిప్‌కు తీసుకెళ్లింది. మొత్తం 250 మంది ఈ యాత్రకు వెళ్లారు. వీరిలో ఏపీ నుంచి 35, తెలంగాణ నుంచి 40 మంది ఉన్నారు. ట్రిప్‌లో భాగంగా వీరు మూడు పడవల్లో సముద్రంలో విహార యాత్రకు వెళ్లారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ప్రాంతంలో హాన్‌ మే రుట్‌ నుంచి అన్‌థోయ్‌ పోర్టుకు ఒక స్పీడ్‌ బోట్‌ బయల్దేరింది. అందులో 32 మంది భారతీయులు, నలుగురు సిబ్బంది ఉన్నారు.

ఈ పడవ తీరానికి 400 దూరంలో ఉండగా సముద్రంలో ఒక్కసారిగా బోల్తా పడింది. దీంతో ప్రయాణికులు నీటిలో మునిగిపోయారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే గమనించిన సమీపంలోని ఇతర పర్యాటక బోట్ల నిర్వాహకులు.. అక్కడకు చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అయితే, బోటు పూర్తిగా తలకిందులు కావడంతో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడినట్లు స్థానిక అధికారులు వెల్లడించారు. అటు అలల ఉద్ధృతి కూడా తీవ్రంగా ఉండటంతో టూరిస్టులను కాపాడటం కష్టంగా మారింది.

వీరిలో కొందరిని రెస్క్యూ సిబ్బంది రక్షించి ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరికొందరు గల్లంతవ్వగా వారి కోసం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. వాతావరణ మార్పుల కారణంగానే బోటు మునిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదంపై వియత్నాంలోని భారత ఎంబసీ స్పందించింది. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు తెలిపింది. బాధితుల కోసం కంట్రోల్‌ రూమ్‌ను ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొంది.

కంట్రోల్‌రూమ్‌

  • బాధితుల సమాచారం కోసం కంట్రోల్‌రూమ్‌లు ఏర్పాటు
  • హెల్ప్‌ లైన్లు +84 36 281 7930, +84 91 552 37 14, +84 33 452 0414
  • వియత్నాం: హనోయ్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నెంబర్‌ +84 91 308 9165

ప్రమాదంపై మంత్రి లోకేశ్​ ఆరా: వియత్నాంలో జరిగిన బోటు ప్రమాదంపై అక్కడి భారత ఎంబసీ అధికారులతో విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ మాట్లాడారు. తక్షణ సాయం అందేలా చూడాలని లోకేశ్​ కోరారు. తెలుగు వారికి అన్ని విధాలా సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం పూర్తి అండగా ఉంటుందన్నారు. వియత్నాంలో జరిగిన బోటు ప్రమాద ఘటనపై దేశ, రాష్ట్ర ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి నారా లోకేశ్​ మాట్లాడారు. దిల్లీలోని ఏపి భవన్ అధికారులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. బోటు ప్రమాదంలో రాష్ట్రానికి చెందిన వారు ప్రాణాపాయంలో చిక్కుకున్నారన్న సమాచారంపై అధికారులను వివరాలు ఆరా తీశారు. ఏపీ నుంచి విహార యాత్రకు వెళ్లిన పర్యాటకులు ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తోందని అధికారులు తెలిపారు. బోటు ప్రమాదంపై వియత్నాంలోని భారత రాయబార కార్యాలయంతో మాట్లాడుతున్నట్లు మంత్రి దృష్టికి తెచ్చారు. కేంద్రం ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసుకుని బాధితులకు సహాయం అందించాలని లోకేశ్​ సూచించారు.

విహార నౌక బోల్తా పడి నలుగురు మృతి- మరో 15మంది గల్లంతు

వియత్నాంలో మునిగిన భారత పర్యాటకుల బోటు- గల్లంతైనవారిలో ఏపీ, తెలంగాణ టూరిస్టులు- 15 మంది మృతి

Last Updated : July 11, 2026 at 4:08 PM IST

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BOAT SINKING INCIDENT IN VIETNAM

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