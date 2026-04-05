ద్వారకాతిరుమలలో సిబ్బంది చేతివాటం - మూడు కత్తెర్ల మాటున దాగి ఉన్న 'బ్లేడుల' వ్యవహారం
ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ద్వారకాతిరుమల ఆలయ సిబ్బంది మరోసారి చేతివాటం - మూడు కత్తెర్ల టిక్కెట్లు స్థానంలో పూర్తి క్షవరం టికెట్లు - బ్లేడ్లను పక్కదారిలో అమ్ముకుంటూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నా సిబ్బంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 5:02 PM IST
Updated : April 5, 2026 at 8:18 PM IST
Blades Scam in Dwaraka Tirumala Temple at Eluru District : ద్వారకాతిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. ఇక్కడకు వచ్చే భక్తులు కేశఖండనశాలలో స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించి తమ మొక్కలు తీర్చుకుంటారు. పెద్ద తిరుపతి వెళ్లలేని భక్తులు సైతం ఇక్కడే మొక్కలు చెల్లించుకుంటారు. ఇందులో కొందరు మూడు కత్తెర్లు ఇస్తే, ఇంకొందరు పూర్తి క్షవరం ఇస్తుంటారు. దీన్నే అదునుగా సిబ్బంది తీసుకుంది. అసలేం జరిగిందంటే?
ఏలూరు జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ద్వారకాతిరుమల ఆలయ సిబ్బందికి చేతివాటం ప్రదర్శించడం వెన్నతో పెట్టిన విద్య. దీంతో భక్తులకు క్షవరాలు చేసేందుకు ఉపయోగించే బ్లేడ్లను సైతం వదలడం లేదు. మూడు కత్తెర్ల టిక్కెట్లు స్థానంలో పూర్తి క్షవరం టికెట్లు ఇస్తున్నారు. బ్లేడ్లును మిగిల్చుకుంటున్నారు. మూడు కత్తెర్లు టికెట్లు అడిగితే పూర్తి క్షవరం టికెట్లు ఇస్తుండటంతో భక్తులు విస్తుపోతున్నారు. ఇదేంటని సిబ్బందిని ప్రశ్నిస్తే ఏ టికెట్టు అయినా ఫర్వాలేదని చెబుతున్నారు. మీరు అనుకున్న విధంగానే మొక్కు చెల్లించుకోవచ్చని సిబ్బంది అంటున్నారని భక్తులు వాపోతున్నారు.
మతలబు జరుగుతుంది ఇలా : పూర్తి క్షవరం టికెట్ ధర రూ.25, అలాగే మూడు కత్తెర్ల టికెట్ ధర రూ.25. రెండు టికెట్ల ధరలు కూడా ఒకేలా ఉంటాయి. ఏ టికెట్టు ధర ఎంత అనేది వివరంగా ఉంటుంది. అయితే పూర్తి క్షవరం టికెట్టుపై భక్తులకు బ్లేడు ఇస్తారు. మూడు కత్తెర్ల టికెట్పై బ్లేడు ఇవ్వరు. అయితే భక్తులు మూడు కత్తెర్లు టికెట్లు అడిగితే సిబ్బంది పూర్తి క్షవరం టికెట్లు ఇస్తున్నారు. కానీ బ్లేడ్లు మాత్రం ఇవ్వకుండా మిగిల్చుకుంటున్నారు. వాళ్లు ఇవ్వవల్సింది మూడు కత్తెర్లు కాబట్టి లోపల క్షురకులు కూడా బ్లేడ్లు గురించి అడగడం లేదు. ఈ విధంగా మిగిలిన బ్లేడ్లను పక్కదారిలో అమ్ముకుంటూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. గత కొంతకాలంగా ఈ తతంగం జరుగుతోంది. ఆలయ అధికారులు మాత్రం పట్టించుకోకపోవడం లేదు. దీంతో పలు అనుమానాలకు తావిస్తుంది.
"స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకునేందుకు ద్వారకాతిరుమలకు వచ్చాం. మూడు కత్తెర్ల టిక్కెట్లు అడిగితే పూర్తి క్షవరం టిక్కెట్లు ఇచ్చారు. ఇదేంటని కౌంటర్లో ఉన్న వ్యక్తిని అడిగితే ఫర్వాలేదు ఏ టికెట్ అయినా ఒకటే అని చెప్పారు." - భక్తులు
2024-2025 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి 9,66,110 లక్షల మందికి పైగా మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఇందులో 8,72,840 లక్షల మంది పూర్తి క్షవరం ఇచ్చారు. మిగిలిన 93,270 వేల మంది మాత్రమే మూడు కత్తెర్లు ఇచ్చినట్లు ఆలయ అధికారులు గణాంకాల్లో వెల్లడించారు. అదేవిధంగా 2025-2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి 9,43,407 లక్షల మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. ఇందులో 8,15,545 వేల మంది పూర్తి క్షవరాలు ఇచ్చారు. మిగిలిన 1,27,862 లక్ష మంది మూడు కత్తెర్లు ఇచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మూడు కత్తెర్లు ఇచ్చే వారి కంటే పూర్తి క్షవరం ఇచ్చేవారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. దీన్ని బట్టి చూస్తే మూడు కత్తెర్లు టికెట్లు స్థానంలో పూర్తి క్షవరం టిక్కెట్లు ఇవ్వడం వల్ల ఈ సంఖ్య పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
