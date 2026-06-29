ETV Bharat / state

నేటి యువత వేగంగా లక్ష్యాలను చేరాలనే ఆరాటంలో ఉంది : బీజేపీ చీఫ్ నితిన్ నబీన్

పార్టీలు, నాయకులు ఇచ్చిన హామీలను ప్రజలు గుర్తుంచుకుంటారు - యువత ఎప్పుడూ వాస్తవికత గుర్తించి పనిచేయాలి - వికసిత్ భారత్ స్టూడెంట్స్ కాంక్లేవ్​లో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్

Vikasit Bharat Students Conclave
BJP National President Nitin Nabeen (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vikasit Bharat Students Conclave in Hyderabad : తెలంగాణలో డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్​తోనే అభివృద్ధి సాధ్యమని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్‌ నబీన్‌ అన్నారు. తెలంగాణలో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందని సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. దేశంలోని యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలన్న ఆయన వచ్చాక ఏం చేస్తారో ఓ స్పష్టత ఉండాలని సూచించారు. గతంలో మానవ హక్కుల గురించి ప్రజలకు అంతగా తెలిసేది కాదన్న నితిన్ సోషల్ మీడియా వచ్చాక ప్రజల్లో చైతన్యం పెరిగిందన్నారు. హక్కులు, విధుల పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని సూచించారు.

మేడ్చల్-మల్కాజ్​గిరి జిల్లాలోని ఘట్‌కేసర్ వీబీఐటీ క్యాంపస్‌లో బీజేపీ యువ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో వికసిత్ భారత్ స్టూడెంట్స్ కాంక్లేవ్​లో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. కాంక్లేవ్‌లో నల్సార్, ఐఎస్‌బీ, హెచ్‌సీయూ, కేయూ, ఓయూ, ఐఐటీ, ఐఐఐటీ, ఎన్ఐటీ, ఇఫ్లూ, బిట్స్ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.

12 ఏళ్ల మోదీ పాలనపై చర్చ : ఈ కాంక్లేవ్‌లో కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్, తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామచందర్‌రావు, ఎంపీ డీకే అరుణ, అభయ్ పాటిల్, ఆశిష్ సెల్లార్, రేఖా శర్మ, చంద్రశేఖర్ తివారీ పాల్గొన్నారు. భారత్‌-భవిష్యత్ సవాళ్లు అనే అంశంపై విద్యార్థుల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు నితిన్ నబీన్‌ ఇచ్చారు. 2047-వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం, 12 ఏళ్ల మోదీ పాలనపై చర్చ జరిగింది. అంతకుముందు కళాశాల ఆవరణలో నితిన్ నబీన్ మొక్కను నాటారు.

మొదట్లో అంతా గందరగోళంగా ఉండేది : రాజకీయాల్లో ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నారని కేయూ విద్యార్థి శ్రీజ నితిన్ ​నబీన్​ను ప్రశ్నించారు. దీంతో ఆయన స్పందిస్తూ చిన్న వయసులోనే అనుకోకుండా రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని, మొదట్లో తన భవిష్యత్తుపై అంతా గందరగోళంగా ఉండేవాడినని చెప్పారు. ఏ పని చేసినా తనదైన ముద్ర ఉండాలని గట్టిగా అనుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. జీవితం వంద మీటర్ల పరుగు పందెం కాదని మన ఓపికకు పరీక్ష అని తెలిపారు. అప్పగించిన పనిని నిబద్ధతతో పూర్తి చేయడమే తన ప్రధాన బలమన్నారు. కానీ వేగంగా లక్ష్యాలు చేరాలనే ఆరాటంలో నేటి యువత ఉందని తెలిపారు. ఏ పనినైనా ఓపిక, నిలకడ, శక్తితో చేసినప్పుడే ఫలితాలు వస్తాయని అన్నారు. నేటి యువత ఎప్పుడూ వాస్తవికత గుర్తించి పనిచేయాలన్న ఆయన రీల్స్, షార్ట్స్ చూసి ఎవరూ నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని కోరారు. జీవితంలో నిర్ణయం తీసుకునేందుకు నాణ్యమైన సమయం తీసుకోవాలని సూచించారు. వాస్తవికత ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోని, పని మొదలుపెట్టాలన్నారు.

కాంగ్రెస్​ వాగ్దానాలపై ప్రశ్న : హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి చెందిన పరిశోధక విద్యార్థి ఆంజనేయులు 2023 కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తన మేనిఫెస్టోలో ఏం వాగ్దానం చేసింది? ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు 2 లక్షలు, నిరుద్యోగ యువతకు నెలకు రూ. 4 వేల ఆర్థిక సాయం ప్రకటించి ఇవేవి చేయకుండా సరిపెట్టే ప్రభుత్వాన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు? అని అడిగారు.

ప్రజలు అన్నీ గుర్తుంచుకుంటారు : నితిన్ ఈ ప్రశ్న మాట్లాడుతూ మన దేశ ప్రజలు, మన యువత, మన ప్రస్తుత తరం వారు1980ల నుంచి 2000ల మధ్య కాలంలో తమ హక్కుల గురించి అంతగా అవగాహన కలిగి ఉండేవారు కాదని కంప్యూటర్లు, సోషల్ మీడియా రాకతో అవగాహన పెరగి, ప్రతి ఒక్కరూ తమ హక్కులు, విధులు బాధ్యతల పట్ల మరింత సున్నితంగా మారారని చెప్పారు. అవగాహన అనేది నిస్సందేహంగా ప్రజలను మేల్కొల్పిందని పేర్కొన్నారు. ప్రజా ప్రతినిధులుగా, మనం ఏదైనా చెప్పి, ప్రజలు దానిని మరచిపోయేలా చేసే హక్కు ఎవరికీ లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు అన్నీ అంశాలు గుర్తుంచుకుని సరైన సమయంలో తిరిగి ప్రతిస్పందస్తారని జవాబిచ్చారు. ఇది తనతో పాటు బీజేపీ సహా అన్ని పార్టీలకు వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.

మీరు ఇలాగే ఉంటే ముందుకు పోలేం - ఇకనైనా మారండి : తెలంగాణ నేతలకు నితిన్ నబీన్ దిశానిర్దేశం

పశ్చిమ్‌బెంగాల్‌ స్ఫూర్తిగా తెలంగాణలోనూ పోరాడాలి: నితిన్‌ నబీన్‌

TAGGED:

VIKASIT BHARAT STUDENTS CONCLAVE
BJP NATIONAL PRESIDENT NITIN NABEEN
BJP YUVA MORCHA VIKASIT BHARAT
DOUBLE ENGINE SARKAR IN TELANGANA
VIKASIT BHARAT STUDENTS CONCLAVE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.