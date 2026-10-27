‘చెప్పాం-చేస్తున్నాం’ నినాదంతో ఎన్నికలకు వెళ్తున్నాం: పీవీఎన్ మాధవ్
స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి ఐక్యతను చాటుతూ, ప్రత్యర్థుల అంచనాలకు తావివ్వకుండా సీట్ల సర్దుబాటు పూర్తి చేసుకుని బరిలోకి దిగామని పీవీఎన్ మాధవ్ తెలిపారు. ‘చెప్పాం-చేస్తున్నాం’ నినాదంతో మంచి వాతావరణంలో ఎన్నికలకు వెళ్తున్నామని చెప్పారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 1:51 PM IST
PVN Madhav on AP Local Polls : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు చాలా కీలకమైనవని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కూటమి ఐక్యతను చాటుతూ, ప్రత్యర్థుల అంచనాలకు తావివ్వకుండా సీట్ల సర్దుబాటు పూర్తి చేసుకుని బరిలోకి దిగామని తెలిపారు. మూడు పార్టీల మధ్య సమన్వయం చాలా గొప్పదన్నారు. సీట్ల సర్దుబాటు కోసం సీఎం చంద్రబాబు చాలా కృషి చేశారని వివరించారు. అమరావతిలో ఏర్పాటు చేసిన కూటమి అగ్రనేతల మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
చంద్రబాబుతో పాటు పవన్ కల్యాణ్, తాను అందరం సమన్వయంతో ముందుకెళ్లామని మాధవ్ పేర్కొన్నారు. అందరం ఒక్కతాటిపైకి వచ్చి చక్కటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని తెలిపారు. సుదీర్ఘ కసరత్తు తర్వాత కూటమి పార్టీలు ఏకతాటిపైకి వచ్చాయన్నారు. కింది స్థాయిలోనూ సమన్వయంతో స్థానాలను సర్దుబాటు చేసుకున్నామని వివరించారు. కూటమిలో విభేదాలు వస్తాయన్న ప్రత్యర్థుల ఆశలకు అవకాశం ఇవ్వలేదని స్పష్టం చేశారు. ‘చెప్పాం చేస్తున్నాం’ నినాదంతో మంచి వాతావరణంలో ఎన్నికలకు వెళ్తున్నామని పీవీఎన్ మాధవ్ చెప్పారు.
కూటమి ఐక్యతతోనే సూపర్ ఎల్నినోతో పాటు ఎన్నో సవాళ్లను అధిగమిస్తూ సుపరిపాలన అందిస్తున్నట్లు పీవీఎన్ మాధవ్ వెల్లడించారు. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్, ట్రిపుల్ ఇంజిన్ గ్రోత్ అని సీఎం అంటుంటారని, అది వాస్తవమని వివరించారు. ఏపీకి పెట్టుబడులు అధికంగా రావడం చూస్తూనే ఉన్నామని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో మంచి వాతావరణం ఉందని దాన్ని ఇంకా కొనసాగిస్తామని వెల్లడించారు. ప్రజలు తమపై విశ్వాసం ఉంచారని వారికి మరింత సేవ అందిస్తామని అన్నారు. అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధే లక్ష్యంగా స్థానిక ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతున్నామని, ఈ ప్రయత్నానికి ప్రజలందరి ఆశీస్సులు కావాలని మాధవ్ కోరారు.
"స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు చాలా కీలకమైనవి. మూడు పార్టీల మధ్య సమన్వయం చాలా గొప్పది. మూడు పార్టీల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటుకు సీఎం కృషి చాలా ఉంది. చంద్రబాబుతో పాటు పవన్, మేము అందరం సమన్వయంతో ముందుకెళ్లాం. అందరం ఒక్కతాటిపైకి వచ్చి చక్కటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. చెప్పాం చేస్తున్నాం నినాదంతో స్థానిక ఎన్నికలకు వెళ్తున్నాం." - పీవీఎన్ మాధవ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
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