Published : January 10, 2026 at 11:33 AM IST

Blowout Fire Completely Extinguished in Irusumanda : కోనసీమ జిల్లా ఇరుసుమండ వద్ద బ్లోఅవుట్‌ మంటలు ఎట్టకేలకు పూర్తిగా ఆరిపోయాయి. శకలాలను ఓఎన్జీసీ విపత్తు నిర్వహణ బృందం పూర్తిగా తొలగించింది. వాటర్‌ అంబ్రెల్లా ద్వారా శీతలీకరణ పనులు చేపట్టారు. వెల్‌ క్యాపింగ్‌ పనులకు విపత్తు నివారణ బృందం సిద్ధమవుతోంది. బావి వద్ద అమర్చేందుకు బ్లోఅవుట్‌ ప్రివెంటర్‌ను ఓఎన్జీసీ సిద్ధం చేసింది. ఇరుసుమండలోని మోరి-5 డ్రిల్లింగ్‌ సైట్‌లోని బావిలో ఇటీవల మంటలు చెలరేగిన విషయం తెలిసిందే.

డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఇరుసుమండ వద్ద ఈనెల 5న సంభవించిన బ్లో అవుట్ ఎట్టకేలకు పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చింది. మొదటి రోజు నుంచి కంటే అగ్నికీలల తీవ్రతను తగ్గించేందుకు ఓఎన్​జీసీ నిపుణుల బృందం తీవ్రంగా శ్రమించింది. ఓఎన్​జీసీ టెక్నాలజీస్‌ ఫీల్డ్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ విక్రమ్ సక్సేనా, ఓఎన్​జీసీ, ఎంసీఎంటీ బృంద హెడ్ శ్రీహరి నేతృత్వంలో రిస్క్ ఆపరేషన్ చేశారు. గూడపల్లి పంట కాల్వ నుంచి నీటిని వినియోగించుకొని అగ్నికీలలను చల్లబరిచారు.

దేశీయ పరిజ్ఞానంతోనే మంటల అదుపు : 5 వేల జీపీఎం సామర్థ్యం గల పంపుతో నీటిని భారీ పైపులతో మంటలపైకి పంపారు. మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు అమెరికాకు చెందిన ప్రత్యేక సాంకేతిక బృందం ఇక్కడకు వస్తుందని మొదట్లో అధికారులు వెల్లడించారు. కానీ పూర్తిగా దేశీయ పరిజ్ఞానంతో ఓఎన్జీసీ సిబ్బంది మంటలార్పింది.

బ్లో అవుట్ మంటలకు దగ్ధమైన భారీ యంత్రాల శకలాలను ఓఎన్జీసీ సిబ్బంది తొలగించింది. ఇప్పటి వరకు సుమారు 300 మెట్రిక్ టన్నుల బరువు గల శకలాలను ఆ ప్రదేశం నుంచి భారీ క్రేనుల సహాయంతో బయటకు తీశారు. మరో 300 నుంచి 400 టన్నుల బరువు గల శకలాలు కూడా పూర్తిగా తొలగించే పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. బ్లో అవుట్ వల్ల సుమారు 3 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల గ్యాస్ దగ్ధమైనట్టు అంచనా వేస్తున్నారు.

మరోవైపు బ్లోఅవుట్‌ ప్రాంతానికి వెళ్లేందుకు ఇప్పటికే అధికారులు అత్యవసర రహదారిని ఏర్పాటు చేశారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో రూ.8 లక్షలతో రహదారి ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే బ్లోఅవుట్ ప్రాంతంలో కిలోమీటర్ పరిధిలో ఇంటింటా సర్వే నిర్వహించారు. ఈ ఇంటింటా సర్వే చేపట్టేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను అధికారులు నియమించారు. అదేవిధంగా పంట నష్టం వివరాలను వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అలాగే కాలుష్య నియంత్రణ శాఖ నీరు, గాలి కాలుష్యం వివరాలను పరిశీలించింది.

