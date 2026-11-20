కడప జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నిక - ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి అసంతృప్తి
Kadapa Zilla Parishad Chairperson : కడప జిల్లా పరిషత్ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నికపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి అలకబూనారు. ఓ దశలో ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామాకు సిద్ధపడినట్లు ప్రచారం జరిగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 6:27 PM IST
రాష్ట్రంలో జిల్లా పరిషత్ ఛైర్పర్సన్, వైస్ ఛైర్ పర్సన్ ఎన్నిక వేళ పలుచోట్ల ఉత్కంఠ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కడప జిల్లా పరిషత్ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నికపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి అలకబూనారు. ఓ దశలో ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామాకు సిద్ధపడినట్లు ప్రచారం జరిగింది. సోదరుడి కుమారుడికి జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ ఇవ్వలేదంటూ ఆదినారాయణరెడ్ విజయవాడ వచ్చారు.
ఆయన్ను బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ బుజ్జగించే ప్రయత్నం చేశారు. మాధవ్కు ముందు ఆదినారాయణరెడ్డిని కలిసేందుకు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్రాజు ప్రయత్నించగా ఆయన ఆసక్తి చూపలేదు. భవిష్యత్ కార్యాచరణపై రేపు నిర్ణయం తీసుంటామని మాధవ్తో సమావేశం తర్వాత ఆదినారాయణరెడ్డి చెప్పారు.
ఇదే అంశంపై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ స్పందించారు. ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి పార్టీకి ముఖ్యమైన వారని, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాల గెలుపు కోసం కష్టపడి పని చేశారన్నారు. ఇది సాధారణమైన విషయమేనని, కూటమి పెద్ద వ్యవస్థ అని అన్నారు. కుటుంబం లాంటి పార్టీలో ఇలాంటివి సహజమని మాధవ్ చెప్పారు.
మూడు దశాబ్దాల తర్వాత కూటమి కైవసం : అయితే మూడు దశాబ్దాల తర్వాత కడప జిల్లా పరిషత్ పీఠాన్ని కూటమి కైవసం చేసుకుంది. పొత్తులో భాగంగా బీజేపీకి జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ను కేటాయించారు. ఇన్నాళ్ల పాటు కాంగ్రెస్, వైఎస్సార్సీపీలే జడ్పీ పీఠాన్ని దక్కించుకుంటూ వచ్చాయి. తాజాగా సాగిన పరిషత్తు పోరులో కూటమి విజయభేరి మోగించి జడ్పీ పీఠాన్ని దక్కించుకుంది. మాజీ ఎమ్మెల్సీ పుత్తా నరసింహారెడ్డిని జడ్పీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా అధిష్ఠానం ఖరారు చేసింది. తాజాగా నేడు కడప జిల్లా పరిషత్ ఛైర్పర్సన్గా పుత్తా నరసింహారెడ్డి, వైస్ ఛైర్పర్సన్గా హబీబున్నీసా ఎన్నికయ్యారు. వారితో కలెక్టర్ శ్రీధర్ ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు.
కడప జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఎన్నుకున్నందుకు సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్కు పుత్తా నరసింహారెడ్డి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కూటమి మద్దతుతో రోడ్లు, త్రాగునీటి సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడతానని హామీ ఇచ్చారు. పొత్తులో భాగంగా బీజేపీ అధిష్టానం ఆదేశాలతో కడపకు బీజేపీ జడ్పీ ఛైర్మన్ అడిగిన మాట వాస్తవమేనన్నారు. వారు కూడా తనకు సహకరించారని చెప్పారు. మద్దతు తెలిపిన ప్రతి ఒక్కరికీ నరసింహారెడ్డి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
ఆసక్తికరంగా వైస్ ఛైర్పర్సన్ ఎంపిక వ్యవహారం : మరోవైపు కాకినాడ జిల్లా పరిషత్ వైస్ ఛైర్పర్సన్ ఎంపిక వ్యవహారం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఛైర్పర్సన్ పదవిని ఆశించిన టీడీపీ జడ్పీటీసీ పిల్లి అనంతలక్ష్మికి వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవి కేటాయించడంతో ఆమె అసంతృప్తికి గురయ్యారు. విషయం తెలుసుకున్న ఎంపీ సానా సతీష్బాబు, టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు జ్యోతుల నవీన్ అనంతలక్ష్మి నివాసానికి వెళ్లి మాట్లాడారు.
కూటమి నాయకత్వం నిర్ణయాన్ని గౌరవించాలని నచ్చజెప్పారు. దీంతో వారి విజ్ఞప్తికి అంగీకరించిన పిల్లి అనంతలక్ష్మి జడ్పీ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. అయితే కొద్దిసేపు సమావేశ మందిరంలో కూర్చున్న అనంతలక్ష్మి జడ్పీటీసీగా కూడా ప్రమాణస్వీకారం చేయకుండానే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవి కేటాయింపుపై అసంతృప్తితో ఉన్న అనంతలక్ష్మి చివరకు ప్రమాణస్వీకారానికి కూడా దూరంగా ఉండటం చర్చనీయాంశంగా మారింది. పలు పరిణామాల మధ్య జడ్పీ ఛైర్పర్సన్గా బుర్ర దివ్య సునీత, జడ్పీ వైస్ ఛైర్పర్సన్గా పంపన రాజేశ్వరి ఎన్నికయ్యారు.
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