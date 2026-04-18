తల్లి మరణించినా ఆమె ఆశయాన్ని మరవలేదు - పోరాడి బ్యాంక్ జాబ్ సాధించిన విద్యాసాగర్ రెడ్డి
పుట్టుకతోనే అంధుడు, పదేళ్ల వయసులోనే కన్నతల్లి మరణం - అంధత్వాన్ని అడ్డంకిగా మార్చుకోకుండా లక్ష్యం వైపు అడుగులు - 11 సార్లు వైఫల్యం ఎదుర్కొని ఇండియన్ బ్యాంక్ మేనేజర్ ఉద్యోగం సాధించిన విద్యాసాగర్ రెడ్డి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 4:30 PM IST
YUVA Story On Blind Man Vidyasagar Reddy : చూపు లేకపోయినా సంకల్ప బలం ఉంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదని నిరూపించాడా యువకుడు. పదేళ్ల వయసులోనే కన్నతల్లిని కోల్పోయినా, ఆమె ఆశయాన్ని గుండెల్లో నింపుకున్నాడు. అంధత్వాన్ని అడ్డంకిగా మార్చుకోకుండా లక్ష్యం వైపు అడుగులు వేశాడు. 11 సార్లు వైఫల్యం ఎదురైనా వెనకడుగు వేయకుండా పోరాడి, ఇండియన్ బ్యాంక్ మేనేజర్ ఉద్యోగం సాధించాడు విశాఖకు చెందిన విద్యాసాగర్ రెడ్డి.
ఈ యువకుడి పేరు విద్యాసాగర్ రెడ్డి. విశాఖపట్నం స్వస్థలం. ఇతడు పుట్టుకతోనే అంధుడు. తండ్రి ప్లంబర్, తల్లి టీచర్. మూడో తరగతి చదువుతున్న సమయంలోనే తల్లి మరణించడంతో విద్యాసాగర్ జీవితంలో చీకటి అలుముకుంది. అమ్మమ్మ ప్రోత్సాహంతో చదువులో రాణించాడు. బ్రెయిలీ లిపిలోనే పదో తరగతిలో ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాడు. ఇంటర్ చదివేటప్పుడు అధ్యాపకులు చెప్పే పాఠాలను సెల్ఫోన్లో రికార్డు చేసుకుని, వాటిని పదే పదే వింటూ నోట్స్ రాసుకునేవాడు. అదే పట్టుదలతో డిగ్రీ పూర్తి చేసి, ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో ఎకనామిక్స్లో ఎం.ఏ పట్టా అందుకున్నాడు.
బ్యాంక్ అధికారిగా స్థిరపడాలన్నది విద్యాసాగర్ తల్లి కోరిక. ఆ లక్ష్యం కోసం పీజీ తర్వాత కేవలం బ్యాంక్ ఉద్యోగాలకే ప్రిపేర్ అయ్యాడు. పదకొండు సార్లు ఐబీపీఎస్, పీఓ పరీక్షలు రాసినా ఇంటర్వ్యూ దశ వరకు వెళ్లి వెనుదిరగాల్సి వచ్చింది. అయినా నిరాశ చెందకుండా ప్రయత్నించి, చివరకు తన కలను నిజం చేసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఇండియన్ బ్యాంక్లో మేనేజర్గా బాధ్యతలు చేపట్టి, తన కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తున్నాడు.
చదువులోనే కాదు, క్రీడల్లోనూ ఆల్ రౌండర్ : కేవలం చదువులోనే కాదు, క్రీడల్లోనూ విద్యాసాగర్ ఆల్ రౌండర్ అనిపించుకున్నాడు. శారీరక దృఢత్వం కోసం 20 ఏళ్ల వయసులో క్రికెట్ బ్యాట్ పట్టిన ఇతను, ఏడాది తిరగకుండానే విశాఖ బ్లైండ్ క్రికెట్ టీమ్కు కెప్టెన్ అయ్యాడు. జాతీయ స్థాయిలో ఎనిమిది సార్లు, సౌత్ జోన్ పోటీల్లో ఆరు సార్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ జట్టు తరపున ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లే భారత జట్టుకు కూడా ఎంపికయ్యాడు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో కాలు దెబ్బతినడంతో క్రికెట్కు దూరం కావాల్సి వచ్చింది.
"నా పుట్టుక నుంచే అంధత్వం ఉంది. ఈ సమస్యతో చిన్నప్పటినుంచి పోరాడుతున్నాను. నా సమస్యను గుర్తించడంలో కుటుంబసభ్యులు ఆలస్యం చేశారు. దీంతో అంధుల పాఠశాలలో చేర్పించడానికి సమయం పట్టింది. నా 10th క్లాస్లో స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చాను. అనంతరం ఇంటర్లో జాయిన్ అయ్యాను. ఈ క్రమంలోనే క్రికెట్ పైనా దృష్టి పెట్టాను. ఇలా జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలో క్రికెట్ టోర్నమెంట్లు ఆడాను. అదే పట్టుదలతో డిగ్రీ పూర్తి చేసి, ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో ఎకనామిక్స్లో ఎం.ఏ పట్టా తీసుకున్నా. తర్వాత కేవలం బ్యాంక్ ఉద్యోగాలకే ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఇలా పదకొండు సార్లు ఐబీపీఎస్, పీఓ పరీక్షలు రాసినా ఉత్తీర్ణత సాధించలేదు. చివరికి ఇండియన్ బ్యాంక్లో మేనేజర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది." - విద్యాసాగర్ రెడ్డి, ఇండియన్ బ్యాంక్ మేనేజర్
పరిమితులు శరీరానికే కానీ ఆలోచనలకు కాదు : అంధులు కంప్యూటర్ వాడడం కష్టమనే అపోహను విద్యాసాగర్ పటాపంచలు చేశాడు. దృశ్య పరిమితులను అధిగమించేందుకు 'జాస్' (JAWS) సాఫ్ట్వేర్పై పట్టు సాధించాడు. ఎల్.వి. ప్రసాద్ ఐ ఇనిస్టిట్యూట్లో శిక్షణ పొంది, ప్రస్తుతం సాఫ్ట్వేర్ సాయంతో కంప్యూటర్ను వేగంగా ఆపరేట్ చేస్తూ బ్యాంకింగ్ విధులను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నాడు.
పరిమితులు శరీరానికే కానీ ఆలోచనలకు కాదని విద్యాసాగర్ రెడ్డి నిరూపిస్తున్నాడు. గత ఐదేళ్లుగా ఇండియన్ బ్యాంక్ మేనేజర్గా సేవలు అందిస్తూ, తోటి అంధులకు కొండంత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అందిస్తున్నాడు. సంకల్పం ఉంటే చీకటిని చీల్చుకుని వెలుగులోకి రావచ్చని చాటిచెబుతున్న విద్యాసాగర్ ప్రయాణం నిజంగా అభినందనీయం. వైకల్యం అడ్డుపడినా, విధి వెక్కిరించినా శ్రమించే గుణం ఉంటే విజయం వరిస్తుందని విద్యాసాగర్ రెడ్డి నిరూపించారు.
