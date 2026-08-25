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దీక్ష విరమించిన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావు

'ఫీజుల బకాయి - బీజేపీ లడాయి' పేరుతో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావు దీక్ష - రామచందర్‌రావుతో దీక్ష విరమింపజేసిన బీజేపీ నేత లక్ష్మణ్‌ - నిన్నటి నుంచి ఈరోజు వరకు దీక్ష

రామచందర్‌రావుతో దీక్ష విరమింపజేసిన బీజేపీ నేత లక్ష్మణ్‌
రామచందర్‌రావుతో దీక్ష విరమింపజేసిన బీజేపీ నేత లక్ష్మణ్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2026 at 3:07 PM IST

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Ramchander Rao to Call Off his Protest : 'ఫీజుల బకాయి - బీజేపీ లడాయి' పేరుతో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావు దీక్ష ముగిసింది. రామచందర్‌రావుకు నిమ్మరసం ఇచ్చి బీజేపీ నేత లక్ష్మణ్‌ దీక్ష విరమింపజేశారు. నిన్న ఉదయం 11 నుంచి ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2 వరకు దీక్షలో పాల్గొన్నారు.

బీజేపీ పోరు ఆగదు : దీక్షా శిబిరంలో పాల్గొన్న బీజేపీ నేతలు తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు. సీఎం రేవంత్ ఇక్కడ విద్యార్థులు, టీచర్లను పట్టించుకోలేదు కానీ విదేశీ విద్యాసంస్థలు తీసుకొస్తా అంటున్నారని ఎంపీ లక్ష్మణ్ విమర్శించారు. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ విడుదల చేసే వరకు బీజేపీ పోరు ఆగదని స్పష్టం చేశారు. దేశ ప్రజలను సీఎం రేవంత్ తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని లక్ష్మణ్ విమర్శించారు. గతంలో చాలా సీఎంలకు పొలిటికల్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వలేదని, మీ యూపీఏ ప్రభుత్వం మీ కాంగ్రెస్ సీఎంలకి ఇవ్వలేదని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ సెంటిమెంట్​తో రెచ్చగొట్టాలని చూస్తే ప్రజలు ఊరుకోరని హెచ్చరించారు. రాహుల్ గాంధీ అశోక్ నగర్ వచ్చి మరీ యువతను మోసం చేశారని ఆయన ఆరోపించారు. ఇప్పుడు తెలంగాణకు రాకుండా రాహుల్ గాంధీ తప్పించుకు తిరుగుతున్నారని, 'అమ్మకు అన్నం పెట్టనొడు పిన్నమ్మకు బంగారు గాజులు తొడుగుతా అన్నారట' అని లక్ష్మణ్ ఎద్దేవా చేశారు.

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RAMCHANDER RAO TO CALL OFF PROTEST

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