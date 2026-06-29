బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్లు కుటుంబపాలన, అవినీతిని ప్రోత్సహిస్తున్నాయి : నితిన్ నబీన్
కుటుంబ అభివృద్ధి కోసమే బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్లు పని చేశాయన్న నితిన్ నబీన్ - పుష్కరకాలంగా మోదీ సర్కార్ రూ.వేల కోట్ల నిధులు ఇచ్చిందని వ్యాఖ్య - మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీని గెలిపించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి
Published : June 29, 2026 at 8:18 PM IST
BJP Cheif Nitin Nabin In Telangana Tour : 12 ఏళ్ల పాలనలో 25 కోట్ల మందిని పేదరికం నుంచి బయటపడేసిన ఘనత మోదీ సర్కార్కే దక్కుతుందని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ అన్నారు. వరంగల్ బల్దియా సహా వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లోనూ తెలంగాణలో కాషాయ జెండా ఎగరాలని ఆకాంక్షించారు. వరంగల్ నగర సమగ్రాభివృద్ధికి రూ.వేల కోట్లు ఇచ్చిన ఘనత మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వానిదేనని కేంద్ర మంత్రులు కిషన్రెడ్డి, బండి సంజయ్లు స్పష్టం చేశారు.
12 ఏళ్లలో తెలంగాణకు రూ.వేల కోట్ల నిధులు : బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ హయాంలో కుటుంబ పాలన, అవినీతి తప్ప తెలంగాణ అభివృద్ధిని విస్మరించారని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ విమర్శించారు. హనుమకొండ ఆర్ట్స్ కళాశాల మైదానంలో బీజేపీ బూత్ అధ్యక్షుల సమ్మేళనం కార్యక్రమానికి కేంద్రమంత్రులు కిషన్రెడ్డి, బండి సంజయ్, పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావుతో కలిసి హాజరయ్యారు. తెలంగాణ అభివృద్ధికి పుష్కరకాలంగా మోదీ సర్కార్ రూ.వేల కోట్ల నిధులు ఇచ్చిందని గుర్తుచేశారు. విభజన రాజకీయాలు చేస్తున్నవారికి వచ్చే ఎన్నికల్లో బుద్ధి చెప్పాలని కోరారు. తెలంగాణలోనూ కమలం జెండా ఎగరాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
తెలంగాణను పాలించిన బీఆర్ఎస్ సర్కార్ తమ కుటుంబ అభివృద్ధి కోసం పనిచేశారు తప్ప, ప్రజల ప్రగతిని పట్టించుకోలేదు. గద్దెనెక్కి మూడేళ్లవుతున్నా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సైతం అదే దారిలో పయనిస్తోంది. అలవిగానీ హామీలు ఇచ్చి మరిచిపోవడం తప్పిస్తే వాటిని అమలుచేయాలన్న సోయి వారికి లేదు. కుటుంబపాలన, అవినీతిని ప్రోత్సహించే రెండు పార్టీలు ప్రజా సంక్షేమాన్ని విస్మరించాయి. - నితిన్ నబీన్, బేజేపీ జాతీయాధ్యక్షుడు
క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లాలని నేతలు, శ్రేణులకు నితిన్ నబీన్ సూచించారు. మహిళలు, యువత, రైతులతో మమేకమై కేంద్రం అమలుచేస్తున్న పథకాలు, వాటి లబ్ధిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. కాజీపేటలో రైల్వే వ్యాగన్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలన్న పీవీ నరసింహరావు కలను సాకారం చేసిన ప్రధాని మోదీకి వరంగల్ ప్రజల తరఫున ధన్యవాదాలు చెబుతున్నానని నితిన్ నబీన్ తెలిపారు. ఈ ఫ్యాక్టరీతో స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు అపారంగా లభిస్తాయన్నారు. సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సెమీఫైనల్గా భావించే వరంగల్ కార్పొరేషన్ పోరులో బీజేపికి పట్టం కట్టాలని కోరుతున్నట్లు చెప్పారు.
వరంగల్ అభివృద్ధి కోసం రూ.17 వేల కోట్లు : రాష్ట్రాన్ని బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ దోచుకున్నాయని, అభివృద్ధి కావాలంటే డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ రావాల్సిందేనని కేంద్రమంత్రులు కిషన్రెడ్డి, బండిసంజయ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతి జరగకుండా మోదీ సర్కార్ చర్యలు తీసుకుందని, ఈ విషయాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకు వివరించాలని సూచించారు. పుష్కర కాలంలో వరంగల్ సమగ్రాభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.17 వేల కోట్లు మంజూరు చేసిందని గణాంకాలతో సహా వివరించారు.
జనవరి నాటికి యూనిట్ ప్రారంభం : వచ్చే జనవరి నాటికి రైల్ మాన్ఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ప్రారంభమవుతుందని కిషన్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు ఎపుడొచ్చినా కాషాయ జెండా ఎగరటం ఖాయమని కేంద్రమంత్రులు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అంతకు ముందు హనుమకొండ హరిత కాకతీయ హోటల్లో గిరిజన సంఘాల నాయకులు, మేధావులతో నిర్వహించిన ప్రత్యేక సమావేశంలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ పాల్గొన్నారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో శాంతి, అభివృద్ధే కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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