ETV Bharat / state

ఇండియా పాకిస్థాన్​లా ఆంధ్రప్రదేశ్​ విభజన జరిగిందన్న బీజేపీ ఎంపీ - మంత్రులు సహా బీఆర్​ఎస్​ నేతల ఫైర్

బీజేపీ ప్రతిసారి తెలంగాణను అవమానిస్తుందని మంత్రి పొన్నం మండిపాటు - తెలంగాణ ఏర్పాటుపై బీజేపీ ఎంపీ విషం చిమ్మారన్న కేటీఆర్‌ - బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్యకు ఎంత ధైర్యమన్న కవిత

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 16, 2026 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BJP MP Tejasvi Surya Comments On Telangana : కాంగ్రెస్‌ నేతృత్వంలోని యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఏపీ, తెలంగాణాలను దేశాన్ని భారత్, పాకిస్తాన్‌గా విభజించిన బ్రిటీషర్ల కంటే ఘోరంగా ఉందని కర్ణాటక బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య వివాదస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. డిలిమిటేషన్‌, మహిళా రిజర్వేషన్ల సవరణ బిల్లుపై చర్చలో తేజస్వీ సూర్య చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణలో అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధానికి దారి తీశాయి. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు రాష్ట్ర జనాభాను, జీఎస్‌డీపీని అనుసంధానించాలంటూ తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన ప్రతిపాదన అత్యంత తెలివితక్కువదని అది రాజ్యాంగ విరుద్ధమని అన్నారు.

తీవ్రంగా స్పందించిన మంత్రి పొన్నం : తెలంగాణ రాష్ట్రంపై బీజేపీ నిరంతరం విషపూరిత వ్యాఖ్యలు చేస్తోందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ధ్వజమెత్తారు. పార్లమెంట్‌లో తేజస్వీ సూర్య చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్రంగా స్పందించిన మంత్రి పొన్నం వెంటనే ఆయన తన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకుని క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ విభజనను బ్రిటిష్ ఇండియా విభజనలో పోల్చడం అసత్యమని ఆక్షేపించారు. పార్లమెంట్‌లో తెలంగాణను కించపరిచేలా మాట్లాడడం ఖండనీయమని అభిప్రాయపడ్డారు. తెలంగాణ గౌరవాన్ని కించపరిస్తే సహించమని హెచ్చరించారు. తెలంగాణను అగౌరవపరుస్తుంటే రాష్ట్రానికి చెందిన బీజేపీ ఎంపీలు కేంద్రమంత్రులు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని ప్రశ్నించారు.

క్షమాపణ చెప్పాలన్న హరీశ్​రావు : పార్లమెంట్ సాక్షిగా నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని అవమానించినందుకు బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య క్షమాపణ చెప్పాలని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ ఏర్పాటును పాకిస్తాన్ విభజనతో పోల్చిన సూర్య వ్యాఖ్యలను బీఆర్​ఎస్ తీవ్రంగా ఖండిస్తోందని ఆయన ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం దశాబ్దాల పోరాటం, వేలాది మంది విద్యార్థులు, యువత, ఉద్యోగులు, ప్రజల త్యాగాల ఫలితమని హరీశ్‌ అన్నారు. అలాంటి మహోన్నత ఉద్యమాన్ని విద్వేషపూరిత విభజనతో పోల్చడం చరిత్రను అవమానించడమేనని మండిపడ్డారు. బీజేపీ అధిష్టానం వెంటనే ఈ వ్యాఖ్యలను ఖండించి, తన పార్టీ వైఖరి ఏమిటో స్పష్టం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

TAGGED:

KTR FIRE ON BJP MP TEJASVI SURYA
BJP MP TEJASVI SURYA COMMENTS ON TG
COMPARES TG AP TO INDIA PAKISTAN
బీజేపీ ఎంపీ వ్యాఖ్యలు
BJP MP TEJASVI SURYA COMMENTS ON TG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.