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స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై బీజేపీ స్ట్రాటజీ - నాలుగు జోన్లలో సీనియర్లకు బాధ్యతలు

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తున్న భారతీయ జనతా పార్టీ - ప్రతి జోన్‌కు సీనియర్ నాయకులకు బాధ్యతలు

Andhra Local Body Elections BJP Strategy
Andhra Local Body Elections BJP Strategy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 8:11 PM IST

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Andhra Local Body Elections BJP Strategy : రాష్ట్రంలో జరగబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తున్న భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల సన్నాహాలను ముమ్మరం చేసింది. పార్టీని గ్రామస్థాయి వరకు బలోపేతం చేయడంతో పాటు ఎన్నికల నిర్వహణ, సమన్వయం, వ్యూహరచన కోసం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్​ ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు.

నాలుగు జోన్లుగా విభజన : ఉత్తరాంధ్ర, గోదావరి, కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాలను నాలుగు జోన్లుగా విభజించి, ప్రతి జోన్‌కు సీనియర్ నాయకులకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఎన్నికల నిర్వహణ, సంస్థాగత సమన్వయం, క్షేత్రస్థాయి కార్యాచరణ, అభ్యర్థుల ఎంపిక, పార్టీ శ్రేణులతో నిరంతర సమన్వయం వంటి అంశాలను కమిటీ పర్యవేక్షించనుంది.

సమర్థమైన వ్యూహంతో : ప్రత్యేక కమిటీలో రాష్ట్ర ఆరోగ్య మంత్రి వై. సత్యకుమార్, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి నాగోతు రమేష్ నాయుడు, ఎమ్మెల్యేలు ఈశ్వర్‌రావు, ఎమ్మెల్యే సి. ఆదినారాయణ రెడ్డి, డాక్టరు పీవీ పార్ధసారధి, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు అడారి ఆనంద్ కుమార్. ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు గారపాటి సీతారామాంజనేయ చౌదరి, ఆర్టీసీ రీజినల్ చైర్మన్ సన్నపురెడ్డి సురేష్ రెడ్డి, రాష్ట్ర ప్రధాన అధికార ప్రతినిధి వల్లూరు జయప్రకాశ్ నారాయణలను నియమించారు. బూత్ స్థాయి బలోపేతం, కార్యకర్తల సమీకరణ, ఎన్నికల నిర్వహణలో సమర్థమైన వ్యూహంతో ముందుకు సాగాలని కమిటీ సభ్యులకు మాధవ్‌ సూచించారు.

ఈ విధానంపై అభిప్రాయ సేకరణ : స్థానిక సంస్థల్లో మళ్లీ ప్రత్యక్ష ఎన్నికల విధానం ప్రవేశపెడితే ఎలా ఉంటుందన్న అంశంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇటీవల అభిప్రాయ సేకరణ చేపట్టారు. జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ సభ్యుల వ్యవస్థను యథావిధిగా కొనసాగిస్తూనే జిల్లా పరిషత్‌ ఛైర్మన్‌లు, మండల ప్రజాపరిషత్‌ అధ్యక్షులతో పాటు, నగరపాలక సంస్థల మేయర్లు, మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌ పోస్టులకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే ఎలా ఉంటుందని మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, మిత్రపక్షాల నాయకుల అభిప్రాయాలను ఆయన తెలుసుకున్నారు. జిల్లాలవారీగా కూటమి పార్టీల ఎమ్మెల్యేలతో నిర్వహించిన సమావేశాల్లోనూ ఈ అంశాన్ని సీఎం ప్రస్తావించారు. తెదేపాతో పాటు, మిత్రపక్షాల ప్రజాప్రతినిధులు, నేతల నుంచి మెజారిటీ అభిప్రాయాలు సానుకూలంగా వస్తే ముందుకెళ్లే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తోంది.

వాటికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకే : జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్‌ ఎన్నికలు ఒకేసారి జరుగుతాయి కాబట్టి ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే ఓటర్లు నాలుగు ఓట్లు వేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుత విధానంలో ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ సభ్యులు, కార్పొరేటర్లు, వార్డు సభ్యుల్ని ప్రజలు ఎన్నుకుంటున్నారు. గెలిచిన వారు తమలో ఒకరిని మండల, జిల్లా పరిషత్‌ అధ్యక్షులు, మేయర్లు, మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌లుగా ఎన్నుకుంటున్నారు. మెజారిటీ సభ్యులు ఉన్న పార్టీ ఈ పదవుల్ని చేజిక్కించుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో కొన్నిచోట్ల పదవులు దక్కించుకునేందుకు ఎన్నికైన సభ్యుల్ని ప్రలోభపెట్టడం, ఫిరాయింపులు, బెదిరింపులు, దాష్టీకాలు, అపహరణల వంటివి జరుగుతున్నాయి. సభ్యులు అవిశ్వాసం పెట్టి ఛైర్మన్‌లు/మేయర్లను మధ్యలోనే పదవీచ్యుతుల్ని చేసేందుకూ ప్రస్తుత విధానంలో అవకాశముంది. ఇలాంటి వాటికి చెక్‌ పెట్టేందుకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహించాలన్న ప్రతిపాదనపై సీఎం అభిప్రాయాల్ని సేకరిస్తున్నట్లు సమాచారం.

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