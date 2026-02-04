ETV Bharat / state

సనాతన ధర్మం మీద జరుగుతున్న దాడులను సహించం : బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్

బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ తెలంగాణ పర్యటన - మహబూబ్‌నగర్‌లో బీజేపీ విజయ సంకల్ప సమ్మేళానికి హాజరు - హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీస్తూ ఆలయ భూములు ఆక్రమిస్తున్నారని ఆగ్రహం

BJP National President Nitin Nabin Telangana Tour
BJP National President Nitin Nabin Telangana Tour (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 4, 2026 at 5:19 PM IST

BJP National President Nitin Nabin Telangana Tour : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సనాతన ధర్మం మీద జరుగుతున్న దాడులను సహించమని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ హెచ్చరించారు. హిందూ దేవాలయాలపై దాడులు జరుగుతున్నా కాంగ్రెస్‌ సర్కారు నోరు మెదపట్లేదని, హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీస్తూ ఆలయ భూములు ఆక్రమిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడైన తర్వాత మొదటి సారి తెలంగాణలో పర్యటించారు. తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మహబూబ్ నగర్​లో నిర్వహించిన బీజేపీ విజయ సంకల్ప సమ్మేళానికి హాజరయ్యారు.

వారి ఓట్ల కోసం కాంగ్రెస్ ఆరాటం : తెలంగాణ అమరవీరులకు శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నానని, తెలంగాణ ఉద్యమంలో పోరాడిన వీరులకు నమస్కరిస్తున్నానని తెలిపారు. కొన్ని వర్గాలను సంతృప్తపరచడానికి కాంగ్రెస్‌ నేతలు ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, ముస్లిం ఓటు బ్యాంకు కోసం కాంగ్రెస్‌ నేతలు ఆరాటపడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్‌ పాలనలో బలహీనవర్గాలకు ఎలాంటి న్యాయం జరగలేదని విమర్శించారు. వక్ఫ్‌ బోర్డును బలోపేతం చేసేందుకు కాంగ్రెస్‌ సర్కారు యత్నిస్తోందని, ఎస్సీ, ఎస్టీ సంక్షేమ పథకాల నిధుల్లో ప్రభుత్వం కోతపెడుతోందని ఆరోపించాపరు.

బిల్లుల మంజూరుకు ఆర్‌ఆర్‌ ట్యాక్స్‌ : కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీల అమలులో విఫలమైందని, ఎన్నికల హామీలను ప్రభుత్వం తుంగలో తొక్కిందని, రైతు భరోసా, రుణమాఫీ, వ్యవసాయ కూలీలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదని ఆరోపించారు. ఎస్సీలు, ఆదివాసీలు, బీసీలను ప్రభుత్వం మోసం చేసిందని విమర్శించారు. అన్ని వర్గాలకు న్యాయం జరగాలంటే బీజేపీని గెలిపించాలని కోరారు. రాష్ట్రంలో కమీషన్ల పేరుతో ఆర్‌ఆర్‌ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. అభివృద్ధి పనులు, బిల్లుల మంజూరుకు ఆర్‌ఆర్‌ ట్యాక్స్‌ కట్టాల్సిన దుస్థితి వచ్చిందని, బీజేపీకి అధికారం అప్పగించి అవినీతి, కమీషన్ల ప్రభుత్వాన్ని కూకటివేళ్లతో పెకిలించాలని పిలుపునిచ్చారు.

పురపోరులో బీజేపీకి భారీ విజయం అందించాలి : తెలంగాణకు సముచిత స్థాయిలో కేంద్రం నిధులు మంజూరు చేస్తోందని, తెలంగాణలో రైల్వేకు రూ.5400 కోట్లకు పైగా కేటాయించిందని అన్నారు. తెలంగాణకు మూడు హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్లు కేటాయించిందని గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రంలో రెండు పారిశ్రామిక కారిడార్ల నిర్మాణం జరుగుతోందని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రధాని మోదీ ప్రభుత్వం పట్ల ఆదరణ పెరుగుతోందని తెలిపారు. పంచాయతీ నుంచి పార్లమెంటు వరకు గెలుపు లక్ష్యంగా పని చేయాలని నితిన్ నబీన్ పిలుపునిచ్చారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి భారీ విజయం అందించాలని కార్యకర్తలకు, ఓటర్లను ఆయన కోరారు.

