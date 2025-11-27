ETV Bharat / state

గోదావరిలో చేపల వేట కోసం పడవ పోటీలు - గెలిస్తేనే జీవనోపాధి!

గోదావరిలో చేపల వేటకై మత్స్యకార కుటుంబాల మధ్య పడవల పోటీలు - సుమారు 25 కిలోమీటర్లు మేర నావల నిర్వహణ - 90 పడవలతో బృందాలుగా పాల్గొన్న మత్స్యకారులు

BOAT_RACING_FOR_FISHING_SPOT
BOAT_RACING_FOR_FISHING_SPOT (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 3:53 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 4:09 PM IST

Boat Racing for Fishing Spot in Konaseema District: ఏంటి ఒకరికొకరు పోటీ పడి మరి పడవ నడుపుతున్నారు. ఇప్పుడేం పోటీలు ఉన్నాయి అని అనుకుంటున్నారా? అవును నిజమేనండీ. కానీ ఈ పోటీలు సరదా కోసం అనుకుంటే పొరపాటే. అక్కడి ప్రజలు వారి ఉపాధి కోసం ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తుంటారు. పడవ పోటీలకు వారి ఉపాధికి సంబంధం ఏంటని ఆలోచిస్తున్నారా ఇది తెలియాలి అంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

రాష్ట్రంలోని గోదావరి నదీపాయల్లో మత్స్య సంపదను వేటాడాలంటే మత్స్యకారులు కొన్ని హద్దులను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. నిర్దేశించిన ప్రాంతంలో చేపల వేట సాగించాలంటే ఎవరైనా సరే ఈ పోటీలో పాల్గొని గెలవాల్సిందే. ఈ క్రమంలో పడవల పోటీలను నిర్వహిస్తారు. ముందుగా వారు ఏ ప్రదేశానికి చేరుకుంటే అక్కడి వరకు వేట సాగించేందుకు అర్హులు అవుతారు. అంతకమించి పై ప్రాంతంలో వేట సాగించకుండా నిషేధం.

గోదావరిలో చేపల వేట కోసం పడవ పోటీలు - గెలిస్తేనే జీవనోపాధి! (ETV)

25 కిమీ మేర పడవ పోటీలు: డా. బీఆర్​ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం మండలం గౌతమి, వృద్ధ గౌతమీ గోదావరి నదీపాయల్లో చేపలవేట కొరకు పడవ పోటీలు నిర్వహించారు. గోదావరిలో వేట సరిహద్దులు కోసం మత్స్యకారుల మధ్య ఈ పోటీలు నిర్వహించడం అనాదిగా వస్తోంది. కాట్రేనికోన మండలం బలుసుతిప్ప నుంచి కె.గంగవరం మండలం కోటిపల్లి వరకు సుమారు 25 కిలోమీటర్లు మేర ఈ పడవల పోటీలు జరిగాయి. పొటీలలో సుమారు 90 పడవలతో మత్స్యకారులు బృందాలుగా పాల్గొన్నారు.

ఏడాదిపాటు గోదావరి పాయల్లో మత్స్య వేట కొనసాగించేందుకు గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో ఈ పడవ పోటీలు నిర్వహిస్తారు. ముందుగా నిర్దేశించుకున్న ప్రాంతానికి ఎవరు చేరుకుంటే వారు చేరుకున్న ప్రాంతంలో ఉండి ఏడాదిపాటు వేటాడుకునే హక్కుదారులుగా గుర్తింపు పొందుతారు. మిగిలిన వారెవరూ ఆ ప్రాంతాలలో వేట చేయకూడదనేది నిబంధనగా పరిగణిస్తారు. కాట్రేనికోన మండల పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు పర్యవేక్షణలో ఎటువంటి వివాదాలకు తావు లేకుండా పోటీలను పర్యవేక్షించారు.

పోలీసుల సమక్షంలో పోటీలకు హద్దులు: ఒక్కొక్క పడవపై 4 కుటుంబాలకు చెందిన వారు ఉండగా ముందుగా వారు ఏ ప్రాంతానికి చేరుకుంటారో అక్కడి వరకు వేట సాగించేందుకు అర్హులు అవుతారు. అంతమించి పై ప్రాంతంలో వేట సాగించకుండా నిషేధం కూడా విధించారు. గతంలో పడవల పోటీల విషయంలో మత్య్సకారుల మధ్య గొడవలు జరిగి దాడులు సైతం జరిగిన ఘటనలు ఉన్నాయి.

2014లో అప్పడి టీటీపీ ప్రభుత్వం కమిటీలు వేసి పోలీసుల సమక్షంలో ఎటువంటి గొడవలు కాకుండా పోటీలను నిర్వహించి హద్దులను కేటాయించింది. ఈ పద్ధతి అందరికీ నచ్చడంతో అప్పటి నుంచి ఈ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. ఈ పోటీలను చూసేందుకు స్థానిక ప్రజలు భారీగా తరలి వచ్చారు.

