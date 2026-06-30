ETV Bharat / state

ఇళ్లకు తాళాలు - ఫోన్​ చేసినా అందుబాటులోకి రారు : SIR పత్రాల పంపిణీలో బీఎల్​వోలకు సమస్యలు

ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలు ఓటర్లకు చేర్చేందుకు బీఎల్​వోల తంటాలు - ఇళ్లకు తాళాలు, వలసలు, మారిన చిరునామాలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు - కలవరపెడుతోన్న 2002 జాబితాలోని తప్పులు, అక్షర దోషాలు

Several Issues in Special Intensive Revision
Several Issues in Special Intensive Revision (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 10:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Several Issues in Special Intensive Revision : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో సర్‌లో అప్పుడే సమస్యలు మొదలయ్యాయి. ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలు ఓటర్ల వరకూ చేర్చేందుకు బీఎల్​వోలు తంటాలు పడుతున్నారు. ఇళ్లకు తాళాలు, వలసలు, మారిన చిరునామాలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అదే సమయంలో తమ ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలు ఎక్కడికి వచ్చాయో తెలియక కొంతమంది ఓటర్లు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. 2002 జాబితాలో ఇంటి పేర్లు, వ్యక్తుల పేర్లు సహా ఇతర సమాచారంలో దొర్లిన తప్పులు సైతం ఓటర్లను తీవ్రంగా కలవరపెడుతున్నాయి.

ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో సర్ ప్రక్రియలో భాగంగా ప్రస్తుతం ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల పంపిణీ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. కరీంనగర్‌లో 1,338, పెద్దపల్లిలో 845, జగిత్యాలలో 785, సిరిసిల్లలో 549 పోలింగ్‌ బూత్‌లు ఉన్నాయి. ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల పంపిణీలో సమస్యలు మొదలయ్యాయి. పత్రాలను పంపిణీ చేసేందుకు బూత్ స్థాయి అధికారులు తంటాలు పడాల్సి వస్తోంది. ముఖ్యంగా తాళాలు వేసిన ఇళ్లు, వలస వెళ్లడం, ఉద్యోగాల కోసం వేరే ప్రాంతాల్లో ఉండటం, అనారోగ్యం, శుభకార్యాలు వంటి కారణాలు ప్రధాన సమస్యగా మారాయి. ఇంటికి ఎన్నిసార్లు వెళ్లినా, ఫోన్ చేసి పత్రాలు తీసుకెళ్లమని చెప్పినా కొంతమంది స్పందించడం లేదని బీఎల్​వోలు వాపోతున్నారు. శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఏ ఇంటి వద్ద ఓటు నమోదై ఉంటే ఆ ఇంటికే ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలు వస్తున్నాయి. అద్దె ఇళ్లలో ఉండే వాళ్లు ఇల్లు మారినా, ప్రాంతం మారినా, వలస వెళ్లినా ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలు వచ్చినట్లుగా వారికి సమాచారం ఉండటం లేదు. శాశ్వతంగా వెళ్లిపోయినట్లు నమోదు చేసి బీఎల్​వోలు మమ అనిపిస్తున్నారు.

ఓటర్స్​ ఆధార్​కార్డు కానీ, ఏవైనా వివరాలు అప్​డేట్​ చేసి వాటిని బీఎల్​వో యాప్​లో అప్​లోడ్​ చేస్తాం. ఒక్కటికి మూడుసార్లు చెక్​ చేసిన తర్వాతే ఆన్​లైన్​ పత్రాలు తీసుకోవడం జరుగుతోంది'' - మమత, పర్యవేక్షణాధికారి

మూడుసార్లు ఇంటికి వెళ్లినా కూడా ఎవరూ లేరు. హైదరాబాద్​ వెళ్లారని, వాళ్లు 20 రోజుల వరకు రారని చుట్టుపక్కల వారు చెబుతున్నారు. ఫోన్​ చేస్తే కూడా లిఫ్ట్​ చేయడం లేదు. 24 వరకు డోర్​ లాక్​ ఉంటే కష్టం అవుతుంది. కాల్​ చేసైనా వారి వివరాలు తెలుసుకొని వాళ్ల ఫోన్​ ద్వారా కనుక్కొని మేం పత్రాలు నింపడానికి ప్రయత్నిస్తాం'' - శ్యామల, బీఎల్​వో కరీంనగర్

గందరగోళంలో ఓటర్లు : ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలు అందిన ఓటర్లు సైతం వాటిని నింపేందుకు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలు నింపే అవకాశం ఉన్నా, ఆధార్‌లో ఉన్న వివరాలతో సరిపోలితేనే వెబ్‌సైట్‌లో వివరాలు తీసుకుంటోంది. కొందరికి అలా లేకపోవడంతో ఆన్‌లైన్‌లో ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలు నమోదు చేసే అవకాశం లేకుండా పోతోంది. 2002లో ఓటరు వివరాలు, సర్ సమాచారం ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉంది. కానీ ఓటర్లలో ఎక్కువ మంది నిరక్ష్యరాస్యులు, ఇంటర్‌నెట్, సెల్‌ఫోన్ వినియోగించలేని వాళ్లే అధికంగా ఉన్నారు. వారికి 2002లో సర్ వివరాలు తెలియడం లేదు. అప్పటి నియోజకవర్గం, పోలింగ్ బూత్ నెంబర్, సెక్షన్, ఓటరు క్రమ సంఖ్య, పేరు, బంధుత్వం, బంధువు వివరాలు తెలియడం లేదు.

ఎన్యుమరేషన్​ పత్రాలు ఎవరూ నింపడం లేదు : ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రాలు అందరూ తీసుకుంటున్నారే గానీ ఎవరూ నింపడం లేదు. మళ్లీ బీఎల్​వోలు వచ్చినప్పుడు వారితోనే పూర్తి చేయిద్దామన్న భావనతో అలాగే పెడుతున్నారు. 2002 సర్ సమాచారాన్ని ఆఫ్‌లైన్‌లో ప్రతి బూతు వద్ద అందుబాటులో ఉంచాలనే డిమాండ్ ప్రధానంగా వినిపిస్తోంది. 2002లో సర్ సమాచారంతో ప్రస్తుత ఓటరు సమాచారం సరిపోలడం లేదు. అక్షర దోషాలు, పేర్లలో తప్పులు విపరీతంగా ఉన్నాయి. అలాంటి వాళ్లంతా తమ ఎన్యుమరేషన్ ఎలా పూర్తి చేయాలో తెలియక గందరగోళ పడుతున్నారు. జూన్ 24 వరకూ ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి కానుంది. ఈలోపు మరిన్ని సమస్యలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

2002 ఓటర్​ లిస్ట్​లో పేరు చెక్​ చేసుకోవాలా? - SIR ఫారమ్​ నింపడం రావట్లేదా? : ఇది మీకోసమే

ఆ 14 గ్రామాలకు 2 రాష్ట్రాల్లో ఓటు హక్కు - ఎటూతేల్చని ప్రభుత్వాలు - 'సర్​'కు స్థానికుల ససేమిరా

TAGGED:

PROBLEMS STARTED IN SIR SERVER
SEVERAL ISSUES IN SIR
BLO FACING PROBLEMS IN SIR
SIR PROBLEMS IN TELANGANA
BLO FACING PROBLEMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.