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కష్టపడితే తెలంగాణలో అధికారం మనదే - బీజేపీ శ్రేణులతో నితిన్‌ నబీన్‌

కాషాయ శ్రేణుల్లో నూతనుత్తేజాన్ని నింపిన 3 రోజుల నితిన్‌ నబీన్ పర్యటన - కాంగ్రెస్ రహిత తెలంగాణ కలను సాకారం చేసుకోవాలని శ్రేణులకు పిలుపు - కార్పొరేషన్ ఎన్నికలే లక్ష్యంగా మార్గనిర్దేశం

BJP NATIONAL PRESIDENT NITIN NABIN
NITIN NABIN, BJP NATIONAL PRESIDENT (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 1, 2026 at 2:44 PM IST

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BJP National President Nitin Nabin Telangana Tour : కమల దళపతి నితిన్ నబీన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యటన విజయవంతంగా ముగిసింది. కాషాయ శ్రేణుల్లో నూతనుత్తేజాన్నీ నింపింది. కాంగ్రెస్ రహిత తెలంగాణ సాకారమే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని శ్రేణులకు నితిన్‌ నబీన్‌ పిలుపునిచ్చారు. 3 ముఖ్యమైన తీర్మానాలకు రాష్ట్ర కార్యవర్గం ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపింది.

తెలంగాణలో అధికారమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై దూకుడు పెంచేందుకు సిద్ధమైంది. రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ నేతలను అడుగడుగునా నిలదీయాలని పార్టీ నిర్ణయించుకుంది. మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి జిల్లా ఘట్‌కేసర్‌లో జరిగిన బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశాల్లో రాజకీయ తీర్మానంలో భాగంగా తెలంగాణలో ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పరిపాలన విధానాలు, ఇచ్చిన హామీల అమలులో వైఫల్యాలు, శాంతిభద్రతల క్షీణత వంటి అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు.

రైతులకు అండగా ఉండాలి : రాబోయే రోజుల్లో బీజేపీ ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ఎదిగేలా అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలను ఖరారు చేస్తూ మొదటి తీర్మానం చేశారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 12 ఏళ్ల పాలనకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ రెండో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. 12 ఏళ్ల సుపరిపాలనను కొనియాడుతూ కార్యవర్గం ఘనంగా విజయోత్సవ తీర్మానం ఆమోదించింది. తెలంగాణలోని రైతులకు అండగా ఉండాలని కాషాయ పార్టీ నిర్ణయించింది.

ప్రజా సమస్యలపై ఉద్యమమే : రైతు రుణమాఫీ పూర్తిస్థాయిలో అమలు కాకపోవడం, రైతు భరోసా పెట్టుబడి సాయం సకాలంలో అందకపోవడం, పంట నష్టపరిహారం చెల్లింపుల్లో నిర్లక్ష్యం సాగునీటి కష్టాలపై ఈ తీర్మానంలో స్పష్టమైన కార్యాచరణను సిద్ధం చేశారు. ఈ మూడు తీర్మానాలను ప్రధాన అస్త్రాలుగా చేసుకుని రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై క్షేత్రస్థాయిలో ఉద్ధృతమైన పోరాటాలు చేయాలని పార్టీ నిర్ణయించింది. కేవలం హైదరాబాద్‌కే పరిమితం కాకుండా ప్రతి గ్రామంలోనూ ప్రజాసమస్యలపై ఉద్యమించాలని బీజేపీ శ్రేణులకు నితిన్‌ నబీన్‌ పిలుపునిచ్చారు.

కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కాషాయ జెండా ఎగరాలి : జీహెచ్ఎంసీ, సైబరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి మూడు కార్పొరేషన్లతో పాటు వరంగల్, ఖమ్మం కార్పొరేషన్లపై కాషాయ జెండా ఎగురవేయాలని బీజేపీ నిర్ణయించింది. కరీంనగర్ కార్పొరేషన్‌ను భారతీయ జనతా పార్టీ కైవసం చేసుకోవడాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. తెలంగాణలో కష్టపడి పోరాడితే అధికారంలోకి రావడం తథ్యమని బీజేపీ అధిష్ఠానం భావిస్తోంది. నితిన్ నబీన్ సైతం ఆర్ఎస్ఎస్ పరివార్ క్షేత్రాల ప్రతినిధులతో నగరంలోని ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ ప్రధాన కార్యాలయం కేశవ నిలయంలో బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మీటింగ్ నిర్వహించారు.

తెలంగాణలో బీజేపీ ఆర్​ఎస్​ఎస్​ అనుబంధం : ఈ సమన్వయ సమావేశంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆర్‌ఎస్‌ఎస్, బీజేపీ శ్రేణులను క్షేత్రస్థాయికి ఎలా తీసుకెళ్లాలనే దానిపై రోడ్‌మ్యాప్ రూపొందించారు. పర్యటనలో భాగంగా హైదరాబాద్‌లో నివసిస్తున్న బీహార్ ఉద్యోగులు, స్థిరపడిన నివాసితులతో నితిన్‌ నబీన్‌ ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుంటూనే రెండు రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, జాతీయస్థాయిలో బీజేపీ బలోపేతానికి బీహార్ ప్రజలు అందించాల్సిన మద్దతుపై ఆయన మాట్లాడారు. మొత్తంగా, ఈ వ్యూహాత్మక సమావేశాలు తెలంగాణలో బీజేపీ-ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడమే కాకుండా రాబోయే ఎన్నికలకు పార్టీని సమాయత్తం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. మూడు రోజుల పర్యటనలో నితిన్‌ నబీన్‌ ఇచ్చిన ఆదేశాలను రాష్ట్ర నాయకత్వం ఏమేరకు అమలు చేస్తుందో చూడాల్సి ఉంది.

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పశ్చిమ్‌బెంగాల్‌ స్ఫూర్తిగా తెలంగాణలోనూ పోరాడాలి: నితిన్‌ నబీన్‌

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