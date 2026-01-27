ETV Bharat / state

విశాఖలో కలవరం రేపుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - 80 బ్లాక్‌స్పాట్స్‌ గుర్తింపు

ప్రమాదకర మలుపులు, సరైన సూచిక బోర్డులు, తగిన కాంతి లేకపోవడం, గుంతలు, రోడ్ల ఆకృతుల్లో లోపాలు చోదకులకు శాపం - ఆర్‌అండ్‌బీ, ఎన్‌హెచ్, రవాణా, పోలీసు, ట్రాఫిక్, స్థానికసంస్థలు సంయుక్తంగా పని చేస్తేనే ఫలితం

Road Accidents In Visakhapatnam
Road Accidents In Visakhapatnam (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Road Accidents In Visakhapatnam: విశాఖపట్నం నగరంలో జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు కలవరం రేపుతున్నాయి. కొన్ని మార్గాల్లో ఒకే ప్రదేశంలో పదే పదే చోటు చేసుకుంటున్న ఘటనలతో ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది. ప్రమాదకర మలుపులు, సరైన సూచిక బోర్డులు, తగిన కాంతి లేకపోవడం, గుంతలు, రోడ్ల ఆకృతుల్లో లోపాలు చోదకులకు శాపాలుగా మారుతున్నాయి. ఇక్కడ శాఖలు సమన్వయంగా వ్యవహరిస్తేనే చోదకుల ప్రాణాలకు రక్షణ ఉంటుంది.

బ్లాక్‌స్పాట్స్‌ అంటే: తరచూ ఒకేచోట ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాంతాలను "బ్లాక్‌ స్పాట్స్‌"గా గుర్తిస్తారు. వీటి సంఖ్య తగ్గించడానికి ఆర్‌అండ్‌బీ, ఎన్‌హెచ్, రవాణా, పోలీసు, ట్రాఫిక్, స్థానిక సంస్థలు సంయుక్తంగా పని చేయాలి. జిల్లా స్థాయిలో రోడ్డు భద్రత కమిటీ వీటిపై సమీక్ష నిర్వహించి నిర్ణయాలు తీసుకుని అమలు చేయాల్సి ఉంది.

ప్రమాదాలకు నిలయాలు: జీవీఎంసీ పరిధిలో గతంలో 80కి పైగా బ్లాక్‌ స్పాట్స్‌ ఉన్నాయి. వాటి సంఖ్యను 67కు తగ్గించారు. గాజువాక, ఎండాడ, మద్దిలపాలెం, కొమ్మాది, మధురవాడ ప్రాంతాల్లో ఎన్‌హెచ్‌-16పై, తెలుగుతల్లి పైవంతెన, బాజీ, ఊర్వశీ కూడళ్లలో ఎక్కువ బ్లాక్‌ స్పాట్స్‌ ఉన్నాయి. ప్రతి చోటా ఏటా కనీసం 5-6 ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.

పరిష్కార చర్యలు కొన్నే: పాఠశాలలు, కళాశాలల సమీపంలో 89 వేగ నిరోధకాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 72 ఆసుపత్రుల వద్ద 100 వేగ నిరోధకాల ఏర్పాటుకు వర్క్‌ ఆర్డర్‌ మంజూరు చేశారు. 32 దేవస్థాన ప్రాంతాల్లో 66 థెర్మోప్లాస్టిక్, స్టడ్స్, రంబెల్‌ స్ట్రిప్స్‌ వంటి స్పీడ్‌ బ్రేకర్స్‌ పనులు సాగుతున్నాయి. 60 సూచిక బోర్డులు ప్రమాదాలు ఎక్కువ జరుగుతున్న చోట్లలో ఏర్పాటు చేశారు. ప్రమాదకరమైన హోర్డింగ్‌ల తొలగింపు జీవీఎంసీ, ఎన్‌హెచ్‌ సంయుక్తంగా చేపట్టారు. జ్ఞానాపురం, మర్రిపాలెం కూడళ్లను రీడిజైన్‌ చేశారు. మారికవలస కూడలిలో రైలింగ్‌ ఏర్పాటు చేశారు.

చేయాల్సినవి ఎన్నో: కాకానినగర్, మారియెట్‌ కూడళ్లలో 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులతో పనులు చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. ఇటీవల సీఐఐ సదస్సు సమయంలో వచ్చిన నిధులతో తాటిచెట్లపాలెం కూడలిలో పనులు చేపట్టారు. జూపార్కు వద్ద ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. వెంకోజీపాలెం కూడలి పనులకు టెండర్లు ఖరారు చేయలేదు. ఆనందపురం కూడలి వద్ద బస్‌బే తుది దశలో ఉంది. కమిషనరేట్‌ పరిధిలోని 20 పోలీస్‌ స్టేషన్ల పరిధిలో 61లోపాలను పోలీసుశాఖ గుర్తించింది. రోడ్ల విస్తరణ, ఆక్రమణల తొలగింపు, వాహనాలు ఇష్టారాజ్యంగా వెళ్లకుండా అడ్డుకునేలా కొన్ని నిర్మాణాలు చేపట్టాలని భావిస్తున్నారు. కారుషెడ్డు కూడలి, కంచరపాలెంమెట్టు, బిర్లా, షీలానగర్, కూర్మన్నపాలెం, శ్రీహరిపురం కూడళ్లలో పనులు చేపట్టాలని నిర్ణయించినా అడుగులు పడటంలేదు.

సాయంత్రం దాటాకే అధిక ప్రమాదాలు: రాష్ట్రంలో గత మూడేళ్లలో ప్రమాదాలు జరిగిన సమయాలను విశ్లేషిస్తే సాయంత్రం దాటిన తర్వాత ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నట్లు గుర్తించారు. మూడేళ్లలో సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 9 గంటల మధ్య 11,867 ప్రమాదాలు జరిగాయి. మధ్యాహ్నం 3 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల మధ్య 9,606 ప్రమాదాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఉదయం 6 నుంచి 9 గంటల వరకు 5,990 ప్రమాదాలు, 9 నుంచి 12 గంటల వరకు 7,740 ప్రమాదాలు, మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 3 గంటల మధ్య 8,318 ప్రమాదాలు జరిగాయి. అర్ధరాత్రి 12 నుంచి తెల్లవారుజామున 3 గంటల వరకు మాత్రం కొంత తక్కువగా 2,453 ప్రమాదాలు సంభవించాయి.

