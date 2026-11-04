గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావు!
Ramchander Rao as Graduate MLC Candidate! : మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా బీజేపీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావు పేరును అధిష్ఠానం ఖరారు చేసినట్లు సమాచారం.
Published : November 4, 2026 at 10:11 AM IST
మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ బీజేపీ అభ్యర్థిగా ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్.రాంచందర్రావు పేరు ఖరారైనట్లు తెలిసింది. మంగళవారం దిల్లీలో జరిగిన పార్లమెంటరీ బోర్డు సమావేశం సందర్భంగా ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఒకటి, రెండు రోజుల్లో రాంచందర్రావు అభ్యర్థిత్వాన్ని ఆ పార్టీ అధినాయకత్వం అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
గత అనుభవాన్ని పరిశీలించిన అధిష్ఠానం
రెండు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు అభ్యర్థులను ఖరారు చేసేందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ గత కొద్దిరోజులుగా కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. త్రిసభ్య కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయాలనుకునే వారి పేర్లను సేకరించింది. ఒక్కో స్థానం నుంచి నలుగురి పేర్లతో అధిష్ఠానానికి ఆశావహుల లిస్ట్ పంపించారు.
పలు అంతర్గత సర్వే రిపోర్టులను సమీక్షించి, రాష్ట్ర నాయకులతో సంప్రదించిన తర్వాత కేంద్ర నాయకత్వం మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ స్థానానికి రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావును ఖరారు చేసినట్లు తెలిసింది. ఈ నియోజకవర్గంలో ఆయనకు గతంలో ఉన్న అనుభవం కారణంగా అంతర్గత సర్వేలు అనుకూలంగా ఉండడంతో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని ఇక్కడి నుంచి పోటీలో నిలపాలని పార్టీ నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.
ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి బీసీ అభ్యర్థే
వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ స్థానం నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి ఎవరనేది మరో రెండు రోజుల్లో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ బీసీ అభ్యర్థికే అవకాశం ఇవ్వాలని పార్టీ అధినాయకత్వం నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో డాక్టర్ వన్నాల వెంకట రమణతో పాటు రిటైర్డ్ ఉపాధ్యాయుడు భిక్షం గౌడ్ పేరును పార్టీ పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. భిక్షం గౌడ్ సైతం త్వరలోనే బీజేపీలో చేరే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
బీఆర్ఎస్ ఇంకా తేల్చలేదు
తెలంగాణలో అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్ ఇప్పటికే రెండు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానాల్లో అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. హైదరాబాద్-రంగారెడ్డి-మహబూబ్నగర్ నుంచి సామ రామ్మోహన్ రెడ్డి, వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ నుంచి రాంరెడ్డి సర్వోత్తమ్ రెడ్డిలను గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థులుగా ప్రకటించింది. తీన్మార్ మల్లన్న తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ నుంచి పాలకూరి అశోక్ గౌడ్ను ఆయన సిట్టింగ్ స్థానం నుంచి అభ్యర్థిగా ప్రకటించారు. ఇక బీఆర్ఎస్ ఇప్పటి వరకు అభ్యర్థులను ప్రకటించలేదు.
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