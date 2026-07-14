ఒంటిమిట్ట కోదండరామస్వామికి బంగారు కవచాలు - టీటీడీ బోర్డు నిర్ణయాలివే
తిరుమలలో ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో పలు నిర్ణయాలకు ఆమోదం - 12 పాత భవనాలు తొలగించి దాతల సహకారంలో నూతన భవనాల నిర్మాణం- 2027 సంవత్సరానికి సంబంధించి శ్రీవారి క్యాలెండర్, డైరీలు ముద్రణకు నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 3:08 PM IST
TTD Board Meeting : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) ధర్మకర్తల మండలి కీలక సమావేశం మంగళవారం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో అత్యంత ప్రాధాన్యత నడుమ ప్రారంభమైంది. టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ భేటీలో శ్రీవారి భక్తులకు కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలు, మౌలిక వసతుల పెంపు, ఆలయాల అభివృద్ధి తదితర అంశాలపై బోర్డు సుదీర్ఘంగా చర్చ కొనసాగింది. ఈ ఉన్నత స్థాయి సమావేశానికి టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరితో పాటు పాలకమండలి సభ్యులు, పలువురు ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.
టీటీడీ ఛైర్మన్ అధ్యక్షతన అన్నమయ్య భవనంలో జరిగిన ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో 62 అంశాల అజెండాపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. తిరుమలలో రూ.2.9 కోట్లతో అదనపు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని అళ్వార్ ట్యాంక్ సమీపంలో షెల్టర్లు, క్యూలైన్లు, మరుగుదొడ్ల నిర్మాణానికి బోర్డు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
శ్రీవారి క్యాలెండర్, డైరీలు ముద్రణకు నిర్ణయం: కుమారధార, పసుపుధార డ్యామ్ల పటిష్ఠతకు డబుల్ లేన్ వంతెన నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపారు. శిథిలావస్థకు చేరిన 12 పాత భవనాలను తొలగించి, దాతల సహకారంతో నూతన భవనాలు నిర్మించాలని బోర్డు నిర్ణయించింది. 2027 ఏడాది శ్రీవారి క్యాలెండర్లు, డైరీల ముద్రణకు బోర్డు నిర్ణయించింది. గతంలో కంటే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో ముద్రించనున్నారు.
100 పడకల విశ్రాంతి గదుల నిర్మాణం: కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట కోదండరామస్వామి ఆలయం వద్ద యాత్రికుల కోసం 100 పడకల విశ్రాంతి గదుల నిర్మాణం, ఈశాన్య మాడవీధుల విస్తరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. తిరుపతి తాతయ్యగుంట గంగమ్మ ఆలయ ముఖమండపంపై సాలహారం నిర్మాణ పనులకు రూ.2.50 కోట్ల టెండరుకు ఆమోదం తెలిపారు.
బంగారు కవచాలు తయారీ: ఒంటిమిట్ట కోదండరామస్వామి మూలవర్లకు టీటీడీ ట్రెజరీలోని కిలో బంగారాన్ని వినియోగించి బంగారు కవచాలు తయారు చేయనున్నారు. ధార్మిక సంస్థల్లో నిరంతర పారాయణంతో పాటు, వేదపారాయణం స్కీమ్ ద్వారా 791 మంది వేదపండితులను నియమించాలని, కళాకారుల పారితోషికాన్ని పెంచాలని బోర్డు తీర్మానించింది.
టీటీడీకి 25 ఏళ్లపాటు ఉచిత విద్యుత్: పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా జీఎస్సీ సమీపంలో విష్ విండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విరాళంతో 800 కిలోవాట్ల విండ్ టర్బైన్ జనరేటర్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీని ద్వారా టీటీడీకి 25 ఏళ్లపాటు ఉచిత విద్యుత్ లభించనుంది. కాకులమానుతిప్ప వద్ద ఘనవ్యర్థాల శుద్ధికి రూ.5 కోట్లు, ఆలయాలు, విశ్రాంతి భవనాల్లో అగ్నిమాపక వ్యవస్థల నిర్వహణకు రూ.2.35 కోట్లు మంజూరు చేశారు.
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తిరుమల అన్నమయ్య భవన్లో నేడు టీటీడీ పాలకమండలి భేటీ - ఆ 62 కీలక అంశాలపైనే చర్చ