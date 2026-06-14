పల్నాడు జిల్లాలో విషాదం - కృష్ణా నదిలో పడవ బోల్తా - ముగ్గురు మృతి
పల్నాడు జిల్లా క్రోసూరులో వేడుకకు వచ్చి కృష్ణా నదిలో విహారయాత్రకు వెళ్లిన 10 మంది బంధువులు - తిరుగు ప్రయాణంలో పడవ బోల్తా
Boat Capsizes in Krosuru (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 3:10 PM IST
Boat Capsizes in Krosuru : పల్నాడు జిల్లాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. కృష్ణా నదిలో పడవ బోల్తా పడి ముగ్గురు మృతి చెందారు. క్రోసూరులో వేడుక కోసం వచ్చిన వీరంతా బంధువులతో కలిసి 10 మంది విహారయాత్రకు వెళ్లారు. తిరుగు ప్రయాణంలో పడవ బోల్తాపడి నదిలో పడిపోయారు. వీరిలో ఆరుగురిని స్థానికులు కాపాడగా నలుగురు గల్లంతయ్యారు. ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. వీరిలో ముగ్గురి మృతదేహాలను వెలికితీశారు. మరొకరి కోసం గాలిస్తున్నారు.