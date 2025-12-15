ETV Bharat / state

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ పిచ్​లో కీలకం - అమలాపురం 'బ్లాక్ కాటన్' సాయిల్​కు ఫుల్​ డిమాండ్​

పిచ్‌ల తయారీలో కోనసీమ మ్యాజిక్ - పదేళ్లుగా ఇదే వినియోగం - పగుళ్లు రావు, వర్షం వచ్చినా భయం లేదు

AMALAPURAM BLACK COTTON SOIL
అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు 'అమలాపురం' మట్టి (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 2:08 PM IST

Amalapuram Black Cotton Soil in High Demond for Cricket Pitches: క్రికెట్ మైదానంలో బౌండరీల మోత మోగాలన్నా, వికెట్ల పతనం సాగాలన్నా, అక్కడ పిచ్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. బ్యాటర్ల గెలుపు, బౌలర్ల ఓటములను నిర్ణయించేది ఆ 22 గజాల స్థలమే. అయితే మన దేశంలోని ప్రముఖ అంతర్జాతీయ స్టేడియాల్లో తయారయ్యే పిచ్‌లకు మన తెలుగు మట్టే ప్రాణం పోస్తోందన్న విషయం చాలామందికి తెలియదు. డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలోని అమలాపురం మట్టికి ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. ఇక్కడి నుంచి వెళ్లే 'బ్లాక్ కాటన్' మట్టితోనే పలు స్టేడియాల్లో పిచ్‌లను తీర్చిదిద్దుతున్నారు.

అమలాపురం నుంచి అంతర్జాతీయ స్టేడియాలకు: సాధారణంగా కొబ్బరి చెట్లకు, పచ్చని ప్రకృతికి కోనసీమ పెట్టింది పేరు. కానీ ఇప్పుడు క్రికెట్ పిచ్‌లకు కూడా కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారింది. విశాఖపట్నంలోని ఏసీఏ-వీడీసీఏ అంతర్జాతీయ మైదానంలో గత పదేళ్లుగా ఈ మట్టినే వాడుతున్నారు. కేవలం మన రాష్ట్రమే కాదు, పొరుగున ఉన్న తమిళనాడులోని చెన్నై (ఎంఏ చిదంబరం/చపాక్), కర్ణాటకలోని బెంగళూరు (చిన్నస్వామి) స్టేడియాలకు కూడా ఇక్కడి నుంచే మట్టి ఎగుమతి అవుతోంది. అమలాపురంలోని ఓ రైతుకు చెందిన కొబ్బరి తోటలో ఈ ప్రత్యేకమైన మట్టిని సేకరిస్తున్నారు.

ల్యాబ్ టెస్టుల్లో 'పాస్': ఏదో సాధారణ మట్టిని తీసుకెళ్లి పిచ్‌లకు వాడరు. దీని వెనుక పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంది. అమలాపురం కొబ్బరి తోటల్లో దొరికే మట్టిని సేకరించి ల్యాబ్‌లో పరీక్షలు చేయించారు. క్యూరేటర్లు, నిపుణులు దీనిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. పిచ్‌ల తయారీకి ఇది అత్యంత అనుకూలమని తేల్చారు. అప్పటి నుంచి లారీల్లో ఈ మట్టిని తరలిస్తున్నారు.

ఎందుకంత స్పెషల్?: ఈ 'బ్లాక్ కాటన్' మట్టికి కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉన్నాయి. అందుకే క్యూరేటర్లు దీనికి ఓటేస్తున్నారు. ఇందులో బంక మట్టి, ఒండ్రు మట్టితో పాటు ఇసుక రేణువులు సరైన పాళ్లలో ఉంటాయి. ఇలా సేకరించిన మట్టిని యంత్రాలతో మూడు సార్లు జల్లెడ పడతారు. ఆ తర్వాతే పిచ్ తయారీకి వాడతారు. ఈ మట్టితో చేసిన పిచ్‌లకు బీటలు వారే తత్వం చాలా తక్కువ. అంటే పిచ్ త్వరగా పగిలిపోదు. ఐదు రోజుల టెస్ట్ మ్యాచ్‌లకు ఇది చాలా ముఖ్యం.

వర్షం వచ్చినా డోంట్ వర్రీ: క్రికెట్ మ్యాచ్‌లకు ప్రధాన శత్రువు వర్షం. కానీ ఈ మట్టి ఆ సమస్యను కొంతవరకు తగ్గిస్తుంది. దీనికి నీటిని పీల్చుకునే స్వభావం చాలా ఎక్కువ. వర్షం పడినా పిచ్ త్వరగా ఆరిపోతుంది. దీంతో మ్యాచ్‌ను త్వరగా పునరుద్ధరించవచ్చు. అలాగే ఎండ తీవ్రతను, వేడిని గ్రహించడంలోనూ ఇది అద్భుతంగా పని చేస్తుంది. బౌన్స్, స్పిన్‌కు కూడా ఈ మట్టి బాగా సహకరిస్తుందని క్యూరేటర్లు చెబుతున్నారు. కోనసీమ కొబ్బరి బొండాలే కాదు, అక్కడి మట్టి కూడా ఎంతో మధురమని, క్రికెట్ విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని ఈ సంఘటన నిరూపిస్తోంది.

