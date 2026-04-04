ఎవరు ఏ గన్‌ తెచ్చినా అమరావతిని ఇంచైనా కదపలేరు: సుజనాచౌదరి

మావిగన్‌ పేరుతో జగన్ డైవర్షన్‌ పాలిటిక్స్‌ చేస్తున్నారని ఆరోపించిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే సుజనాచౌదరి - అమరావతికి చట్టబద్ధత వచ్చినా విషం చిమ్ముతున్నారని ఆగ్రహం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 3:47 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 4:29 PM IST

BJP MLA Sujana Chowdary Meet Amaravati Farmers: అమరావతి రాజధానికి చట్టబద్ధత లభించిన వేళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర మాజీ మంత్రి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే సుజానా చౌదరి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఎవరు ఏ గన్ తెచ్చినా అమరావతిని ఇంచు కూడా కదపలేరని ఆయన ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు.

విజయవాడ కానూరులోని తన నివాసంలో అమరావతి ప్రాంత రైతులు, మహిళలు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే సుజనా చౌదరిని సన్మానించారు. రాజధాని అమరావతి ఉద్యమకారుల ఆకాంక్ష నెరవేరిన వేళ తమ ప్రయాణంలో అన్నింటా సుజానా చౌదరి వెన్నంటి నిలిచారంటూ రైతులు ప్రశంసించి, తమ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సుజనా మాట్లాడుతూ జగన్ మోహన్ రెడ్డి 'మావిగన్' అంటూ చేసిన విమర్శలపై సుజానా చౌదరి తనదైన శైలిలో కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఈరోజు కూడా జగన్ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారని, మావిగన్ అని కొత్త పల్లవి అందుకున్నారని ఆయన అన్నారు.

నేను ఆరోజే చెప్పాను, ఈరోజు మళ్లీ చెబుతున్నా జగన్ ఏ గన్ పట్టుకొచ్చినా, ఏ గన్​మెన్లను తెచ్చినా అమరావతిని కదిలించడం మీ వల్ల కాదని ఎమ్మెల్యే సుజనా చౌదరి స్పష్టం చేశారు. ఐదేళ్లు అధికారంలో ఉండి అమరావతిలో పదో వంతు కూడా ముట్టుకోలేకపోయారని, కోర్టులు, ప్రజలు, దేవుడి ఆశీస్సులు ఉన్న ఈ రాజధానిని ఇంచు కూడా కదపలేరంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమరావతిని కేవలం ఒక వర్గానికి చెందిన రాజధాని అంటూ వైఎస్సార్సీపీ చేసిన తప్పుడు ప్రచారాన్ని అడ్డుకోవడానికి చేసిన కృషిని సైతం ఆయన వివరించారు.

అదే విధంగా వైఎస్సార్సీపీ చేసిన విష ప్రచారానికి అడ్డుకట్ట వేసేలా తెలుగు, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో పుస్తకాలు ముద్రించి వాస్తవాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పామని ఎమ్మెల్యే సుజానా చౌదరి గుర్తు చేశారు. రాజధాని అనేది ఒక కులానికో, ప్రాంతానికో పరిమితం కాదని, అది రాష్ట్ర ఆర్థిక ప్రగతికి గ్రోత్ ఇంజిన్ వంటిదని ఎమ్మెల్యే సుజనా అభివర్ణించారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు వేసిన బలమైన పునాది వల్లే నేడు అమరావతి సింగపూర్, న్యూయార్క్ తరహాలో అభివృద్ధి చెందేందుకు మార్గం సుగమమైందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. న్యాయపోరాటంలో విజయం సాధించిన అమరావతి ఇకపై ఆదర్శ నగరంగా మారుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

ఈనాడు వ్యవస్థాపకుల సహకారం మరవలేనిది: ఈ ప్రయాణంలో సహకరించిన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, మంత్రులకు, న్యాయమూర్తులకు, న్యాయవాదులకు ఎమ్మెల్యే సుజనా హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలను తెలిపారు. ఈనాడు గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు వ్యూహం ఉండడం కాదు దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే విషయంలో అమరావతి ఉద్యమానికి అందించిన సహాయం మరువలేనిదని సుజనా కొనియాడారు. ఉద్యమం ప్రారంభమైన తొలిరోజు నుంచే సుజానా మాతో నిలిచి చివరి వరకు ఆర్దికంగా అండగా ఉన్నారని రైతులు, మహిళలు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

అంతేకాకుండా లీగల్ అంశాల్లో ఆయన ఇచ్చిన సలహాలు, అప్రమత్తత నేడు అమరావతిని నిలబెట్టిందని ప్రశంసించారు. ఈ విజయంలో భాగస్వాములైన ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు ఉప ముఖ్యమంత్రి, పవన్ కల్యాణ్​కి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. త్వరలో అందరి వద్దకు వెళ్లి తమ కృతజ్ఞతలు చెబుతామని ఎమ్మెల్యే సుజనా చౌదరి పేర్కొన్నారు.

"మావిగన్‌ పేరుతో జగన్ డైవర్షన్‌ పాలిటిక్స్‌ చేస్తున్నారు. ఎవరు ఏ గన్‌ తెచ్చినా అమరావతిని ఇంచు కూడా కదపలేరు. అమరావతికి చట్టబద్ధత వచ్చినప్పటికీ కొందరు విషం చిమ్ముతున్నారు. రాజధాని రాష్ట్ర ఆర్థిక ప్రగతికి గోత్‌ ఇంజిన్‌ వంటిది. అమరావతి ఉద్యమ వేళ సహకరించిన ప్రతిఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. ఉద్యమంలో సహకరించిన అన్ని వర్గాల వారిని త్వరలో కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను". -సుజనా చౌదరి, ఎమ్మెల్యే

