మన్యంలో 'మిరియాల' సిరి - కాఫీ కంటే రెట్టింపు లాభాలు - ఇక ఏడాదిన్నరకే దిగుబడి
కాఫీకి అంతర పంటగా మిరియాల సాగును ప్రోత్సహిస్తున్న ఐటీడీఏ - ప్రధాన పంట కంటే రెట్టింపు లాభాలు గడిస్తున్న గిరిజన రైతులు - కేరళ తరహాలో ఏడాదిన్నరకే దిగుబడి వచ్చేలా సరికొత్త ప్రయోగాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 1:58 PM IST
Black Pepper Intercrop in Manyam : ఏజెన్సీ (మన్యం) అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది కాఫీ తోటలే. కానీ, ఇప్పుడు ఆ కాఫీకి అంతరపంటగా పరిచయమైన 'మిరియాల' పంట గిరిజన రైతుల ఇంట సిరులు కురిపిస్తోంది. ప్రధాన పంట అయిన కాఫీ కంటే మిరియాల ద్వారానే రైతులు అత్యధిక లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు. ఈ పంటకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్ పెరుగుతుండటంతో గిరిజనులు దీని సాగుపై అమితమైన ఆసక్తి కనపరుస్తున్నారు.
లక్ష ఎకరాల్లో సాగు: కేంద్ర కాఫీ బోర్డు, సమీకృత గిరిజనాభివృద్ధి సంస్థ (ఐటీడీఏ) ఉమ్మడిగా మన్యంలోని కాఫీ తోటల్లో అంతరపంటగా మిరియాల సాగును ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. అధికారుల ప్రోత్సాహం, లాభాలు అధికంగా వస్తుండటంతో రైతులు కాఫీతో సరిసమానంగా మిరియాల సాగుకు ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మన్యం వ్యాప్తంగా సుమారు 2.52 లక్షల ఎకరాల్లో కాఫీ సాగవుతోంది. అందులో ఏకంగా లక్ష ఎకరాలకు పైగా విస్తీర్ణంలో అంతరపంటగా మిరియాలు సాగవుతున్నాయి. చింతపల్లి, గూడెంకొత్తవీధి, పాడేరు, అరకు, అనంతగిరి తదితర ప్రాంతాల్లోని కాఫీ తోటల్లో వీటిని విరివిగా పండిస్తున్నారు. మన్యం నుంచి ఏటా సగటున 3,300 మెట్రిక్ టన్నుల మిరియాల ఉత్పత్తి జరుగుతోంది.
కాఫీ కంటే రెట్టింపు లాభాలు : సహజసిద్ధంగా అడవుల్లో పెంచడం వల్ల మన్యం మిరియాలకు మార్కెట్లో మంచి ధర పలుకుతోంది. గిరిజన రైతులకు అద్భుతమైన లాభాలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం కేజీ కాఫీ గింజల ధర మార్కెట్లో రూ. 350 వరకు ఉంటే కిలో మిరియాల ధర రూ. 650 వరకు పలుకుతుండటం విశేషం. ఈ ధర ఇటీవల కాలంలో మరింత పెరిగింది. ఒక ఎకరా విస్తీర్ణంలో కాఫీ తోటల ద్వారా 150 కేజీల పంట ఉత్పత్తి వస్తుండగా అదే తోటల్లో అంతరపంటగా వేసిన మిరియాల ద్వారా వంద కేజీల దిగుబడి వస్తోంది. పెట్టుబడి తక్కువ, లాభం ఎక్కువ కావడంతో రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఏడాదిన్నరకే దిగుబడి: సాధారణంగా మిరియాల మొక్కలు నాటిన తర్వాత అవి దిగుబడి ఇవ్వడానికి కనీసం మూడేళ్ల సమయం పడుతుంది. అయితే, ఈ నిరీక్షణ సమయాన్ని సగానికి తగ్గించేలా శాస్త్రవేత్తలు అద్భుతమైన ప్రయోగాలు చేశారు. కేరళ రాష్ట్రంలో జాతీయ సమగ్ర ఉద్యానాభివృద్ధి మిషన్ ఆధ్వర్యంలో చేసిన పరిశోధనలు సత్ఫలితాలను ఇచ్చాయి. కేవలం ఏడాదిన్నరకే మొక్కలు దిగుబడినిచ్చేలా చేయడంలో వారు విజయవంతమయ్యారు. ఈ కేరళ మోడల్ను ఇప్పుడు మన మన్యంలోనూ అమలు చేస్తున్నారు. చింతపల్లి ఉద్యాన పరిశోధనా స్థానంలో శాస్త్రవేత్తలు దీనిపై చేసిన ప్రయోగాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇచ్చాయి. ఈ నూతన విధానాన్ని రైతులకు చేరువ చేసేందుకు రూ.15 లక్షల వ్యయంతో చింతపల్లిలో ప్రత్యేకంగా ఒక పాలిహౌస్ను సైతం నిర్మించారు.
టాఫ్ షూట్ పద్ధతి: కేవలం ఏడాదిన్నర కాలంలోనే మిరియాలు ఉత్పత్తి అయ్యే ఈ సరికొత్త విధానాన్ని 'టాఫ్ షూట్' పద్ధతి అంటారు. తల్లి మొక్క నుంచి సేకరించిన చిగుర్ల ఆధారంగా వీటిని అత్యంత నాణ్యంగా అభివృద్ధి చేస్తారు. ఇలా పెంచిన మొక్కలు నాటిన ఏడాదిన్నరకే అద్భుతమైన దిగుబడులను ఇస్తాయి.
చింతపల్లి ఉద్యాన పరిశోధనా స్థానం అధిపతి, ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ వి.రమణ ఈ పరిశోధనల గురించి కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. "కేరళ నుంచి పీఎల్డీ-2, మలబార్ ఎక్స్ఎల్, పన్నీయూర్-5 శక్తి, థేవం లాంటి ఐదు నూతన వంగడాలను తీసుకువచ్చాం. వాటి ఆధారంగా విత్తనోత్పత్తిని ముమ్మరంగా చేపడుతున్నాం. గిరిజన ప్రాంత వాతావరణానికి అనువైన, అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలను రైతులకు పరిచయం చేసేందుకు వీలుగా మరింత లోతుగా పరిశోధనలు చేస్తున్నాం" అని ఆయన వివరించారు.
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