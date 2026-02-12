ఈసారి అత్యధికంగా పోలింగ్ జరగడం మాకు కలిసొస్తుంది! - 'మున్సిపల్'లో సత్తా చాటుతామని కమలం ధీమా
పోలింగ్ శాతం పెరగడం తమకు కలిసొస్తుందని బీజేపీ అంచనా - మంచి ఓట్లు, సీట్లు సాధిస్తామని బీజేపీ నాయకత్వం ఆశాభావం - ప్రధాన పోటీ కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్యే ఉంటుందని భావన
Published : February 12, 2026 at 9:43 AM IST
Municipal Elections in Telangana : మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తామని బీజేపీ పార్టీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది. పోలింగ్ సరళిని పరిశీలించిన పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం, అత్యధికంగా పోలింగ్ శాతం నమోదవడం తమకు ఈసారి కలిసొస్తుందని భావిస్తోంది. కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్యే ప్రధాన పోటీ జరిగిందని, అధికార పార్టీ ఎన్ని ప్రలోభాలకు గురి చేసినా మంచి ఓట్లు, సీట్లు సాధిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
మాకూ - కాంగ్రెస్ మధ్యే ప్రధాన పోటీ : 2028లో రానున్న సాధారణ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటి తెలంగాణలో అధికారమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న కమలం పార్టీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని హోరెత్తించింది. అభ్యర్థుల ఎంపిక, ప్రచార వ్యూహాలు వంటి అనేక అంశాల్లో జాగ్రత్తపడిన బీజేపీ, పుర పోరులో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తామని విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో బీజేపీకి, కాంగ్రెస్కు మధ్యే ప్రధాన పోటీ ఉందని, చాలా మున్సిపాలిటీలు తమ ఖాతాలో చేరడం ఖాయమని పలువురు నేతలు చెబుతున్నారు. పోలింగ్ శాతం పెరగడం తమకు బాగా కలిసి వస్తోందని కాషాయ శ్రేణులు లెక్కలు వేసుకుంటున్నాయి. అర్బన్ ప్రాంతాల్లో బీజేపీకి కొంత పట్టు ఉండటంతో పాటు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత కలిసొచ్చే అంశంగా కమలం నాయకులు అంచనాలు వేస్తున్నారు. విద్యావంతులు, మేధావులు, యువత, మహిళలు బీజేపీకే ఓటు వేశారని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు.
ఉత్తర తెలంగాణలో 3 కార్పొరేషన్లపై గురి : ఈసారి నగర కార్పొరేషన్లలోనూ కాషాయ జెండా ఎగురవేస్తామని బీజేపీ నాయకత్వం ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది. నిజామాబాద్, కరీంనగర్, మంచిర్యాల కార్పొరేషన్లను చూస్తుండగానే కైవసం చేసుకుంటామని ఘంటాపథంగా చెబుతోంది. మిగతా కార్పొరేషన్లలో అత్యధిక వార్డులను సొంతం చేసుకుంటామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. గత పురపాలిక ఎన్నికల్లో 2 వేల 997 వార్డులకు గానూ, బీజేపీ 293 వార్డులు సొంతం చేసుకుంది. అమన్గల్, మక్తల్ మున్సిపాలిటీలపై కాషాయ జెండా ఎగురవేసి ఏకంగా మున్సిపల్ ఛైర్మన్ స్థానాలను సాధించింది. నాడు బీజేపీకి ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి ఒక్క ఎమ్మెల్యే లేని పరిస్థితి. ప్రస్తుతం మాత్రం ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలు, ముగ్గురు ఎంపీలు, ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీలు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తుండటంతో మరింత బలం చేకూరింది. ఇది బీజేపీకి బాగా కలిసొచ్చే అంశం.
20 మున్సిపాలిటీల్లో పాగా! : ఈసారి పురపోరులో ప్రతి ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థుల విజయం కోసం చెమటోడ్చారు. దాదాపు 15 నుంచి 20 మున్సిపాలిటీల్లో పాగా వేస్తామని కాషాయ శ్రేణులు పక్కాగా చెబుతున్నాయి. ఉత్తర తెలంగాణతో పాటు దక్షిణ తెలంగాణలోనూ కొన్ని ప్రాంతాల్లో సత్తా చాటుతామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ ఈసారి ఎలాగైనా కరీంనగర్ మేయర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకోవాలని విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు. రెండేళ్ల నుంచి ప్రభుత్వం నగరాలు, పట్టణాలకు నిధులు కేటాయించట్లేదని వ్యూహాత్మకంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లారు. 66 డివిజన్లు ఉన్న కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో అత్యధిక స్థానాలు అంటే 34 గెలిచి మేయర్ పీఠాన్ని దక్కించుకోవాలని ప్రచారం నిర్వహించారు. బీజేపీని గెలిపిస్తే కేంద్రం నుంచి రూ.500 కోట్ల నిధులను తీసుకువస్తానని బండి సంజయ్ ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షంలో ఉండి, ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేయడం బీజేపీకి కలిసి వచ్చే అంశంగా మారనుంది.
నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో స్థానిక ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్ మేయర్ పీఠంపై ఎక్కవగా ఫోకస్ చేశారు. గత ఎన్నికల్లో 28 డివిజన్లు గెలిచి మేయర్ పీఠాన్ని కోల్పోయారు. 60 డివిజన్లు ఉన్న నిజామాబాద్లో ఈసారి ఎన్నికలు రసవత్తరంగా జరిగాయి. మేయర్ పీఠాన్ని కచ్చితంగా దక్కించుకుంటామని బీజేపీ నాయకులు చెబుతున్నారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 73.01 శాతం పోలింగ్ నమోదు - అత్యధికంగా చౌటుప్పల్లో 91.91 శాతం
కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గల్లా పట్టుకున్న సీఐ! - భగ్గుమన్న జగ్గారెడ్డి