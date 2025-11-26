బ్లడ్ క్యాన్సర్ బారిన ఇంటర్ విద్యార్థిని - సాయం చేయాలని కుటుంబ సభ్యుల విజ్ఞప్తి
బ్లడ్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న ఇంటర్ స్టూడెంట్ ప్రణీత - ఇప్పటికే వైద్యం కోసం ఐదు లక్షలు ఖర్చు - ఆపరేషన్ కోసం 30 లక్షలు అవసరం - సాయం చేయాలని కుటుంబసభ్యుల విజ్ఞప్తి
Published : November 26, 2025 at 5:31 PM IST
Student Struggling with Blood Cancer : పసిపాపల నుంచి వృద్ధుల వరకు ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే హాస్పిటల్కు పరుగులు తీస్తాం. కుదుటపడగానే హమ్మయ్య అని ఊపిరి తీసుకుంటాం. అనుకోకుండా ప్రమాదాలు జరిగి,పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్లు జరిగితే ప్రాణాలు అరచేతులో పెట్టుకొని దేవుడిని వేడుకుంటాం. ఆపరేషన్ విజయవంతంగా పూర్తయితే ఆ దేవుడే డాక్టర్ రూపంలో వచ్చారని భావిస్తాం. ఇలా ప్రాణాలు కాపాడే వైద్యులకే ప్రాణాలు రక్షించాలని ప్రార్థించే గడ్డుకాలం వస్తే ఎంత బాధకరమో కదా. వైద్య వృత్తితో దేశానికి సేవ చేస్తుందని కలలుగన్న ఆ తల్లిదండ్రుల ఆశలు ఇక ఆవిరై పోయినట్టే కదా. వైట్కోర్ట్ వేసుకొని,పేషంట్ పల్స్ పట్టుకొవాలనుకునే వారి ఆశయం మరి తీరినట్టేనా? ఇలాంటి ఘటనే హైదరాబాద్లో వెలుగులోకి వచ్చింది.
బాధితుల వివరాల ప్రకారం : హైదరాబాద్ లాల్దర్వాజాకు చెందిన ప్రణీత ,ప్రశాంత్ - సునీతల పెద్ద కుమార్తె. ఓ కళాశాలలో ఇంటర్(ఎంఎల్టీ) మొదటి సంవత్సరం చదువుతోంది. తనకొక చెల్లి ఉంది. తల్లి కాయాకష్టం చేసి వారిని బ్రతికిస్తోంది. ఆర్థికంగా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటునప్పటికీ చదువు విషయంలో ఇరువురికి అమ్మ నుంచి మంచి ప్రోత్సాహం దొరుకుతుంది. ఈ పరిస్థితుల నుంచి బయటపడి, తన కుటుంబానికి మంచి భవిష్యత్తును ఇవ్వాలని సంకల్పించుకుంది. అందుకని తన పై నమ్మకంతో వృత్తివిద్య కోర్సును ఎంచుకుంది. కానీ తానొకటి తలిస్తే ఆ దేవుడు మరొకటి తలచినట్టు అనుకోని బ్లడ్క్యాన్సర్ బారినపడింది.
ఈ నెల ఐదున బాధితురాలి ఒంటిపై మచ్చలు కనిపించాయి. ఎంతకూ తగ్గక పోయేసరికి తెలిసిన ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్లారు. పరీక్షలు చేయించిన డాక్టర్లు బ్లడ్క్యాన్సర్గా నిర్థారించారు. బసవతారకం ఆసుపత్రిలో ప్రణీతకు ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కుతున్నాయి. వారి కుటుంబం ఇప్పటికే ఆమె వైద్యం కోసం రూ.5 లక్షలు ఖర్చు చేశారు.
దయ చూపగలరు : ప్రణీత తల్లి ఇంటి - ఇంటికి వెళ్లి పాచి పని చేస్తూ, తన ఇద్దరమ్మాయిలను పోషించుకుంటుంది. తన కుమార్తెకు ఇంత పెద్ద అనారోగ్య సమస్య రావటంతో ఆమెకి ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. కుమార్తెకు ఆరోగ్యం మెరుగుపడాలంటే బోన్మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించాలి. దానికి మెుత్తం రూ.30 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుంది. ఈ వ్యాధికి ఆరోగ్య శ్రీ తో ఆపరేషన్ చేయలేమని డాక్టర్లు చెప్పారని బాధపడుతున్నారు. సాయం చేయాలనుకునే దాతలు, ఆర్థిక సాయం చేయాలనుకునేవారు మానవతా దృక్పథంతో 93917 95003 నంబరుకు ఫోన్ పే కానీ గూగుల్ పే చేయగలరని వేడుకుంటున్నారు.
