తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2029లోనే : బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్
MP Laxman Comments on Telangana Assembly Elections : తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2028 చివర్లో కాకుండా 2029లో నిర్వహిస్తారని రాజ్యసభ ఎంపీ లక్ష్మణ్ తెలిపారు.
Published : November 27, 2026 at 2:43 PM IST
తెలంగాణలో వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2029లోనే జరుగుతాయని రాజ్యసభ ఎంపీ లక్ష్మణ్ తెలిపారు. కుదిరితే ఐదు నెలలు రాష్ట్రపతి పాలన విధించవచ్చని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుత అసెంబ్లీ గడువు కాలం 2028 డిసెంబరు వరకే ఉంది. కానీ ఎన్నికల సమయం పొడిగిస్తే ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి కొనసాగే అవకాశం కూడా ఉంది. అత్యవసర పరిస్థితుల కారణాలతో రాష్ట్రంలో ఆర్టికల్ 352 ప్రకారం రాష్ట్రపతి పాలన విధించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
ఇప్పుడు ఆమోదం కాకపోతే జనాభా ప్రాతిపదికనే
డీలిమిటేషన్ అనేది సాధారణంగా ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి జరుగుతుందన్నారు. డిసెంబర్ వరకు డీలిమిటేషన్ బిల్లును పార్లమెంట్లో ఆమోదించకపోతే జనాభా మేరకు సీట్ల పెంపు చేయాల్సి వస్తుందన్నారు. జీడీపీ ఆధారంగా సీట్లు పెంచాలని రేవంత్రెడ్డి కోరుతున్నారని, ఏటా జీడీపీ మారుతుంటే ఎంపీ సీట్లను మార్చడం సాధ్యమా? అని ప్రశ్నించారు. పన్నెండేళ్లలో మోదీ సర్కార్ ఎలాంటి అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కోలేదన్న లక్ష్మణ్ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏ బిల్లు పెట్టినా కాంగ్రెస్ అడ్డుకుంటుందన్నారు. సుదీర్ఘ కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న మహిళా బిల్లును మోదీ సర్కార్ ప్రవేశపెట్టిందని అన్నారు. మహిళా బిల్లును అడ్డుకున్న నేతలు వివిధ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారని చెప్పారు.
నవంబర్ 30 నుంచి పార్లమెంట్ సమావేశాలు
మహిళా రిజర్వేషన్లు, లోక్సభ స్థానాల పునర్వ్యవస్థీకరణ(డీలిమిటేషన్)కు ఉద్దేశించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఆమోదింపచేయడానికి బీజేపీ వ్యూహాలు రచిస్తోంది. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో నవంబర్ 30 నుంచి లోక్సభ, డిసెంబర్ 2 నుంచి రాజ్యసభ సమావేశాలను పునః ప్రారంభం కానున్నాయి. డిసెంబర్ 03 నే ఉభయ సభలను ముగించే అవకాశం ఉందన్నారు.
ఆగస్టు 13 నుంచి నిరవధిక వాయిదా
అత్యవసర ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలను నిర్వహించేందుకు ఈ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. దీంతో ఏ బిల్లులను ప్రవేశపెడతారనే విషయంపై తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది. ఆగస్టులో వాయిదాపడిన పార్లమెంట్ సమావేశాల కొనసాగింపు బులిటెన్లను గురువారం రాత్రి లోక్సభ, రాజ్యసభలు వేర్వేరుగా విడుదల చేశాయి. ఆగస్టు 13న నిరవధికంగా ఉభయసభలు వాయిదాపడగా అప్పటి నుంచి పార్లమెంటును రాష్ట్రపతి ప్రోరోగ్ చేయలేదు.
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