పడవలన్నీ ఒడ్డుకే పరిమితం - మరి బోట్ షికార్ ఎప్పుడో ?
Cruise Ride In Lower Manair : దిగువ మానేరు జలాశయం ఆహ్లాదానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. అయితే అధికారుల పర్యవేక్షణ, సకాలంలో స్పందన లేకపోవడంతో ఇక్కడి బోట్ షికారు ఆశించిన స్థాయిలో ఉండటం లేదు.
Published : October 27, 2026 at 2:00 PM IST
Cruise Ride In Lower Manair : కరీంనగర్ జిల్లాలోని దిగువ మానేరు జలాశయం ఆహ్లాదానికి వేదికగా నిలుస్తోంది. ఆనకట్టను ఆనుకొని ఉన్న జింకల, ఉజ్వల పార్కులు ఉండటంతో వేలాది మంది పర్యాటకులు లోయర్ మానేరు ప్రాంతానికి వస్తూ ఉంటారు. అయితే మానేరు జలాశయంలో సంవత్సరం పొడవునా నీరు అందుబాటులో ఉంటుందని ప్రభుత్వం భావించింది. ఈ నేపథ్యంలో పార్కులతో పాటు పిల్లలు, పెద్దలు జలవిహారం చేసేందుకు అనువుగా పర్యాటక శాఖ బోటింగ్ సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీనికి వచ్చిన భారీ స్పందన కారణంగా బోటింగ్ను మరింత విస్తరించాలని భావించింది. అయితే అధికారుల సరైన పర్యవేక్షణ, సకాలంలో అధికారుల స్పందన లేకపోవడంతో ఈ బోట్ షికారు ఆశించిన స్థాయిలో లేదు.
నెలకు రూ.10 లక్షల వరకు ఆదాయం!
ప్రారంభంలో కరీంనగర్ మానేరు జలాశయంలో బోటింగ్పై పర్యాటకులు ఆసక్తి చూపారు. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు కేంద్ర బిందువైన కరీంనగర్లో ఈ బోటింగ్ షికారుకు మొదట్లో నెలకు రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు ఆదాయం సమకూరేది. వరంగల్, సిద్దిపేట, హైదరాబాద్, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు వేములవాడ, కొండగట్టు తీర్థయాత్ర చేసి మధ్య మానేరు జలాశయం అందాలను చూసేందుకు బోట్ షికారు చేసేవారు. అయితే ప్రభుత్వ అధికారుల మధ్య, వివిధ శాఖల మధ్య సమన్వయం లోపించడంతో బోటు షికారుకు అడ్డు కలుగుతోందనే విమర్శలు వెల్లవెత్తుతున్నాయి.
పడవలన్నీ ఒడ్డుకే పరిమితం
దిగువ మానేరు జలాశయం నుంచి భారీ ఆదాయం రావడాన్ని గమనించిన ఇతర జిల్లాలు ఇదే తరహాలో ఉమ్మడి కరీంగర్లోని మధ్య మానేరు, రాజన్న సిరిసిల్ల, వేములవాడ, కోటిలింగాల ప్రాంతాల్లో బోటింగ్ సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం కోటిలింగాలలో మాత్రమే బోటింగ్ అందుబాటులో ఉంది. మిగతాచోట్ల ఈ పడవలన్నీ జలాశయాలకే పరిమితమయ్యాయి.
కారణాలు చెబుతూ వాయిదా
ఒకేసారి 120 మంది ప్రయాణించగలిగే డబుల్ డెక్కర్ క్రూయిజ్ ఇంజిన్ బోటును తయారు చేయించారు. ఇప్పటికి మూడు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా ఈ పడవ ఒక్కరోజు కూడా నడిచిన దాఖలాలు లేవు. దీనికోసం రూ. కోటి ఖర్చు చేసి తయారు చేయించారు. అనంతరం బోటు మరమ్మతులకు ఇంకో రూ. 50 లక్షలు ఖర్చు చేశారు. అయితే రిజర్వాయర్లో నీటిమట్టం తగ్గిపోతోందని, మూహూర్తం లేదని, బేస్ బోట్ లేదని కారణాలు చెబుతూ దీనిని వాయిదా వేస్తూ వస్తున్నారు. ఈ బోటింగ్ నిర్వహణ గురించి దీని సమాచారం అందించడానికి ఒక్క అధికారి కూడా లేకపోవడంతో ప్రజలు వీటిని చూసి మురిసిపోవడమే తప్ప విహరించలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
యువతను ఆకర్షించేలా జెట్స్కీ బోట్లు
మానేరు రిజర్వాయర్లో యువతను ఆకర్షించేందుకు ప్రత్యేకంగా జెట్స్కీ బోట్లను ఏర్పాటు చేశారు. దీనికోసం రూ. 25 నుంచి రూ. 30 లక్షల వరకు ఖర్చు చేసి రెండు బోట్లను కొనుగోలు చేసి తీసుకొచ్చారు. ఇటీవల ఒకటి మాత్రమే కనిపిస్తోంది. రెండో దానికి మరమ్మతులు లేదా మూలనపడినట్లు తెలుస్తోంది. ఒక వేళ బోట్ షికారు చేయాలనుకున్నా బోటింగ్ సిబ్బంది అందుబాటులో లేరు.
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