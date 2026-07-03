'బ్లాక్ మనీని వైట్ చేస్తాం'- పోలీసుల వేషంలో దోపిడీ చేస్తున్న గ్యాంగ్ అరెస్ట్
బ్లాక్ మనీని వైట్ చేస్తామంటూ అమాయకులకు ఆశ చూపిన నిందితులు - రూ.10 లక్షలు ఇస్తే రూ.40 లక్షలు ఇస్తామంటూ ప్రణాళిక - నకిలీ పోలీసులుగా వచ్చి నగదు దోపిడీ ప్రయత్నం
Published : July 3, 2026 at 1:58 PM IST
Black Money To White Money Robbery : కొందరు బ్లాక్మనీని వైట్గా మారుస్తామంటూ అమాయకులకు ఆశ చూపించారు. తర్వాత పోలీసుల వేషంలో వచ్చి వారిని బెదిరించి నగదు దోచుకున్న ముఠాను సత్తుపల్లి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో మొత్తం 14 మంది నిందితులు ఉన్నారు. అందులో 12 మందిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. మరో ఇద్దరు పరారీలో ఉన్నట్లు కల్లూరు ఏసీపీ వసుంధర యాదవ్ ఫౌరేబి తెలిపారు. గురువారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆమె కేసు వివరాలను వెల్లడించారు. ఆ నిందితుల్లో ఆర్ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ కూడా ఉన్నట్లు తెలిపారు.
ఏసీపీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గత నెల 25న కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన కుర్రా గంగాధర్ రెడ్డి ఫిర్యాదు మేరకు ఖమ్మం జిల్లాలోని సత్తుపల్లి పట్టణ సీఐ టి. శ్రీహరి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రత్యేక బందాలతో గాలింపు చర్యలను చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే గంగారం శివారులో నిర్వహిస్తున్న తనిఖీల్లో 12 మంది నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసుల దర్యాప్తులో ఏలూరు జిల్లా వెంకటాపురానికి చెందిన ఈద చంటిబాబు ఈ ముఠాకు సూత్రధారిగా వ్యవహరించినట్లు గుర్తించారు.
ఖాతాలో నగదు జమ చేస్తామని ఆశచూపించి దోపిడీ : రూ.10 లక్షలు ఇస్తే, రూ.40 లక్షలు ఇస్తామని ఆశ చూపించి బాధితులను అనుకున్న ప్రాంతానికి రప్పించారు. బాధితులు నగదు తీసుకొని వచ్చాక తర్వాత డమ్మీ కరెన్సీ నింపిన బ్యాగును వారికి ఇచ్చేవారు. అదే సమయానికి ముందు ప్రణాళిక ప్రకారం ముఠాలో ఉన్న కొందరు నిజమైన పోలీసులు, నకిలీ పోలీసులతో అక్కడికి వచ్చి దాడి చేసేవారు. నకిలీ కరెన్సీ వ్యాపారం చేస్తున్నారంటూ బెదిరించి బాధితుల నుంచి నగదును లాక్కొని పరారయ్యేవారు. ఇలాంటివే చాలా మోసాలకు పాల్పడినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ కేసులో టీజీఎస్పీ 15వ బెటాలియన్కు చెందిన కానిస్టేబుల్ ముళ్లగిరి వర్ధన్, ఆర్ఎస్సై బైరా కేశవరావు ప్రమేయం ఉన్నట్లు గుర్తించామని ఏసీపీ పేర్కొన్నారు.
నగదు, కార్లను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు : సత్తుపల్లి పోలీసులు నిందితుల నుంచి రూ.17.60 లక్షల నగదు, మూడు కార్లు, ఓ స్కూటీ, పోలీసు దుస్తులు, సెల్ఫోన్లు, బేడీలు, డమ్మీ కరెన్సీ నోట్ల బండిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. పరారీలో ఉన్న మరో ఇద్దరు నిందితులను త్వరలోనే పట్టుకుంటామని చెప్పారు. కేసును ఛేదించిన సత్తుపల్లి సీఐ టి. శ్రీహరి ఆధ్వర్యంలోని పోలీసు బృందాన్ని ఏసీపీ వసుంధర యాదవ్ అభినందించారు. వారికి రివార్డులు అందజేశారు. ప్రజలు బ్లాక్మనీ మార్పిడి పేరుతో వచ్చే ఫోన్కాల్స్, భారీ లాభాల ఆఫర్లను నమ్మవద్దని, అనుమానాస్పద సమాచారం తెలిపిన వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని ఏసీపీ వసుంధర యాదవ్ సూచించారు.
12 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశాం. బాధితులను రూ. 10 లక్షలు ఇస్తే తిరిగి రూ.40 లక్షలు ఇస్తామని ఆశచూపారు. ముందుగానే నిర్ణయించుకున్న ప్రాంతానికి రమ్మని పిలిచి నకిలీ పోలీసులతో వచ్చి నగదు మొత్తాన్ని తీసుకొని వెళ్లిపోయారు. ఇందులో ఎ1 చంటి బాబు సూత్రధారి. ఎ2 బెటాలియన్ కానిస్టేబుల్ ముళ్లగిరి వర్ధన్. నకిలీ పోలీసు యూనిఫాం, మనుషులను పెట్టుకున్నారు, నకిలీ వాహనాన్ని నిందితులు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. వీరి నుంచి మొత్తం 17.6 లక్షల నగదు, రెండు ఇన్నోవా కార్లు, ఒక మారుతి కారు, టీవీఎస్ యాక్సెస్ స్కూటీ, 16 సెల్ఫోన్లు, పోలీసు యూనిఫామ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నాం - వసుంధర యాదవ్ , ఏసీపీ
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